Надежда Белова: Уже держу в голове план на Олимпийские игры 2026

В апреле 2024 года мужскую сборную Украины возглавила Надежда Белова – наставница, которая достигла наибольших высот в отечественном биатлоне. Именно она помогла Юлии Джиме, сестрам Семеренко и Елене Пидгрушной выиграть золотую медаль на Олимпиаде в Сочи-2014 в женской эстафете. Уже через три месяца после исторической награды она стала главным тренером мужской команды, однако в 2016-м оставила эту должность. С тех пор и вплоть до 2019 года Надежда Александровна возглавляла женскую сборную Польши.

В этом году под руководством Беловой, по сравнению с предыдущим сезоном, мужская сборная сделала шаг вперед, и сейчас даже борется за позиции в топ-5 Кубка наций – максимальную квоту в 6 биатлонистов на спринтерские и индивидуальные гонки следующего сезона Кубка мира.

О том, почему чемпионат Европы не в приоритете, психологическом и функциональном состоянии Виталия Мандзына и Антона Дудченко соответственно, а также о двух самых желанных целях на соревновательный сезон 2025/26 Надежда Белова рассказала в эксклюзивном интервью "Чемпиону".

– Надежда Александровна, эстафета в Антхольце дала вам больше вопросов или ответов?

– Она нам показала, над чем стоит поработать. Вообще – довольны этой эстафетой. А так всегда можно найти, над чем поработать. Каждый из ребят сделал столько, насколько он был готов в момент эстафеты.

– Впереди чемпионат Европы. Учитывая проблемы со здоровьем Дмитрия Пидручного, будут ли изменения в составе эстафеты?

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– На чемпионате Европы точно стартуют Тищенко, Ткаленко и Насыко – они уже в Мартелле (интервью записывалось 26 января – Прим. "Чемпиона"). К ним присоединится Цымбал. Зато Дудченко, Мандзын и Лесюк приедут только на эстафету. Пидручного не будет. Четвертого спортсмена в эстафету определим по результатам личных гонок. 2 февраля мы выезжаем на гонку, в тот же день вечером возвращаемся на сбор в Антхольц.

Дмитрий Пидручный во время мужской эстафеты на Кубке мира в Антхольце Getty Images

– Ранее мужская команда всегда участвовала основой в чемпионате Европы, в этом году только на одну гонку. Почему так?

– Во-первых, мы потеряли пятую квоту, у нас только четыре человека на Кубке мира. Во-вторых, я вижу, чего не хватает в стрельбе, чего не хватает в функциональной подготовке. И мне быстро надо это поправить, буквально за 10 дней – отдохнуть и поправить все моменты. Чемпионат Европы выбивает меня, он не дает этого сделать, потому что на него тоже не поедешь, как на "контрольную тренировку".

Я понимаю, что для нас главный старт не чемпионат мира 2025, а Олимпийские игры 2026. Я уже в голове держу план на Олимпийские игры, и вообще не планирую в следующем году стартовать основной командой на чемпионате Европы (ЧЕ-2026 состоится в норвежском Шушене в течение 26 января – 1 февраля – Прим. "Чемпиона").

В этом году всё так плотно, всё так близко, старт за стартом. Наверняка в следующем сезоне кто-то из спортсменов будет пропускать отдельные гонки, потому что все же надо дать отдохнуть перед главным стартом четырехлетия.

– В этом году сбор перед чемпионатом мира будет проходить в Антхольце из-за того, что здесь был этап Кубка мира и чтобы избежать переездов, или из-за того, что в следующем году здесь будут Олимпийские игры, и у спортсменов есть возможность пройти акклиматизацию и лучше изучить трассу?

– Да, безусловно, самое главное – это высота и то, что это олимпийская трасса.

– Все ребята заметно улучшили стрельбу в этом сезоне, процентные показатели очень хорошие. По вашему мнению, что помогло ребятам улучшить этот аспект?

