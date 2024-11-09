"Сотрясение", зрелость, высота. Руслан Ткаленко о сезоне, войне и знаменитых эстафетных воспоминаниях

Трехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы Руслан Ткаленко уже перешагнул 30-летний возрастной рубеж, но намекает, мол, заглядывать ему в паспорт совсем не стоит. Биатлонист активно готовится к сезону, чтобы пройти его на максимуме собственных возможностей. В прошлом сезоне он выступал на этапах Кубка IBU, а в сентябре выиграл спринт на чемпионате Украины по летнему биатлону.

В общении с корреспондентом Чемпиона 31-летний атлет рассказал об эффекте от смены тренера, поделился впечатлениями от изменений в правилах соревнований, а также мысленно прошел третий этап серебряной эстафеты на этапе Кубка мира.

– Руслан, надеемся, подготовка к сезону проходит без сбоев и травм? Потому что в межсезонье то кто-то с велосипеда падает, то еще что-нибудь, не дай Бог, случается.

– Все нормально. Обычно межсезонье для меня – это период побыть с семьей и близкими, психологически отдохнуть, а также, конечно, укрепление физической формы. Это время поработать над своими слабыми сторонами и подготовить тело к нагрузкам, чтобы избежать нежелательных повреждений. Потому межсезонье мы стараемся провести максимально продуктивно и осторожно.

Архив Руслана Ткаленко

– Ты тренировался с командой на сборах в Рамзау и высокогорье в Италии? Все ли пошло по плану на этом этапе подготовки?

– Все как всегда, тренировки проходили по подготовленному плану, и я доволен, что удалось выполнить все, что планировали. Начиная с Рамзау, мы больше тренировок проводили на лыжах. Итальянский сбор имеет свою сложность из-за высотных условий, ведь требует адаптации организма.

– Где было сложнее?

– Трудно сказать, потому что на каждый период есть свои задачи и моменты, над которыми нужно работать. По-моему, здесь больше оказывает влияние место, где мы проводим сбор. Это как любимый этап соревнований. Где-то тебе больше нравится выступать, а где-то меньше. Так же и сбор. Мне всегда нравятся сборы в Италии на высоте.

Руслан Ткаленко Getty Images

– Недавно в интервью нашему сайту первый вице-президент ФБУ Андрей Дериземля, комментируя изменения в тренерском штабе, сказал, что новая тренер должна "встряхнуть" команду. Как это выглядит с твоей стороны? Каким должно быть это "сотрясение". Что уже изменилось?

– Я чувствую изменения. Новая тренерская команда дает другую энергию, это помогает лучше мотивироваться и двигаться вперед. Чтобы развиваться в любой сфере, всегда нужно делать какие-то изменения и учиться чему-то новому. Надеюсь, что изменения тренерского штаба и другой подход дадут нам толчок для прогресса и каждый из команды сможет показать свой максимум. Как я вижу? Это не просто изменения в тренировках, а изменения в мышлении, которые помогают нам фокусироваться на важных деталях. Понятно, что пол года это малый период, чтобы делать какие-то конкретные выводы касательно всей проделанной работы. Но я уверен, что уже в этом сезоне мы сможем увидеть плоды!

– Руслан, тебе скоро 32. До каких пор планируешь выступать? Или такие вещи вообще не планируются и жизнь сама покажет?

– На сегодняшний день я чувствую, что мой спортивный путь еще далеко не завершен. Еще осталось много внутренней мотивации, и я уверен, что еще не реализовал свой потенциал на 100 процентов.

К тому же сегодня спортсмены достигают значительных результатов даже после 30-ти, ведь спортивный возраст действительно удлинился. Примеры многих атлетов показывают, что опыт позволяет добиться пиковой формы и наилучших результатов в более зрелом возрасте. Пока у меня есть силы, желание работать и цели, к которым стремлюсь, я буду продолжать выступать.

– Что будет маркером того, что уже, возможно, финиш?

– Когда почувствую, что больше не способен совершенствоваться или потеряется та искра, которая зажигает меня каждый раз на старте. Но сейчас я абсолютно настроен идти вперед и добиваться новых высот.

Руслан Ткаленко biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

– Как относишься к изменениям в правилах распределения стартовых групп? Увеличит ли это зрелищность биатлона? Поможет ли это биатлонистам не с верхов рейтинга действительно навязывать конкуренцию?

– Позитивно отношусь. Потому что это позволит сделать соревнования более сбалансированными.

Если лидеры действительно сильны, они смогут показать высокие результаты независимо от стартовой группы, и это лишь подчеркнет их мастерство. Зрителям будет интереснее наблюдать, как топовые спортсмены одолевают дополнительные вызовы, а новые лица получают шанс проявить себя. Это сделает каждую гонку менее предсказуемой и увеличит интригу с самого начала и до финиша.

– Сейчас все в непростом психологическом состоянии из-за войны. Это влияет и на спортсменов, даже если они и ездят по миру. Отключиться от этого невозможно. Как на тебя влияет сегодняшняя ситуация?

– Сложно полностью сосредоточиться только на спорте, когда страна находится в войне. Это, безусловно, влияет на психологическое состояние, ведь все новости, переживания близких всегда рядом. Я стараюсь находить баланс, ведь спорт – это своего рода моя профессия, то, что я умею делать лучше всего. Хочется бороться за высокие места, чтобы прославлять Украину на весь мир и, возможно, это будет мотивацией и поддержкой в сегодняшней борьбе.

Архив Руслана Ткаленко

– Ты родом из Сумщины. Какая ситуация в твоих родных краях?

– Я из пгт Николаевка, сейчас ситуация там, как и во многих других приграничных регионах Украины – то есть сложная. Сейчас у меня есть возможность и стараюсь каждый раз приезжать к родным на Сумщину. Благодарен ВСУ за их крепость и всё, что они делают для безопасности наших людей.

– Как-то мы спрашивали тебя о памятной гонке на ЧМ-2019, историческом персьюте, в котором золото выиграл Дмитрий Пидручный, а ты финишировал в зачетной зоне. А хорошо ли ты помнишь эстафету на КС в Нове-Место, когда ваша четверка завоевала серебро? Можешь сразу воспроизвести в воспоминаниях свой третий этап и саму гонку?

– Да, прекрасно помню тот день. Это было очень волнительно и ответственно. На третьем этапе я чувствовал, как важно держать темп, который задали ребята и пытаться провести свой этап как можно лучше, потому что нужно было сделать конкурентные условия для борьбы за высокий результат на 4-м последнем этапе.

В то время, возможно, я был не в лучшей форме, но был уверен в себе, смог вместе с командой показать, что мы можем бороться за самые высокие награды, топ-3! Каждый раз, когда вспоминаю эту гонку, чувствую гордость за команду и за себя. Наверное, это одна из моих самых незабываемых гонок. Благодарен Артему Приме, Сергею Семенову и Дмитрию Пидручному.