Мандзын первым в истории Украины наденет синий биб лучшего молодого биатлониста

Украинский биатлонист Виталий Мандзын захватил лидерство в молодежном зачете мужского Кубка мира по биатлону-2024/25.

Сегодня, 3 декабря, 21-летний украинец показал четвёртый результат в короткой индивидуальной гонке в финском Контиолахти, которая была первым личным стартом Кубка мира сезона-2024/25 у мужчин. Он уступил только трем норвежцам – 27-летнему Эндре Стремсхейму, 31-летнему Йоханнесу Бе и 27-летнему Стурле Легрейду.

Мандзин захватил лидерство в молодежном зачете мужского Кубка мира. Начиная с текущего сезона в этой классификации учитываются результаты биатлонистов в возрасте до 23 лет. Ранее в молодежный зачет входили спортсмены до 25 лет.

Таким образом, на старт следующей личной гонки на Кубке мира Мандзын выйдет в синем бибе лидера молодежного зачета. Виталий стал первым биатлонистом в истории Украины (как среди мужчин, так и среди женщин), получившим право носить эту призовую майку.

Следующей личной гонкой в мужском Кубке мира станет спринт в Контиолахти. Он состоится в пятницу, 6 декабря. Начало – в 17:20 по киевскому времени.