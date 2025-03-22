Главные братья мирового биатлона. История Йоханнеса и Тарьея Бё

Конец марта 2009 года. На завершающий девятый этап Кубка мира по биатлону, проходивший в Ханты-Мансийске, тренерский штаб сборной Норвегии привлек в основную команду перспективного юниора – Тарьея Бё. Перед этим 20-летний парень произвел настоящий фурор на чемпионате Европы, выиграв все четыре юниорские гонки, в которых участвовал.

Первый блин на Кубке мира вышел комом: после идеально отработанной лежки Бё пришел на стойку и настрелял три круга штрафа. В итоге 61 место в спринте – меньше секунды юниору не хватило для того, чтобы квалифицироваться в преследование. Но с этого момента парень получил право тренироваться бок о бок с Уле Айнером Бьорндаленом, Эмилем Хейле Свендсеном и другими звездными норвежцами.

Очевидно, чтобы прогресс Тарея был постепенным, олимпийский сезон он начал на Кубке IBU. Но уже после второй недели во втором дивизионе, поднявшись только однажды на пьедестал почета в Риднау, Бо получил новый вызов на Кубок мира – в Поклюку.

Борьба за место в олимпийской эстафете

В то время борьба за эстафетную четверку в сборной Норвегии была бешеной: на то, чтобы выступать в Ванкувере-2010 вместе со звездными Бьерндаленом и Свендсеном претендовали ветеран Гальвард Ганевольд, опытный, хотя и не хватающий с неба звезд Александр Ос, а также реактивный, но нестабильный в стрельбе Ларс Бергер.

Последний выбыл из этого противоборства после фиаско в Хохфильцене – из-за круга штрафа, заработанного Бергером, норвежцы финишировали лишь пятыми. Перед этим Ларс и Александр Ос настреляли на двоих три круга штрафа в Эстерсунде. Кто знает, повлияли ли эти провалы на вызов Тарея в основу, однако факт остается фактом: именно после эстафеты на австрийском этапе Бё узнал, что после Риднау он едет в Поклюку.

Уже в своей третьей гонке на уровне Кубка мира "Джуниор", как его тогда прозвали болельщики, остановился в шаге от медали. Когда казалось, что все места на пьедестале уже определены, 21-летний парень со 108-м стартовым номером начал быстро закрывать мишени одну за другой! И все же последним выстрелом в том спринте Бё промахнулся... Стремительно пробежав последний круг, Тарей финишировал с четвертым результатом, проиграв бронзовому призеру всего 0,3 секунды.

Тарьей Бё Getty Images

Таким образом в квартет к Свендсену, Ханевольду и Бьорндалену попал Бё. И юный парень не подвел: он надежно прошел второй этап эстафеты в Оберхофе и впервые в карьере поднялся на пьедестал Кубка мира, причем сразу – на первую ступень, вместе с кумиром миллионов!

Норвежская олимпийская четверка была де-факто определена. Для уверенности, такой же состав скандинавские тренеры выставили на последнюю командную гонку перед Олимпиадой, где хоть и было второе место, но к самому молодому члену коллектива не возникало никаких нареканий – Тарей использовал лишь один дополнительный патрон.

Историческое золото Ванкувера

На Олимпийских играх 2010 Бё готовили именно на эстафету. Перед этим он прошел обкатку по канадской трассе в индивидуальной гонке, где, по совету наставников, не рвал жилы, а сконцентрировался на стрельбе и занял 21 место. Главные роли в той гонке были отведены звездным партнерам "Джуниора" – Свендсен впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, опередив серебряного призера Бьерндалена на 9,5 секунды.

Стало очевидным: норвежцы находятся на пике формы и должны выигрывать эстафету. Переживания были только из-за неопытности Тарея – готов ли он психологически к такому вызову? "Джуниор" был готов! Потому что снова прекрасно отработал второй этап и стал олимпийским чемпионом, причем сделал это раньше и Свендсена, и Бьорндалена – в 21 год!

Тарьей Бё во время мужской эстафеты на Олимпиаде-2010 в Ванкувере Getty Images

Конечно же, без звездных партнеров этот успех тогда был невозможен, однако уже в следующем сезоне Тарей начал претендовать на статус звезды №1, тем самым доказав, что его вклад в ванкуверскую победу не стоит недооценивать.

