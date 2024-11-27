Пидручный прокомментировал возможное участие в первой гонке Кубка мира

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный с нетерпением ждет начала сезона, который стартует уже 30 ноября в Финляндии.

Об этом Пидручный рассказал в эксклюзивном комментарии Чемпиону.

"Я уже прибыл в Контиолахти, всё отлично. Уже есть ощущение сезона, соскучились по гонкам и атмосфере соревнований", – сказал Пидручный.

Биатлонист также ответил на вопрос о возможном выступлении в стартовой гонке первого этапа Кубка мира – одиночной смешанной эстафете, ведь именно в этой дисциплине он неоднократно выступал в прошлых сезонах. По словам Пидручного, всё зависит от решения главного тренера Надежды Беловой.

"О планах на эстафеты надо спрашивать тренера, я пока такой информацией не владею", – сказал 33-летний спортсмен.

Напомним, в составе мужской сборной Украины на первый этап заявлены Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко, Виталий Мандзын и Артем Тищенко.

В первый день соревнований пройдут одиночная и классическая смешанные эстафеты.