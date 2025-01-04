Пидручный – о Рождественской гонке, влиянии Беловой и шансах Украины получить максимальную квоту на Кубке мира

Дмитрий Пидручный проводит свой 13-й сезон на уровне Кубка мира. По результатам первого триместра, с четырьмя финишами в топ-15, украинец занимает 23-е место в общем зачете, что является вторым лучшим показателем в составе сборной после Виталия Мандзина.

Наивысшим достижением в карьере 33-летнего биатлониста остается золото чемпионата мира 2019 в гонке преследования. Однако Пидручный не скрывает своих амбиций и открыто называет главной целью Олимпийские игры 2026, готовиться к которым ему помогает личный наставник, словацкий специалист и бывший тренер сборной Украины Юрай Санитра.

Лидер и капитан мужской сборной Украины по биатлону дал откровенное эксклюзивное интервью "Чемпиону", в котором рассказал о самой удачной гонке первого триместра текущего сезона, тренировочном процессе отдельно от команды Надежды Беловой, благотворительных аукционах для помощи Украине в войне с российским нашествием, поделился мыслями о будущем после Олимпиады-2026, а также ответил на ряд других интересных вопросов.

– Дмитрий, что происходит в твоей жизни сейчас, в период между этапами, когда нет соревнований?

– Позади только 1/3 сезона, расслабляться некуда – продолжаю готовиться в австрийском Рамзау к следующим этапам Кубка мира. День мало чем отличается от того, когда я летом на сборах. У меня стабильно две тренировки. Из хорошего, я имею возможность провести время с семьей: они приехали ко мне, ведь я не возвращался в Украину и смогу приехать только в конце сезона. Поэтому сейчас стараюсь наверстывать время с ними: мы вместе катаемся на лыжах. Психологически я разгрузился, поэтому с положительными эмоциями продолжаю подготовку.

– На чем акцентируешь сейчас внимание во время тренировок?

– После того, как я вернулся с Рождественской гонки, мы немного уменьшили нагрузку для того, чтобы восстановить силы. Но я продолжал выходить на тренировки, чтобы "подзарядить батарейки". Поэтому основной акцент на восстановлении и на стрельбе - отрабатывал ошибки, которые были во время этапов Кубка мира. В последние дни перед выездом в Оберхоф (6 января - прим.) идет активная подготовка к следующим этапам Кубок мира. Я выполняю больше скоростной работы для того, чтобы быть готовым к выступлениям.

– В ходе сезона можно было заметить, что ты не всегда был стабилен на стрельбе. Можно ли считать, что это связано с нехваткой спарринг-партнера во время межсезонья, когда ты тренировался отдельно от команды?

– Я не скажу, что был нестабильным на стрельбе во время первых трех этапов. Если посмотреть на процент точности и сравнить с предыдущими годами, то он увеличился. Но было несколько гонок, когда стрельба была низкого качества, особенно последние гонки в Контиолахти. И это, конечно, было негативным моментом. Но, в общем, я считаю, что стрельба улучшилась.

Конечно, то, что я готовился в одиночку, тоже имело влияние на мою стрельбу. Но это сыграло другую роль. Анализируя гонки прошлых сезонов и этого сезона, я заметил, что начал медленнее стрелять. И именно для отработки скорострельности мне не хватало спарринг-партнера в межсезонье. Но я обратил на это внимание, поэтому уже на последнем этапе Кубка мира пытался улучшить этот аспект. И сейчас, в перерыве между этапами, тоже активно работаю над тем, чтобы доработать скорострельность.

– Ты много делился информацией о тренировках во время межсезонья, где рассказывал о своих личных рекордах и показывал, что выполнял немалые объемы (продолжительность тренировок и объем выполненной работы – прим.). Можно ли сейчас говорить о том, что организм их "переварил"? Или это работа на будущее?

– Организм все еще "переваривает" эту работу. Но могу отметить, что те результаты, которые я сейчас показываю в функциональном плане, свидетельствуют о том, что я хорошо перенес эти нагрузки. Но, конечно, эта работа была выполнена для будущего подготовительного периода, который предшествует Олимпийским играм 2026. Поэтому в этот год мы пытались сделать очень большие объемы.

