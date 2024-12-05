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Стал известен состав сборной Украины на мужской спринт в Контиолахти

Олег Дідух — 5 декабря 2024, 17:39
Стал известен состав сборной Украины на мужской спринт в Контиолахти
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на мужской спринт на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Об этом сообщает Общественное .

Команду представят четыре спортсмена: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Богдан Цымбал.

Таким образом, по сравнению с короткой индивидуальной гонкой в составе команды произошло одно изменение: Цымбал заменил Артема Тищенко.

Мужской спринт в Контиолахти состоится в пятницу, 6 декабря. Начало – в 17:20 по киевскому времени.

Напомним, Виталий Мандзын на старт спринта первым в истории украинского биатлона выйдет в синей майке лидера молодежного зачета (до 23 лет) Кубка мира. Он завоевал ее благодаря четвертому месту в короткой индивидуальной гонке в Контиолахти.

Антон Дудченко Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний Богдан Цимбал збірна України з біатлону Віталій Мандзин

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