В тот момент за Тарея, просматривая гонку по телевизору, искренне радовался его 16-летний брат Йоханнес, который еще не успел дебютировать на международном уровне, однако уже "горел" биатлоном и упорно работал для того, чтобы уже через четыре года также бороться за олимпийские медали.

Сенсационный выигрыш ВКХ

Во втором полноценном сезоне на Кубке мира Бё-старший вышел на совершенно новый уровень. Во-первых, он стремительно прибавил в скорости на дистанции, став одним из лучших в этом компоненте. Во-вторых, точность стрельбы улучшилась аж на 5%. Как следствие, в Эстерсунде он трижды был очень близок к пьедесталу, а уже в Хохфильцене одержал первую личную победу. Причем та гонка стала одной из лучших в карьере нашего Сергея Седнева, который долгое время был лидером, однако норвежец благодаря идеальной стрельбе обошел украинца. А уже на следующий день Бё оформил победный дубль, выиграв персьют.

Первая в карьере личная победа Тарьея Бё на Кубке мира. Слева от норвежца украинец Сергей Седнев. Бронзовым призером в той гонке стал француз Алексис Бёф Getty Images

Когда Тарей надел желтый биб лидера, стало очевидным: именно он может бросить вызов Эмилю Свендсену в борьбе за Большой хрустальный глобус. Интрига в противостоянии двух норвежцев сохранялась вплоть до последней гонки – масстарта в Холменколлене, где действующий на тот момент обладатель Кубка мира одержал победу, а Тарей финишировал лишь восьмым. Впрочем, "Джуниору" этого было вполне достаточно для того, чтобы сохранить очковый гандикап и выиграть престижный трофей в придачу к четырем медалям (в том числе двум золотым) чемпионата мира, которые были добыты неделей ранее в Ханты-Мансийске.

"Возможно, это мой лучший сезон в карьере, несмотря на то, что я собираюсь бегать еще 10 или 15 лет. Я очень счастлив", – сказал талантливый норвежец после масстарта, очевидно предчувствуя, что стать триумфатором на годы ему вряд ли под силу.

Тарьей Бё с Большим хрустальным глобусом Getty Images

И Тарей был прав. Уже со следующего сезона наступила гегемония Мартена Фуркада, который начал "штамповать" глобусы один за другим. А старший Бё хоть и оставался среди элиты, однако был далек от того, чтобы навязывать борьбу французу на дистанции всего сезона – это пытались делать другие ребята, но долгих семь лет подряд ни одна из попыток не увенчалась успехом. Сбросить Короля с трона мог только новый король.

Дебют "Рыжего"

В сезоне-2012/13 на Кубке мира дебютировал Йоханнес-Тингнес Бё – младший брат Тарея. В первой личной гонке "Рыжий" занял 28 место – дебют получился лучше, чем у Тарея четырьмя годами ранее. И это при том, что Йоханнес получил право выступить на этом уровне на год раньше брата. 19-летнему парню сразу начали пророчить большое будущее: мол, Йоханнес значительно талантливее старшего брата и в будущем именно он может навязать противоборство Фуркаду, который выигрывал гонки одну за другой.

Но тогда автору этих строк, как, пожалуй, и большинству болельщиков, казалось, что этот парень получает слишком большие авансы. Да, он дебютировал на Кубке IBU лишь в 17 лет, уже был главной звездой на юниорском уровне, однако подобные таланты уже неоднократно появлялись, и далеко не каждому удавалось даже закрепиться среди элиты, не говоря о борьбе за глобусы.

Интересно, что в дебютной гонке Йоханнеса, которым был спринт в Холменколлене, Тарей одержал победу, опередив Мартена Фуркада лишь на одну десятую секунды! Но это стало возможным лишь благодаря тому, что француз пробежал два круга штрафа. Компанию норвежцам на пьедестале почета составил украинец Андрей Дериземля, для которого эта бронза стала последней в карьере личной медалью.

