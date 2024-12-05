Стал известен состав сборной Украины на мужской спринт в Контиолахти

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на мужской спринт на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Об этом сообщает Общественное .

Команду представят четыре спортсмена: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко, Богдан Цымбал.

Таким образом, по сравнению с короткой индивидуальной гонкой в составе команды произошло одно изменение: Цымбал заменил Артема Тищенко.

Мужской спринт в Контиолахти состоится в пятницу, 6 декабря. Начало – в 17:20 по киевскому времени.

Напомним, Виталий Мандзын на старт спринта первым в истории украинского биатлона выйдет в синей майке лидера молодежного зачета (до 23 лет) Кубка мира. Он завоевал ее благодаря четвертому месту в короткой индивидуальной гонке в Контиолахти.