ЧМ-2025. Йоханнес Бё выиграл золото в спринте и стал самым титулованным биатлонистом в истории чемпионатов мира
В рамках чемпионата мира 2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялся мужской спринт.
Норвежец Йоханнес-Тингнес Бо выиграл золотую медаль, которая стала для него рекордной 21-й наградой высшей пробы на чемпионатах мира. Он побил рекорд легендарного земляка Уле Айнера Бьерндалена, у которого 20 побед на первенствах планеты.
Серебряным призером стал американец Кэмпбелл Райт, а бронзовую награду добыл француз Кантен Фийон Майе.
Лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко, который с идеальной стрельбой занял 35 место.
Виталий Мандзын с одним промахом в пассиве занял 36 место, а чемпион мира 2019 года в преследовании Дмитрий Пидручный, который является единственным украинцем, выигрывавшим гонку мирового первенства, после двух кругов штрафа стал 38-м.
Тарас Лесюк, как и Пидручный, не закрыл по одной мишени на обоих огневых рубежах, однако он не смог даже квалифицироваться в преследование.
Чемпионат мира 2025. Мужской спринт
- 1. Йоханнес-Тингнес Бё (0+0) 21:56,8
- 2. Кэмпбелл Райт (0+0) +27,7
- 3. Кантен Фийон Майе (1+0) +37,0
- ...
- 35. Антон Дудченко (0+0) +1.59,1
- 36. Виталий Мандзын (1+0) +1.59,5
- 37. Дмитрий Пидручный (1+1) +2.05,2
- 65. Тарас Лесюк (1+1) +3.02,3
В воскресенье, 16 февраля, на чемпионате мира 2025 состоятся гонки преследования по итогам спринтов.