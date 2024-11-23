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Мужская сборная Украины назвала состав на первый этап Кубка мира

Олександр Булава — 23 ноября 2024, 15:29
Мужская сборная Украины назвала состав на первый этап Кубка мира
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом мужской команды на первый этап Кубка мира сезона-2024/25.

Об этом сообщает Федерация биатлона Украины.

В заявку вошли пять биатлонистов:

Украина: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал, Артем Тищенко

Первый этап Кубка мира-2024/25 состоится в финском Контиолахте с 30 ноября по 8 декабря. В программе запланирован сингл-микст, смешанная, классическая мужская и женская эстафеты, а также индивидуальные гонки, спринты и преследования.

Накануне Подручный финишировал за пределами топ-20 в элитном масстарте в Шушене.

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