Мартен Фуркад, Тарьей Бё и Андрей Дериземля на пьедестале почета в дебютной гонке Йоханнеса Бё Getty Images

Провал братьев на Играх в Сочи

Главным стартом сезона-2013/14 была Олимпиада в Сочи. Йоханнес по возрасту вполне мог еще выступать на юниорском уровне, однако он полностью перерос тот уровень и не имел спортивного интереса соревноваться со сверстниками. Бё-младший был готов ворваться в элиту и претендовать на медали в каждой гонке.

Уже на этапе во французском Анси, который впервые в истории принимал соревнования на уровне Кубка мира, Йоханнес Бё оформил золотой дубль, выиграв "спарку" спринт+персьют. Ничего не напоминает? Очень похожим образом за три года до того Тарей Бё начал свой путь к Большому хрустальному глобусу. Но глобусы должны были подождать, ведь в тот сезон все были сконцентрированы на соревнованиях, которые происходят раз в четыре года.

Ради Олимпиады-2014 Йоханнес пожертвовал двумя этапами Кубка мира, пропустив все гонки в Хохфильцене и Антхольце. И все же зацепиться хотя бы за одну награду в Сочи "Рыжему", как и его старшему брату, не удалось.

В личных гонках Игр в Сочи лучшим выступлением Йоханнеса стало 8 место в спринте, Тарей ни разу не забежал даже в топ-25. Зато в эстафете братья выступили почти безупречно, но подвел норвежцев опытный финишер Свендсен, который заработал круг штрафа на последней стрельбе. Как следствие, действующие олимпийские чемпионы заняли досадное четвертое место.

Йоханнес Бё на Олимпиаде-2014 Getty Images

Амбициозный Йоханнес не смог выиграть в младшем брата возрасте ни олимпийскую медаль, ни Большой хрустальный глобус. Несмотря на это, чувствовалось, что гегемония "Рыжего" в мировом биатлоне является неотвратимой. Однако начаться она должна была чуть позже.

Конец гегемонии Фуркада

К следующей Олимпиаде Йоханнес Бё подходил значительно опытнее – ему уже было 24 года. Он уже имел три золота чемпионатов мира, десятки побед на этапах Кубка планеты, однако все еще не мог сбросить с трона Мартена Фуркада – француз стремительно шел к седьмому БХГ подряд. На этот раз Бё-младший выбрал немного другую тактику: он не пропустил ни одного этапа перед Олимпиадой, а лишь пожертвовал отдельными гонками.

И все же олимпийский Пхенчанг начался для "Рыжего" так плохо, что худший сценарий было сложно представить. Впервые за три года он в двух гонках подряд не забежал в главную двадцатку, потерпев фиаско в спринте и персьюте. На очереди была индивидуальная гонка, которую Йоханнес до этого выигрывал лишь однажды. В свою очередь Тарей в преследовании был достаточно близок к успеху, но все же финишировал четвертым. Болельщики братьев начали приводить аналогии с Играми в Сочи и переживали, что второй цикл подряд может завершиться провалом.

И все же в изнурительной индивидуальной гонке Йоханнес Бё выиграл желанное золото – не помешали ему даже две штрафные минуты. А в придачу младший из братьев получил два командных серебра – в смешанной и мужской эстафетах. Тарей ограничился лишь серебряной наградой в мужской эстафете, поскольку в миксте компанию Бё-младшему составил Свендсен.

Йоханнес Бё с первой золотой медалью Олимпийских игр Getty Images

В то время многие сомневались, что Йоханнес побьет большинство легендарных рекордов. Но уже следующий олимпийский цикл заставил скептиков быть более осторожными в своих прогнозах.

Эра Йоханнеса

Сезон-2018/19 стал для Бё-младшего переломным в карьере. Прежде всего он прибавил в стабильности. Если до этого Йоханнес мог несколько раз за сезон не забежать даже в топ-20, что давало Мартену Фуркаду немалую фору в общем зачете, то теперь норвежец не позволял себе подобных фиаско. В то же время Фуркад, наоборот, еще в первом триместре провел две провальные гонки, причем в одной из них не набрал ни одного зачетного балла.

"Сегодня я почувствовал, что главная цель сезона ускользнула от меня", – признался Фуркад в интервью после спринта на этапе в Нове-Место, где Йоханнес Бё одержал победу, а француз занял 43 место.

