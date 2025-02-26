Белова: Пидручный вышел на пик формы раньше чемпионата мира

23 февраля завершился чемпионат мира по биатлону. Главный турнир сезона-2024/25 прошел ровно за год до Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Сборная Украины, к сожалению, третий год подряд осталась без медалей мирового первенства. При этом определенные надежды на медали болельщики возлагали, особенно в эстафетных гонках, которые мы по инерции считаем своими.

Главный тренер мужской сборной Украины Надежда Белова не считает турнир провальным, отмечая рост результатов своих подопечных по сравнению с прошлым сезоном.

В эксклюзивной беседе с "Чемпионом" Надежда Александровна подвела итоги главного старта сезона.

– Прежде всего, дайте свою оценку чемпионату мира.

– Очень тяжело дать однозначную оценку, которая была бы объективной. Много эмоций за эти дни накипело и сейчас она, скорее, субъективная. Если объективно, то скажу просто, как тренер, не цепляюсь за ситуации вроде нашумевшей истории с лыжами в одиночной смешанной эстафете.

Кроме того, я не хочу оценивать Дмитрия Пидручного. Потому что, все-таки, он не со мной тренировался, он был с другим тренером, Санитрой.

Дмитро Підручний Getty Images

Говоря же только о тех спортсменах, с которыми я работала, могу отметить, что в общем, я их результатом удовлетворена. Я вижу, что прогресс по сравнению с прошлым сезоном есть. Это если брать и сравнивать их голые результаты. Конечно, есть какая-то поправка и в стрельбе, и в функциональной подготовке. Так как вижу я, это и рост стабильности в стрельбе, рост функциональности, Выдержка до конца, до финиша каждого круга. Тут, конечно, я удовлетворена ребятами.

С другой стороны, конечно, результат далеко не стопроцентный. Работать еще много над чем нужно, нет пределов совершенству: и над той же стрельбой, и над ростом функциональной выносливости. Тем не менее, мне трудно сказать, в каких процентах, но я удовлетворена выступлением команды.

Да, ровно через год Олимпиада, если говорить отдельно по каждому спортсмену – есть над чем работать, и работы еще очень-очень много. К сожалению, только один сезон остался. Даже не сезон, год календарный. Так что времени у нас практически нет.

– Давайте все же дадим оценку выступлению Дмитрия Пидручного?

– Наверное, все-таки Дима вошел в оптимальную форму, в свой пик, раньше чемпионата мира.

Конечно, были небольшие травмы. Травма спины из-за падения перед турниром. И, возможно, план подготовки и тренировок был не совсем правильный, – повлиял на него негативно.

По этому поводу Юрай Санитра может дать более конкретные выводы. Но было видно, что до соревнований в Антерсельве, даже первых стартах там, он превосходно себя чувствовал и показывал просто отличные результаты, соперничая с лучшими мировыми звездами. А вот потом произошел небольшой провал.

– Мы не завоевали ни одной медали, на что надеялись и болельщики, и специалисты. Что не получилось?

– Если взять мою группу, то, в принципе, я не знаю, на кого можно было надеяться.

Конечно, я думала, что у нас получится тот же сингл-микст. Ребята готовы были очень хорошо. Та же Юля Джима показывала хорошие результаты, попала в топ-5 индивидуальной гонки. Возможно, какие-то шансы были и в мужской эстафете...

Надеялись? Если брать, ну, наверное, с подготовительного периода, то и я, конечно надеялась на медали.

Все мы хотим медали, но надо же реально смотреть на ситуацию. Кроме Дмитрия Пидручного, на медальный результат сложно было кому-то рассчитывать!

Возьмем Виталия Мандзына. Он – молодой спортсмен, который в этом году очень сильно прогрессировал. Да, очень перспективный спортсмен. Но, все, как говорится, у него впереди. И на его медаль рассчитывать прямо сейчас, думаю, было бы не совсем корректно. Пока что Виталию не хватает самого главного – опыта взрослых соревнований, умения вести себя в решающих ситуациях. Нужно время. Перспективы у Виталия более чем хорошие.

Что касается остальных. Во-первых, мне немного не хватало времени познать их до конца, я только первый год в команде. Сезон заканчивается, а я сейчас только начинаю понимать некоторые вещи. Даже не так, я уже понимаю, над чем еще нужно работать, над какими деталями. И с ногами надо работать, и более глобально, с ментальностью, с их отношением к тренировкам.

Не скажу, что они не ответственные, ребята работают здорово и все мотивированы. Но, все же, как тренер, оценивая подготовительную работу, я считаю, что надо было, мне над их психологией поработать. Стрельба у нас зависит не только от того, правильно мы нажимаем пальцем и правильно ли делаем изготовку, но и как мы думаем когда стреляем. Тут тоже нужно очень хорошо понимать спортсмена, чувствовать его, какой у него вообще подход к стрельбе, что в голове, какие мысли. Это очень важно.

Также важно, как спортсмен бежит по дистанции, умеет ли он управлять собой, не впадать в панику, когда начинает уставать и не думать о том, что устает, а просто терпеть до конца. Над этим очень важно работать, так же, как и просто качать мышцы.

Объективно на медали мог рассчитывать Пидручный. Если говорить о моих ребятах – они были способны сделать приближенный к медалям результат. Четвертое-пятое-шестое места. Но только при идеальной стрельбе – пять из пяти!

– Вы упомянули мужскую эстафету. У нашей команды что-то пошло не так?

– Не думаю, что именно в эстафете что-то не получилось. Я ставила поэтапно, согласовывая с Санитрой, на какой этап поставить Пидручного. Более того, мы с ним общались и обговаривали состав в целом. Именно в последовательности: Антон Дудченко, Виталий Мандзын, Тарас Лесюк и Дмитрий Пидручный. С расстановкой сил мы сделали все оптимально.

