Дмитрий Пидручный: Малыш уже стреляет, а конкуренты дышат в спину

Лидер украинской сборной по биатлону, 33-летний Дмитрий Пидручный на днях не без проблем победил в суперспринте на чемпионате Украины. Это его единственная гонка на внутреннем первенстве по гонкам на лыжероллерах. Атлет заехал ненадолго домой на родную Тернопольщину. О конкуренции в команде, своих перспективах в суперспринте, об отдыхе с семьей и онлайн-обучении – чемпион мира и чемпион Украины эксклюзивно рассказал в интервью Чемпиону.

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Усталый, но счастливый

– Дмитрий, в соцсетях ты писал – ехал с тренировочного сбора и едва успел на гонку чемпионата Украины. Были какие-то приключения по дороге в Украину?

– Примчался на Львовщину вечером, а утром уже старт. 19 часов за рулем! Планировал меньше погрузиться в дороге. Мы ехали с тренером Юрием Санитрой. Но он заболел, температура поднялась, пришлось его оставить у него дома в Словакии. Он планировал на наш чемпионат приехать, мы бы по очереди управляли и было бы полегче. Обычно после такой дороги нужен отдых, но уже как есть. Я бы и на первую гонку, спринт, хотел успеть, но сбор построен так, что при всем желании не успевал. В общем, победа была сложной.

– А еще и ветер едкий на стрельбище, судя по видео-фрагментам гонки

– Ветер для этого стадиона явление обычное. В этой гонке было трудно оценить, откуда ветер задувает. Делать поправку перед стрельбой было непросто. Уже на пристрелке понял – всем непросто. Если посмотреть финишные протоколы, то найти "нолики" в графе стрельбы будет сложно.

Супрун – мой "двигатель"

– А еще и младшие конкуренты в спину дышат. Кого бы выделил из внутренних соперников?

– Я постоянно стараюсь следить за развитием и результатами наших молодых ребят. Есть и юноши, и девушки в возрасте 19-21 год, подающие большие надежды. Владислав Чихарь, Виталий Мандзин, Богдан Борковский. Но не только они. А Сергей Супрун как мне "крови попил"!? На последнем круге не так-то просто было его победить, он проиграл мне несколько секунд. Такая конкуренция радует и вдохновляет. Главное, чтобы все наши атлеты не потерялись по пути к Кубку мира. А талант, мастерство и перспективы действительно есть у многих.

Фото Валентины Цербе-Несиной

Дрезден решили объехать

– Ты сейчас тренируешься по индивидуальному графику под руководством Юрая Санитры. Не сложно ли работать практически наедине?

– Я на некоторых сборах тренировался с Владиславом Чихарем, а два последних сбора сам. Но мы пересекаемся с другими командами. В Австрии, в Обертиллиахе, немецкая команда тренировалась. В Норвегии во время биатлонного фестиваля Blink были норвежцы. Это не значит, что с ними "спарринговался", но определенную работу удавалось выполнять не наедине.

– Подскажи, где следующий сбор и когда по графику?

– С 3 октября еду в Рамзау, в Австрию. А через несколько дней туда уже прибудет наша команда "А", будет возможность вместе потренироваться.

– Кстати, ждали, но не дождались твоего выступления в шоу-гонке в Дрездене, на этот раз не приглашали?

– Приглашали, и планировал стартовать в Германии. Это очень классные соревнования, хотя заявлены как шоу-гонка. Хотелось там сразиться с топ-соперниками, отстреляться хорошо бы в таком формате. Но потом все же решили скорректировать подготовительный процесс и отказаться от этого старта.

Украинский биатлон/Дмитрий Евенко

В полном контакте – как щука в реке

– На сборах в Альпах аномально пошел снег. Впервые такое застал во время почти летней подготовки?

– Так, чтобы в сентябре – реально впервые. Холодно было очень снег, действительно аномалия. Не во всех местах так даже среди зимы бывает. Помню, когда-то, лет десять назад на сборе в Румынии, там что-то похожее было, но это был октябрь, а не начало сентября.

– Победа в суперспринте на летних чемпионатах мира и Украины не заставляет тебя задуматься о твоих перспективах именно в этой дисциплине?

– Я уже не раз говорил – люблю контактную борьбу. Масс-старт – классная гонка, я её больше люблю. А в суперспринте еще больше борьбы! И меня это заводит. Даже классический масс-старт – это 15 км, а здесь гораздо меньше. Там еще нужно удачно распределить силы на длинную дистанцию. А тут – сразу борьба, практически на каждом метре, Динамика и интрига постоянно. Есть где рисковать, потому что штрафные круги короткие. В этом году на ЧМ сделали еще более интересно – с массовым стартом, а не раздельным, проводили даже квалификационные заезды. А это еще и для зрителей шоу и интрига, они могут увидеть еще больше контактной борьбы и постоянного драйва. И это шанс для большего количества биатлонистов. Поэтому думаю, что у этой дисциплины хорошее будущее.

Малый стрелок – молодец!

Дмитрий Пидручный Украинский биатлон

– Как сейчас проводишь время дома? Повидаться с семьей для спортсмена, который постоянно в разъездах – святое…

– Сейчас дома пытаюсь помочь жене – малышей надо то в школу, то на тренировку завезти. Всегда куча дел. А еще и дома нужно также и тренироваться. Потому не всегда есть время отдохнуть полноценно. Но каждая минута возле родных – это очень большое и мотивирующее дело.

– Дмитрий, как только ты сказал "отвезти детей на тренировку", а будто не так давно ты же их совсем малыми на санках возил…

– Ирине уже 9, Владимиру – 4. Да, время быстро летит.

– Малыш спортсмена уже, пожалуй, в спорте?

– Конечно. Сын гимнастикой занимался, но уже оставил её. Дочь тоже была в гимнастике. Но сейчас на плавании. Еще тренируется в лыжной и биатлонной секции – на той же базе, где и я начинал. А Володя уже и стрелял там из пневматики, даже что-то там и попадал.

Is your shooting ок?

– Помню, как ты активно изучал английский. Продолжаешь?

– Больше скажу – уже даже интервью давал на английском после ЧМ для пресс-службы IBU. Не большое, на несколько минут, но могу говорить. Продолжаю заниматься онлайн в одной из школ иностранных языков. Но не могу уделять учебе так много времени, как надо. А иногда после тяжелых тренировок, честно говоря, уже и лень берет, или усталость. Но двигаюсь вперед и чувствую прогресс.

– В соцсетях часто видим, как ты рекламируешь воду. Чувствуешь необходимость спортивного маркетинга?

– Есть такое. У европейских биатлонистов и представителей других видов спорта это нормальная распространенная практика, это необходимая часть спортивной жизни.

Я смотрю на это глобально, потому что так должно быть, такого должно быть еще больше. Приятно, что всё больше компаний идут в спорт, в частности представительства международных компаний, работающих в Украине. Видят, что спортсмены – это люди, которые пропагандируют активный здоровый образ жизни. И инвестировать в это выгодно.