– В межсезонье я делала анализ процентов по показателям в стрельбе. В процессе тренировок я видела, чего им не хватает: техники, психологии. Я считаю, что на 90% самое важное в стрельбе – это психология. Когда спортсмен умеет стрелять, то на показатели меткости влияет только психология. Мы должны уметь управлять своими мыслями в процессе стрельбы. Возьмем, для примера, Мандзына: часами мы хотим этот ноль, но не думаем, как сделать этот ноль.

Виталий Мандзын Getty Images

Не нужно эмоционально выходить на стрельбу, стрельба не любит эмоций. Эмоции могут быть на трассе, а стрельба любит спокойствие, равновесие и хладнокровие. Я больше учила ребят контролю. Во время межсезонья мы много работали над эмоциональными тренировками, чтобы за короткое время они принимали решение, как действовать дальше, чтобы сделать этот ноль. Каждая тренировка дает возможность оценивать состояние спортсмена. Вечером сижу и смотрю, что у нас получается, на каких процентах стрельба, на каких процентах функциональная форма, и так далее.

– Удивил ли вас Виталий Мандзын в этом сезоне?

– Нет. Это очень амбициозный парень, очень трудолюбивый. На самом деле я меньше года работаю с ним, но уже вижу, что он может показать многое. Мы реально подходим к стартам, к возможностям спортсмена в стрельбе, в беге, смотрим на функциональную подготовку. Я видела, что он сможет стрельнуть эти нули. Он имеет такой характер, который позволяет ему бороться до конца. В процессе летней подготовки я видела, что парень действительно может быть лидером среди юниоров (Виталию 21 год и он еще может выступать на соревнованиях юниорского уровня – Прим. "Чемпиона"), во-первых. Во-вторых, я видела, что с каждым сбором он прогрессирует.

– Антон Дудченко во втором триместре не выглядит так ярко, как в первом, из-за болезни. Есть ли понимание у вас, как выходить из такого положения?

– После болезни мы должны были изменить полностью подготовку Антона на следующие Кубки мира, глядя на состояние его здоровья. Я общалась с врачом и уже потом составляла тренировки. Я исходила из того, что лучше сделать меньше, чем делать больше с непонятным влиянием на его здоровье. Он очень сложно выходил из своей болезни: сегодня – окей, а на следующий день снова давали о себе знать последствия. Эта нестабильность меня смущала. Он стартует, ему функционально тяжело, а когда тяжело функционально, то страдает и стрельба. Оно всё взаимосвязано. Как чувствуешь себя, так и выступаешь.

Антон Дудченко Getty Images

Также нужно понимать, что вся группа спортсменов уже и морально, и психологически идет на спад, они уставшие – это видно. Я уверена во всех ребятах, что всё будет только лучше. Дудченко понемногу будет входить в свое состояние, в свою лучшую форму. Да и не только он, но и все ребята в целом. Сложно, потому что времени на восстановление практически нет: мы приезжаем, два дня – и уже стартуем. Не хватает времени, чтобы сделать отдых, чтобы провести хороший тренинг.

– Тарас Лесюк – официально четвертый номер команды?

– Да. Сперва он показал хороший результат на Кубке IBU, где был лучшим среди всей команды. А дальше на Кубке мира показал хорошую работу, чем и обеспечил себе место в команде.

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– То, что Богдан Цымбал не стартует, как-то влияет на его соревновательную форму?

– Да. Поэтому он едет на чемпионат Европы, чтобы "простартоваться".

– Какие основные цели вы, как тренер, ставили перед собой в начале сезона?

– Вернуть квоту, потому что не хватает пятого спортсмена, и поймать стабильность в стрельбе. Я поняла, что ребята могут бороться и соревноваться с лучшими, но я, как реалист скажу – нужно время. Для меня, как для тренера с многолетним опытом, понятно, что за два года до Олимпийских игр приходить в группу – нонсенс. Надо больше времени, те же четыре года. Но вижу, что ребята могут, они мотивированы и благодаря лидеру группы, Дмитрию Пидручному, они прогрессируют. Я делаю всё, чтобы результат был лучшим, чтобы я видела, что мы не спадаем. Главное, что нет функциональной ямы, и чтобы её не было потом.