Йоханнес и Тарьей Бё Getty Images

В возрасте 25 лет Йоханнес Бё уверенно впервые в карьере выиграл Большой хрустальный глобус. Фуркад завершил тот сезон лишь на 12 месте в общем зачете, однако собирал силы на последний бой.

Сезон-2019/20 стал одним из самых интересных и драматичных за всю историю в мужском биатлоне. Это была настоящая "заруба" двух королей: Мартен Фуркад и Йоханнес Бё в течение всего сезона шли почти "нога в ногу". Перед чемпионатом мира в Антхольце и после его окончания француз сохранял за собой желтый биб лидера, однако на этапе в Нове-Место Бё одержал две победы подряд, а затем еще и выиграл спринт в Контиолахти, где сезон из-за вспышки пандемии коронавируса должен был досрочно завершиться.

На пресс-конференции после спринта Мартен Фуркад объявил, что гонка преследования станет для него последней в карьере. Интрига в борьбе за за Большой хрустальный глобус оставалась: Фуркад отставал от Йоханнеса на 19 очков. Таким образом, французу для триумфа в тотале нужно было не только финишировать первым, но и надеяться, что Бё провалится и займет место ниже четвертого.

Йоханнес Бё и Мартен Фуркад Getty Images

Несмотря на старт с первой позиции, ту гонку Йоханнес Бё проиграл. Причем не только Мартену, который все же выиграл прощальную гонку, но и еще двум французам – Кантену Фийону-Мае и Эмильену Жаклену. Однако четвертого места оказалось вполне достаточно, чтобы добыть второй глобус и не позволить Фуркаду уйти на максимально мажорной ноте. Именно Йоханнес заставил Фуркада уйти – Мартен почувствовал, что больше не сможет навязывать борьбу за статус звезды №1, а быть номером 2 он никак не хотел.

Интересно, что Йоханнеса Бё и Мартена Фуркада в том сезоне разделили лишь два очка – это наименьшее в истории биатлона расстояние между первым и вторым местами в итоговом мужском тотале.

Триумфальный Пекин и незабываемые "Бё-диумы"

Особой страницей в истории братьев Бё стали Олимпийские игры 2022 года. Сначала они вместе выиграли золотые медали в смешанной эстафете, а затем в спринте Йоханнес в третий раз стал олимпийским чемпионом, а Тарей получил бронзовую награду.

"Я так горжусь Тареем! Рад за него больше, чем за себя. Эта бронза для него – настоящая победа. До того, как он уехал от семьи в 16 лет, он был "занозой в заднице". Но когда мы стали реже видеться, то стали настоящими друзьями", – рассказывал Йоханнес после финиша.

Тарьей и Йоханнес Бё после олимпийского спринта в Пекине-2022 Getty Images

Для Тарея эта медаль была особенно дорогой, ведь он впервые в карьере поднялся на олимпийский пьедестал по итогам личной гонки, а не командной. А еще, конечно же, вдвойне приятно стоять на этом пьедестале вместе с братом.

"Понял довольно рано, лет 10 назад, что Йоханнес станет непобедимым. Поэтому моей целью было побеждать как можно больше до того, как мой брат подрастет, и у меня получалось. Сейчас он, безусловно, лучший биатлонист мира. Сегодняшний день – отличное описание нашей с ним карьеры. Мы и раньше поднимались на пьедестал вместе, но это не так часто. Йоханнес пришел в биатлон по моим стопам и многому у меня научился. Он стал настоящей звездой, а я всегда был борцом", – говорил Тарей после финиша.

После этого Тарей дополнил свою копилку серебряной медалью по итогам преследования. На этот раз Йоханнеса на пьедестале не было – он финишировал в той гонке пятым. Однако впоследствии братья вместе выиграли эстафету, а напоследок Йоханнес финишировал первым в масстарте.

Стурла Легрейд, Тарей Бё, Йоханнес Бё и Ветле Кристиансен – олимпийские чемпионы Пекина-2022 в эстафете Getty Images

Тот олимпийский сезон заканчивался на родине братьев – в норвежском Холменколлене. Однако Йоханнеса местные болельщики увидели не в спринте, преследовании или масстарте, а на трибунах в качестве болельщика. Он пожертвовал противостоянием за четвертый подряд БХГ и досрочно завершил сезон после завоевания четырех золотых и одной бронзовой медалей в Пекине-2022, чтобы отдохнуть и восстановить силы перед следующим олимпийским четырехлетним циклом.

