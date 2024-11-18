Кадровая карта первого этапа. Как украинцы прошли "креш-тесты" перед стартом сезона

Совсем скоро главные тренеры украинских биатлонных сборных объявят составы на сезон, который стартует уже менее чем через две недели. У наших мужчин и женщин были шансы проявить себя на контрольных стартах в Швеции, Норвегии и Австрии. Результаты этих гонок – это как дополнительные картинки, из которых наставники составят большой кадровый пазл. Ведь, кроме этих стартов, тренеры будут принимать решения на основе всех данных. Они видят, кто как тренируется, кто в каком моральном состоянии, кто может добавить, а кому еще нужно время.

Как ни крути – многое в спорте принято не выносить наружу, а оставить в раздевалке. Мы же подытожим для болельщиков видимую часть айсберга, то есть результаты в упомянутых контрольных стартах.

Дмитренко – почти отличница

У женщин наиболее ярко в контрольных стартах на открытом первенстве Швеции выглядела 25-летняя Кристина Дмитренко – биатлонистка, по сути проведшая лишь один полноценный сезон во взрослом биатлоне. В короткой индивидуальной гонке она финишировала на 6-й позиции, имея три промаха на четырех огневых рубежах. Выше в финишном протоколе было несколько именитых шведок, но результат украинки кажется достаточно конкурентным. И лучшим на фоне других украинских девушек. В комментарии Чемпиону Кристина сказала, что бежала первую гонку не на основных лыжах, поэтому можем предположить, что запас в скорости еще есть.

Кристина Дмитренко Instagram

Уже в спринте Дмитренко снова стала лучшей из украинок – четвертое итоговое место и десятая скорость на дистанции. Победительнице, звездной шведке Эльвире Эберг, она проиграла ходом полторы минуты. Это много, но это наша реальность, и далеко не катастрофическая. Сбросить этот проигрыш до одной минуты, и тогда при определенных обстоятельствах можно навязывать борьбу.

Кстати, еще до начала соревнований главный тренер Николай Зоц говорил, что за Кристиной практически забронировано место в основе на этапы Кубка мира. Возможно, не имея тяжести отбора, спортсменка хорошо провела шведские гонки. Хотя еще до них биатлонистка уверенно говорила, что верит в свои силы и чувствует себя готовой к сезону.

Джима – отдельно, но её берем?

Юлия Джима – многолетний лидер сборной. Уже не первый год 33-летняя биатлонистка тренируется по программе словенского специалиста Уроша Велепа. Хотя, как говорит Николай Зоц, под его контролем. Биатлонистка бежала контрольные гонки отдельно от команды – на открытом первенстве Австрии, хотя сбор проходила вместе со всеми в Швеции. В Австрии, кроме хозяек, были и сборные Словении и Болгарии. В относительно конкурентной компании опытная украинка особо не сверкала – 14-я позиция в спринте и 7-я в короткой "индивидуалке".

Стрельба была не идеальной, но и не откровенно провальной: два промаха в спринте, что, конечно, многовато, и один в "индивидуалке", где есть четыре огневых рубежа. Проигрыш по скорости – большой. К примеру, Лизе Хаузер, титулованной лидерке австрийской команды, Джима проиграла всего четыре секунды. Но ведь у австрийки, которая никогда не была слишком быстрой, целых три неточных выстрела – а это 2 минуты и 15 секунд штрафного времени.

Юлия Джима Instagram

Хотя понимаем, что участие в таких стартах – это возможность посмотреть на себя со стороны, почувствовать своё тело и сделать определенные корректировки. Результат здесь хоть и важен, но все же вторичен.

В общей сложности на одну гонку (спринт, индивидуальная) Украина сможет заявлять 5 биатлонисток. Скорее всего, на этап поедет и запасная атлетка, хотя это не точно. При условии, что Джима и Дмитренко уже в основе – остаются, как минимум, три вакансии. А теоретически претендуют на них Анастасия и Александра Меркушины, Анна Кривонос, Елена Городная, Надежда Белкина, Лилия Стеблина, Дарина Чалык и Ксения Приходько. Две последние и Александра Меркушина не участвовали в шведской индивидуальной гонке, а в спринте не пробились в топ-20.

