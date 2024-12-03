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Проиграл только норвежцам: Мандзын занял 4 место в индивидуальной гонке на Кубке мира в Контиолахти

Денис Шаховець — 3 декабря 2024, 18:40
Проиграл только норвежцам: Мандзын занял 4 место в индивидуальной гонке на Кубке мира в Контиолахти
Віталій Мандзин
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Во вторник, 3 декабря, в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти состоялась короткая мужская индивидуальная гонка.

21-летний украинец Виталий Мандзын закрыл все 20 мишеней и сенсационно занял 4-е место, показав лучший результат в карьере.

Закрыл топ-десятку капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный. 33-летний биатлонист заработал 45 секунд штрафа на последней стрельбе.

Также один промах у Антона Дудченко, с ним он занял 15-е место. Так что сразу трое украинцев в топ-15 – отличный результат, особенно в плане борьбы в Кубке наций за возвращение квоты в 5 биатлонистов.

Среди подопечных Надежды Беловой неудачно сложилась гонка только для Артема Тищенко. 30-летний украинец не закрыл лишь одну мишень, однако показал слабую скорость на дистанции, из-за чего не забежал в зачетную зону.

Опередили Мандзына только трое норвежцев. Звездному Йоханнесу Бё один промах помешал одержать победу, он довольствовался серебром. Эндрю Стремсгейм с идеальной стрельбой выиграл золото, а Стурла Легрейд стал бронзовым призером.

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На следующую мужскую гонку, а именно спринт, Виталий Мандзын выйдет 6 декабря в синем бибе лидера зачета среди биатлонистов в возрасте до 25 лет. Впервые в истории представитель Украины наденет биб этого цвета!

Результаты гонки:

  • 1. Эндрю Стремсгейм (0+0+0+0) 38:08,8
  • 2. Йоханнес Бё (0+1+0+0) +3,0
  • 3. Стурла Легрейд (0+0+0+0) +24,2
  • 4. Виталий Мандзын (0+0+0+0) +1:03,9
  • ...
  • 10. Дмитрий Пидручный (0+0+0+1) +1:49,4
  • 15. Антон Дудченко (0+1+0+0) +2:07,2
  • 49. Артем Тищенко (0+1+0+0) +4:10,7
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Программа этапа Кубка мира в Контиолахти продолжится 4 декабря короткой индивидуальной гонкой среди женщин. Начало запланировано на 17:20 по Киеву.

Антон Дудченко Контіолахті Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний Артем Тищенко Віталій Мандзин

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