Украина третий год подряд осталась без медалей чемпионата мира

Украина не завоевала ни одной медали на чемпионате мира 2025 по биатлону, который проходил с 12 по 23 февраля в швейцарском Ленцерхайде.

Это произошло в третий раз подряд, что стало худшей серией для украинской команды, которая длится с 2023 года. В целом же Украина в седьмой раз завершила ЧМ без медалей (1993, 1995, 2005, 2009, 2023, 2024, 2025).

Победителем в медальном зачете на чемпионате мира-2025 уверенно стала Франция, у которой 12 медалей в целом и 6 золотых в частности. У второго места Норвегии 9 наград, причем до последней дисциплины их было всего 6. Что интересно, на турнире медали получали представители только 8 стран.

Медальный зачет чемпионата мира 2025 по биатлону

Франция – 12 медалей (6 золотых, 1 серебряная, 5 бронзовых); Норвегия – 9 медалей (4, 3, 2); Швеция – 4 медали (1, 2, 1); Германия – 4 медали (1, 1, 2); США – 2 медали (0, 2, 0); Чехия – 1 медаль (0, 1, 0); Италия – 1 медаль (0, 1, 0); Финляндия – 1 медаль (0, 0, 1).

Напомним, в последней дисциплине чемпионата мира 2025 – масстарте, украинские биатлонистки Юлия Джима и Кристина Дмитренко не смогли забежать в главную двадцатку. Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин завершили мужской масстарт на последних местах.