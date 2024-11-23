Мужская сборная Украины назвала состав на первый этап Кубка мира
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом мужской команды на первый этап Кубка мира сезона-2024/25.
Об этом сообщает Федерация биатлона Украины.
В заявку вошли пять биатлонистов:
Украина: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал, Артем Тищенко
Первый этап Кубка мира-2024/25 состоится в финском Контиолахте с 30 ноября по 8 декабря. В программе запланирован сингл-микст, смешанная, классическая мужская и женская эстафеты, а также индивидуальные гонки, спринты и преследования.
Накануне Подручный финишировал за пределами топ-20 в элитном масстарте в Шушене.