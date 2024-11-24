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Стал известен состав женской сборной Украины на первый этап Кубка мира

Олег Дідух — 24 ноября 2024, 14:11
Стал известен состав женской сборной Украины на первый этап Кубка мира
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц определился с составом команды на первый этап Кубка мира-2024/25 в финском Контиолахти.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

В состав вошли 6 спортсменок: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Городная, Александра Меркушина, Анна Кривонос.

Как и сообщалось ранее, пропустит стартовый этап Ирина Петренко, еще не успевшая восстановиться после перелома ноги. Она вместе с Лилией Стеблиной, Дарьей Чалык, Надеждой Белкиной, Ксенией Приходько и Любовью Кипяченковой выступит на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре.

Первый этап Кубка мира-2024/25 состоится в финском Контиолахти с 30 ноября по 8 декабря. В программе запланированы сингл-микст, смешанная, классическая мужская и женская эстафеты, а также индивидуальные гонки, спринты и преследования.

Вчера, 23 ноября, стал известен состав мужской сборной Украины.

Анастасія Меркушина Юлія Джима Анна Кривонос Кубок світу з біатлону збірна України з біатлону Христина Дмитренко Олена Городна Олександра Меркушина

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