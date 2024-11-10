Экшен для продакшена, слепой жребий, включение гонки посередине. Украинские комментаторы – про новые правила IBU

За несколько недель до начала крупного биатлонного сезона все чаще обсасывают новые правила по распределению стартовых групп. И всем очень хочется увидеть и почувствовать, как это сработает на практике.

Мы уже подробно рассказывали о сущности этих изменений, публиковали мнения украинских и зарубежных биатлонистов. А теперь собрали мнения телекомментаторов. Поскольку все изменения направлены на увеличение интереса к гонке и улучшение рейтингов просмотров, комментаторы становятся непосредственными участниками большой перезагрузки.

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Правило Бейли

В который раз вам напомним – вся эта потасовка из-за изменений в стартовых группах. По новым правилам – мировые лидеры в личных интервальных гонках будут стартовать позже, а те, кто ниже в рейтинге – раньше. Все ради содержания зрителя в напряжении до конца гонки.

Для многих комментаторов, и не только отечественных, очень часто вторая половина индивидуальной или спринтерской гонки превращалась в мучения. Соревновались малоизвестные биатлонисты, а в это время уже были известны обладатели наград и почти вся первая десятка. Были и исключения. Вспомнить хотя бы как чемпионом мира стал американец Лоуэлл Бейли в "индивидуалке" в 2017-м. Стартовал со 100 номера в то время, когда медалисты уже чуть ли не по гостиницам расходились.

Как бы таких историй было больше, возможно, и не пришлось бы совершать "стартовую" революцию. Но болельщикам и комментаторам таких сюжетов, конечно, не хватает.

Ловелл Бейлі з тренером Getty Images

Рекламируем, куда тебя?

Есть еще и такой закулисный телевизионный нюанс. Обычно рекламодатель хочет видеть свою рекламу именно в первой части гонки, когда есть интрига. А комментатора и зрителя она раздражает! Но ведь и поставить рекламу во вторую, "неинтересную" часть гонки тоже невозможно. Ведь рекламодателю это неинтересно!

И здесь понять можно всех. Поэтому телевизионщики выкручиваются как могут – ищут истории о малоизвестных атлетах, пересказывают текущие результаты гонки, обсасывают статистику, приглашают эксперта на эфир или по возможности включают с места событий уже финишировавшего украинского биатлониста. Но это все вынужденные меры, чтобы сгладить невеселую вторую часть гонки.

Верно, но маловероятно

Андрей Сухецкий комментирует биатлон и лыжные гонки на "Суспильном". Он сам бывший лыжник, знающий практические тонкости зимних видов спорта. Считает, что единственно правильного сценария в этой ситуации не существует.

"Мне кажется это решение неоднозначно. С одной стороны, раньше зритель выключал трансляцию посреди гонки, потому что уже все сильные спортсмены финишировали. Но теперь у него нет нужды включать трансляцию в начале, потому что все сильные спортсмены еще не стартовали. Какой-то сегмент гонки так или иначе будет "проседать", – размышляет комментатор.

Идеальным вариантом, считает медийщик, был бы "слепой" жребий, но такая вероятность крайне низка.

"Такой жребий сводил бы стартовую позицию спортсмена к случаю, но это невозможно и никто на такое не пойдет. А при разных погодных условиях в течение гонки – это еще и будет несправедливо к топ-спортсменам. С точки зрения работы комментатора, мне кажется, новый формат должен быть все же интереснее. Потому что, часто в конце ты уже просто ждешь последние стартовые номера, которые не претендуют на успехи" – заключает Андрей Сухецкий.

Законы телевизионного жанра

Андрей Столярчук комментирует биатлон на протяжении многих лет. И с позиции телевизионного опыта говорит о логических попытках международной федерации подчинить природу биатлона законам медиапроизводства.

"Главное развитие событий и кульминация будут приходиться на последнюю часть трансляции. Например, в НБА больше пауз в конце матча, потому что именно тогда трансляция имеет самый высокий рейтинг и рекламное время в этих промежутках – "золотой". Поэтому учитывая теорию телепроизводства, изменения должны пойти в пользу".

Кентен Фійон-Має Getty Images

Для комментаторов, считает Столярчук, это тоже облегчение работы. Ведь постоянно будет "заруба" на трассе, а это будет давать и динамику, и происходящее информприводы.

"Другая сторона медали – спортивная составляющая. Мне понятно возмущение сильнейших спортсменов, потому что новые правила теоретически могут дать фору более слабым конкурентам. IBU пытается путем этих изменений хоть немного выровнять шансы участников, чтобы не было таких разрывов, которые были между лидерами и всеми остальными в последниее время. Это может увеличить круг претендентов на высокие места, повысит вероятность сенсаций. Для интереса гонок – однозначный плюс и ради этого IBU немного пожертвовал спортивной справедливостью".

Столярчук считает, такие форматные изменения хороши для украинских биатлонистов.

"К сожалению, в последние годы мы не входили в группу лидеров в общем зачете. Поэтому именно для таких стран как Украина – это дополнительный шанс. Думаю, что эти изменения – лишь пробный слой. На дистанции сезона будет видно, что с этого сработает. Но уже сейчас очевидно стратегическое направление, которое очертили для себя в IBU – создание спортивного шоу, которое будет соответствовать всем законам медиапроизводства".

Из крайностей в крайности

Комментатор Игорь Астапенко, кроме работы на КС и ЧМ, имеет опыт комментирования юношеских ЧМ и кубка IBU. Изучил многих атлетов, не основополагающих на самых престижных взрослых стартах. И даже при всем уважении к менее известным атлетам не спешит поддержать изменения к правилу.

"Люди, всю жизнь занимающиеся профессиональным спортом, имеют право что-то требовать. Если условный Йоханнес Бьо должен выходить под 121 стартовым номером на разбитой трассе, а, учитывая опыт последних сезонов, на многих этапах КС были плохие погодные условия, и те, кто стартовал с поздних номеров имели большой минус, так это не совсем логично. Поэтому в словах лидеров, которые против таких правил, есть своя правда.

По-моему, это решение выглядит так, будто кто-то бросается из крайностей в крайности. Возможно, надо было сделать хитро-мудро, чтобы не лишать спортсменов их прав и предпочтений. Понимаю, почему украинские спортсмены поддерживают такие правила, но я понимаю и мировых лидеров, которые против этого", – отметил Астапенко.

Иногда это надоело

Владислав Шалота считает, что комментаторам теперь работать станет легче и интереснее. Но тоже волнуется, чтобы соревнования теперь не начинали смотреть позже.

"С эмоциональной точки зрения, будет гораздо проще работать на гонке, в которой результаты постоянно улучшаются. А не сухо констатировать в течение половины дистанции, что никто не может взять показатели топ-десятки. Иногда это действительно надоедало! Но теперь никто не будет мешать болельщикам в 15:30 включить гонку, которая стартует в 15:00. Шучу на самом деле, но и такой "лайфхак" может иметь место.

Напомним, биатлонный сезон стартует 30 ноября в финском Контиолахте. Первая соревновательная дисциплина, в которой будет применено "правило Бейли", состоится 3 декабря – мужская индивидуальная гонка на 20 км.