На чемпионате мира 2023 в Оберхофе "Бё-диум" повторился. Йоханнес стартовал под первым номером, который считается несчастливым для биатлонистов в гонках с раздельным стартом, поскольку не на кого ориентироваться. Впрочем, это не помешало младшему из братьев одержать уверенную победу. Тарей в тот день получил серебряную награду, проиграв брату 15 секунд.

"Когда Тарей после чистой второй стрельбы вышел на трассу со вторым временем, я понял – золото будет либо у меня, либо у него. В любом случае, это была бы победная гонка", – отмечал Йоханнес Бё на пресс-конференции после спринта, подчеркнув, что не расстроился бы, если бы уступил брату золотую награду.

Последний цикл и прощание с биатлоном

Пожертвовав Большим хрустальным глобусом в сезоне-2021/22, Йоханнес Бё "умножил на ноль" свои шансы побить серию Мартена Фуркада по выигранным подряд Кубкам мира. Впрочем, похоже, он такую цель перед собой и не ставил. В следующих двух сезонах "Рыжий" вернулся на биатлонный трон и выиграл сперва четвертый, а затем и пятый БХГ. Для того чтобы повторить рекорд Фуркада по суммарному количеству больших глобусов, оставалось продлить свое доминирование на еще два года олимпийского цикла.

А учитывая, что в то время Бё-младшему было всего 30, он имел все шансы побить и это достижение, и множество других. Прежде всего – "вечные" рекорды Бьорндалена, который выступал до 44 лет.

Но у Короля были совсем другие планы. Перед чемпионатом мира 2025, за год до Олимпийских игр, братья Бё по очереди объявили о завершении карьеры. Первым это сделал Тарей, а вслед за ним такое же решение принял и Йоханнес, аргументировав его тем, что желает больше времени проводить с семьей.

Йоханнес Бё Getty Images

"Последние шесть сезонов я пытался совместить карьеру со своей семьей. Это было замечательно, но трудно. Теперь пришло время выбрать семью приоритетом. Давайте наслаждаться последними гонками, прежде чем в последний раз финишировать в Холменколлене", – написал Бё в своем Instagram.

Сказать, что Йоханнес шокировал фанатов – ничего не сказать.

Йоханнес Бё прощается с немецкими болельщиками в Рупольдинге Getty Images

Навсегда ли уходит Йоханнес?

И все же по итогам чемпионата мира 2025 Йоханнес-Тингнес Бё сделал весомый вклад для того, чтобы стать легендой №1 в истории мирового биатлона. Выиграв спринт, преследование и эстафету, он обошел Бьорндалена по количеству побед на чемпионатах мира, причем сразу в двух категориях.

Победа в спринте позволила Бё-младшему превзойти легендарного земляка по общему числу золотых наград на чемпионатах мира, а следующая победа в персьюте подняла Йоханнеса на первое место по количеству личных побед на планетарных первенствах.

Совсем другое дело с Олимпийскими играми. "Рыжий" имеет 5 золотых медалей, тогда как у Уле Айнара аж 8 побед на главных стартах четырехлетия. И на этапах Кубка мира Бьорндален получил на несколько побед больше. Но навсегда ли уходит Йоханнес?

Вполне возможно, что, немного переведя дух и насладившись временем в семейном кругу, Король снова "загорится" делом всей жизни и вернется, чтобы побить те рекорды, которые ему еще не покорились.

Но даже если камбэк Йоханнеса не состоится, Бё уже стали настоящими легендами и главными братьями в истории биатлона, оставив в тени в частности Мартена и Симона Фуркадов.

Окончательно ли Йоханнес уходит из биатлона – покажет время. Впереди Бё-младшего ждут две гонки на родном стадионе в Холменколлене, где он попытается вырвать у Стурлы Легрейда шестой для себя Большой хрустальный глобус и уйти "на коне", как настоящий король.

Денис Шаховец, Чемпион