Антон Дудченко Getty Images

Но надо чисто стрелять!

Мы надеялись на Диму, на его огромнейший опыт. И мы знаем, что он умеет бороться до конца и бороться с сильнейшими. Но функционально он не смог отработать на полную, поднять команду повыше в итоговом протоколе.

Впрочем, это не только Дмитрия вина, каждый должен был отработать на все 100. У Виталия – из восьми стойка, у Тараса – и лежка из семи. Это все потери. Конечно, хотелось, чтобы команда финишировала повыше.

Я очень довольна, например, тем же Антоном, который, как он мне объяснял, первый этап раньше не бегал. Но он с ним справился отлично, боролся.

И Виталий, и Тарас отработали на все, к чему были готовы. Лесюк пришел и передал эстафету восьмым, в восьмерке сильнейших! Да, мы надеялись, что у Дмитрия получится побороться, зайти в шестерку, но, к сожалению.

Кстати, лыжи катили хорошо в тот день. Никто из ребят не жаловался.

– Тут нельзя не вспомнить слова отчаяния Антона Дудченко про качество лыж во время сингл-микста, работы сервис-бригады. Что случилось?

– Скажу так, нам просто не повезло. Одним словом это не объяснишь. Погодные условия были, в принципе, стабильными, они почти не менялись, не переходили в мороз или сильное тепло. Тепло было почти каждый день, немножко, может быть, снег отличался чуть-чуть. Было такое, что он наполнялся водой или где-то чуть суше был в зависимости от ночной температуры. Но резких таких каких-то изменений не было.

И в сингл-миксте (одиночная смешанная эстафета. – ред.) у нас лыжи не поехали совсем. Я сужу и по работе Юлии Джимы, и по Антону. Одно дело, когда мы проигрываем норвежцам, немцам или французам, даже тем же чехам. Мы понимаем, что это лидеры. Но когда мы проигрываем на лыжне Новой Зеландии… Как бы это помягче, деликатно сказать. Я была не просто шокирована, я была просто в ужасе. Представить не могла, что настолько могут не поехать лыжи.

Все мы не боги. Сервисеры работают, стараются. Но так получилось. К сожалению, этот день был просто не наш, далеко не наш.

Юлія Джима Getty Images

– Чемпионат мира позади, что хорошего дал турнир мужской команде?

– Я увидела, на что ребята способны уже, чего им не хватает, чтобы быть этими лучшими. Лучшими относительно. Для кого-то это десятка сильнейших, кому-то двадцатка, а кому-то и в тридцатку попасть – хороший результат. Чтобы попасть в мировую топ-30, нужно достойно выступать на каждом этапе, на каждой дистанции.

Турнир показал мне и моральную сторону. Как поддерживать спортивный дух в команде. Это тоже очень важно. Да, функционалка и стрельба важны. Но все это зависит от того, как мы настроены на гонку, как мы умеем справляться со своими нервами, насколько мы умеем настраиваться. Мне уже хорошо понятно, как я себя должна вести, как говорить, как объяснять, в какой момент поддержать, чтобы это было на пользу ребятам.

Через год у нас Олимпийские игры. Никакой паники нет. У нас нет никакого провала. Есть недоработки, которые я увидела. Все исправимо. У кого-то в стрельбе, у кого-то чисто в функциональной подготовке: когда нужно эти километры набрать, сколько их нужно набрать, когда их нужно сбросить, когда начинать скоростную работу.

Для меня как тренера этот чемпионат мира – не провальный. Команда выглядела достойно.

– Кто особенно понравился вам на чемпионате? Кто разочаровал, поменяли бы состав, если отмотать время назад?

– Я ни в ком не разочаровалась, абсолютно. Я надеялась, что у Цымбала получится стабильная стрельба, функциональный рост, но, к сожалению, нет.

Наверное, понадеялась на Тищенко, который умеет очень здорово стрелять, но все-таки не выдержал функционально.

Радуют результаты нашего молодого Мандзына. На самом деле, помимо того, что он способен и стрелять и бегать хорошо, главное, у него очень хороший характер. Спортсмен борется и мотивирует сам себя очень сильно. Многим, даже более опытным ребятам, стоит поучиться у Виталика.

Все наши парни способны на большее, чем показали на чемпионате мира.

Віталій Мандзин Getty Images

– Больше половины сезона позади. Впереди еще три этапа Кубка мира. Через полторы недели стартует этап в Нове-Место. Сейчас будет у команды отдых?

– Мы сейчас переехали в Рупольдинг, на сборе находимся с сегодняшнего дня (беседа была 24 февраля вечером – ред.), и у нас будет два дня полноценного отдыха. Будут отдыхать, гулять. По желанию выходы прогулочные на лыжах, какие-то легкие кроссы.

С 27 февраля приступим к легкой работе, которая перейдет в скоростную.

– После чемпионата мира принято подводить промежуточные итоги, вы довольны сезоном для мужской сборной Украины?

– Наверное, я очень самокритично ко всему подхожу, и к себе лично, и ко всему вокруг. Тем не менее, я довольна. Довольна, потому что сравниваю с прошлым сезоном. При этом я не беру только голые результаты. Они тоже берутся в учет, результаты ты никуда не денешь – по ним многие ориентируются.

Но, помимо голых результатов, есть еще здоровье спортсменов, характеры и так далее. И я вижу, что есть запас, есть возможности, над чем надо работать.

У нас есть перспектива роста, мы видим, куда и, главное, как мы можем расти. Это вселяет оптимизм.