Стал известен состав сборной Украины на мужской спринт в Контиолахти
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua
Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на мужской спринт на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Об этом сообщает Общественное .
Команду представят четыре спортсмена: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Богдан Цымбал.
Таким образом, по сравнению с короткой индивидуальной гонкой в составе команды произошло одно изменение: Цымбал заменил Артема Тищенко.
Мужской спринт в Контиолахти состоится в пятницу, 6 декабря. Начало – в 17:20 по киевскому времени.
Напомним, Виталий Мандзын на старт спринта первым в истории украинского биатлона выйдет в синей майке лидера молодежного зачета (до 23 лет) Кубка мира. Он завоевал ее благодаря четвертому месту в короткой индивидуальной гонке в Контиолахти.