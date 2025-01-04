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Пидручный: Нам нужен четвертый человек для эстафеты

Олексій Погорелов — 4 января 2025, 15:11
Пидручный: Нам нужен четвертый человек для эстафеты
Дмитро Підручний
Vitalii Kliuiev

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал о важности стабильных и результативных выступлений всех участников команды на Кубке мира.

Своими мыслями 33-летний украинец поделился в эксклюзивном интервью Чемпиону.

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На данный момент Украина занимает пятое место в Кубке наций. Пидручный считает, что команда может удержать эту позицию, но при определенном условии.

"Если стабильность в результатах трех спортсменов останется на том же уровне, как на первых трех этапах Кубка мира, то мы сможем удержать. Но нам нужен четвертый человек для эстафеты: во время эстафеты в Хохфильцене мы потеряли очень много очков.

Поэтому при наличии четвертого надежного человека в эстафете и при наличии трех стабильно высоких результатов в личных гонках на Кубке мира мы сможем удержать это место. Это реально", – сказал Дмитрий.

Лучшим результатом Пидручного в первой части сезона стало десятое место индивидуальной гонки в Контиолахти. В этой же гонке Виталий Мандзин финишировал четвёртым.

Ранее стало известно, что известная французская биатлонистка решила завершить карьеру в возрасте 29 лет.

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