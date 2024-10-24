"Айн", но пока без "цвай". Стал известен один участник от Украины в Рождественской гонке 2024

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный выступит в Рождественской гонке 2024. Об этом биатлонист сообщил Чемпиону.

"Да, планирую выступить в Рождественской гонке", – сказал Пидручный.

На вопрос, известно ли, кто ему составит пару, Пидручный ответил, что пока не владеет такой информацией.

В прошлом году Пидручный выступил в паре с Юлией Джимой, тогда украинцы заняли 5 место.

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Напомним, гонка состоится 28 декабря на стадионе "Шальке" немецкого города Гельзенкирхен.

Накануне организаторы шоу-гонки на своем сайте объявили шестую пару участников. Ею стали чехи Маркета Давидова и Михал Крчмарж.

Ранее свое участие также подтвердили немцы Ванесса Фогт и Юстус Штрелоу, австрийцы Анна Гандлер и Симон Эдер, норвежцы Ингрид Тандервольд и Стурла Легрейд, а также Анна Магнуссон и Еспер Нелин из Швеции.

Главными хедлайнерами соревнований станут французы Жюлия Симон и Фабьен Клод, которые выиграли эти соревнования в 2022 и 2023 годах. Они попытаются сделать исторический хет-трик. До сих пор ни одной паре не удалось победить трижды подряд.

Украина в этих соревнованиях уже более 15 лет имеет традиционное представление и дважды одерживала победу – в 2008 и 2014 годах.