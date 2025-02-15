ЧМ-2025. Йоханнес Бё выиграл золото в спринте и стал самым титулованным биатлонистом в истории чемпионатов мира

В рамках чемпионата мира 2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялся мужской спринт.

Норвежец Йоханнес-Тингнес Бо выиграл золотую медаль, которая стала для него рекордной 21-й наградой высшей пробы на чемпионатах мира. Он побил рекорд легендарного земляка Уле Айнера Бьерндалена, у которого 20 побед на первенствах планеты.

Серебряным призером стал американец Кэмпбелл Райт, а бронзовую награду добыл француз Кантен Фийон Майе.

Лучшим среди украинцев стал Антон Дудченко, который с идеальной стрельбой занял 35 место.

Виталий Мандзын с одним промахом в пассиве занял 36 место, а чемпион мира 2019 года в преследовании Дмитрий Пидручный, который является единственным украинцем, выигрывавшим гонку мирового первенства, после двух кругов штрафа стал 38-м.

Тарас Лесюк, как и Пидручный, не закрыл по одной мишени на обоих огневых рубежах, однако он не смог даже квалифицироваться в преследование.

Чемпионат мира 2025. Мужской спринт

1. Йоханнес-Тингнес Бё (0+0) 21:56,8

2. Кэмпбелл Райт (0+0) +27,7

3. Кантен Фийон Майе (1+0) +37,0

...

35. Антон Дудченко (0+0) +1.59,1

36. Виталий Мандзын (1+0) +1.59,5

37. Дмитрий Пидручный (1+1) +2.05,2

65. Тарас Лесюк (1+1) +3.02,3

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В воскресенье, 16 февраля, на чемпионате мира 2025 состоятся гонки преследования по итогам спринтов.