Если отталкиваться от этих результатов, то к основе должны присоединиться Меркушина-старшая, Кривонос, Городная и Белкина. А другие девушки представили бы Украину на Кубке IBU. Но, опять же, это всё очень условно, тренеры имеют свои просчитанные "расклады" и сложное расписание.

Анастасия Меркушина Instagram

Кстати, девушки неоднократно отмечали, мол, шведские старты – не отборочные. Есть также информация, что первым гонкам сезона будет предшествовать несколько контрольных гонок во время тренировок, чтобы определиться с составом окончательно.

У Мандзына уже есть "бронь"?

Результаты в контрольных гонках наших мужчин имеют определенное сходство с женскими. Очевидным лидером стал представитель так называемого молодого поколения, 21-летний Виталий Мандзын. В Идре он в классном стиле выиграл "индивидуалку" и был 8-м в спринте. В победной гонке "заткнул за пояс" шведов Понсилуому и Самуэльсона – элиту мирового биатлона. Пусть это было только первенство страны, но психологически для молодого биатлониста это важно. Хотя и он уже имеет опыт выступлений на Кубке мира, где попадал в зачетную зону. Кажется, в этом сезоне это будет уже более "взрослый" Мандзын.

Виталий Мандзин

Капитан мужской команды Пидручный, как и Джима, готовится по индивидуальной программе. Дмитрию также 33, и он уже не раз объяснял, что такой подход для него более оптимален, поэтому и продолжил сотрудничество со словаком Юраем Санитрой.

По позициям Дмитрий показал гораздо более низкие результаты, чем Мандзын. Но ведь и стартовал он в открытом первенстве Норвегии, а там собралась вся европейская элита! Пидручный в спринте был идеальным на огневых рубежах, но медленным на дистанции – это лишь 25-е место на финише. Аналогичный результат показал и в масс-старте. В сложную погоду на четырех рубежах допустил лишь один промах, но на трассе чемпиона мира 2019 года снова было не узнать.

Дмитрий Пидручный Instagram

Вывод напрашивается один – подготовку построили так, что сейчас Дмитрий еще переваривает нагрузку и со временем должен разбежаться.

В мужской сборной конкуренция несколько обострилась из-за ухудшения результатов в прошлом сезоне. Команда упустила возможность заявлять на личную гонку пятерых участников, теперь – только четырех. Пидручный еще до контрольных стартов говорил, что он уже прошел отбор по результатам прошлого сезона. Логично, что после шведской феерии преодолел сито отбора и Мандзын.

Также должен быть в основе Антон Дудченко, который в Швеции забежал в топ-10 в двух гонках. Богдан Цымбал финишировал 14-м и 22-м. Оба парня – уже проверены боями соревнований наивысшего ранга, каждый имеет свои сильные и слабые стороны, последние годы они были практически незаменимыми.

Анна Кривонос и Антон Дудченко Instagram

Если Мандзын уже влетел в дверь, то 20-летний Богдан Борковский туда только громко постучался. Он был 43-м в "индивидуалке", но 7-м в спринте. "Бросят" ли его в горнило большого биатлона с первого этапа – маловероятно. Но верим, что это близкое наше будущее.

Руслан Ткаленко, Тарас Лесюк, Денис Насыко и Артем Тищенко также имеют большой опыт на Кубке мира. Хотя результатами в Швеции они особо не впечатляли. Однако кого-то из них Надежда Белова, очевидно, видит в основе на Кубке мира в Контиолахти. В интервью Чемпиону главный тренер обещала, что определится с составом в ближайшие дни.

Отметим, что соревновательная программа первого этапа достаточно насыщена и растянута во времени – смешанные эстафеты, классические эстафеты, спринты, индивидуальные гонки и масс-старты, в которые еще предстоит пробиться.

По всей вероятности, состав основы будет шире для возможных ротаций и замен.