– На выполнение таких объемов повлияло и то, что прошлые два сезона ты полноценно не тренировался?

– Да. Из-за травм, которые у меня были в предыдущие два года, я много потерял и недовыполнил нужную базовую работу. Поэтому нужно было наверстывать. Мы с тренером решили, что летом 2024 нужно сделать акцент в тренировках на том, чтобы я смог не только выдержать то количество гонок, которое будет как в этом сезоне, так и в следующем, но и подошел к Олимпийским играм в лучшей форме.

– Если проанализировать первый триместр, какими тремя словами ты его опишешь?

– Позитивно, оптимистично, радостно.

– Почему именно эти три слова?

– Меня радовала та стабильность, которую я показывал. У меня каждый раз возникало положительное ощущение оптимизма относительно будущих стартов.

– А какая гонка в этом сезоне тебе запомнилась больше всего?

– Анси, гонка преследования. Этот старт дал понять мне, что мы можем очень много и не все плохо, как часто мы думаем. Во-первых, что наш сервис может работать очень хорошо. И в этой гонке он сработал на все 100%, и даже больше! Во-вторых, у нас есть хорошие лыжи. Сложив только эти два аспекта – хорошие лыжи и отличная работа сервиса, ты понимаешь, что можешь ещё больше. И, конечно, сами эмоции во время гонки. Это классные ощущения, когда ты с 40 места каждый раз поднимаешься всё выше и выше. И при этом ты можешь бороться на трассе с кем угодно. Это дает огромный заряд и толчок работать еще больше для еще лучших результатов.

– Кстати, о сервисе. В команде сейчас работает иностранный специалист – Лах Габер из Словении, также присоединился Сергей Семенов. Ощутимы ли положительные изменения с приходом новых специалистов?

– Мне сложно оценить их работу изнутри. Но ребята работают. Однозначно, появилось больше рук. И в период, когда у тебя огромная нагрузка и нужно подготовить разные лыжи, то чувствуется разница, когда в команде четыре человека, а когда шесть. Это добавляет позитива, а процент того, что лыжи будут хорошо подготовлены, – растет. Сейчас сервис начал лучше справляться с работой, потому что их стало больше. К тому же пришли люди с новыми знаниями, и это приносит свой результат.

– Кроме знаний, принесли ли они новые современные масла и техники?

– Я не вмешиваюсь в их работу, поэтому не знаю, что именно они кладут на лыжи и как работают. Это меня не касается, да и особо знать мне это не нужно. Для меня самое главное, чтобы лыжи ехали. И с этим сервис в декабре справлялся хорошо.

– Надежда Белова довольно скромно комментирует все, что связано с твоим тренировочным процессом. Имеет ли она влияние на определенные тренировочные моменты во время этапов?

– Поскольку я тренировался отдельно, то и влияния на тренировочный процесс она нет. Но, конечно, мы общаемся во время этапов Кубка мира. В общем, у нас нормальная рабочая коммуникация как с ней, так и со всей командой. Я такой же член команды, как и другие ребята, только с другим тренировочным планом и другим тренером. Но что касается этапов Кубка мира, то я, как и все остальные ребята, коммуницирую со всеми – с врачом, массажистом, помощником тренера. То есть никаких ограничений. Думаю, этот уровень коммуникации удовлетворяет и Надежду Александровну, и меня. У нас все происходит на нормальном уровне.

– А как насчет расстановки по этапам в эстафетах?

– Расстановка в стартовые группы на личные гонки и по этапам на эстафету остается за главным тренером. Но, насколько мне известно, она это также обсуждает с Юраем.

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– Ты упомянул о распределении по стартовым группам. Уже прошел первый триместр, поэтому можно делать промежуточные выводы. Как тебе обновления от IBU по распределению стартовых мест?

– Для меня, как для зрителя, зрелищность гонок задерживается на дольше. Интереснее наблюдать, когда топы стартуют ближе к середине и во второй половине стартового протокола. Интрига сохраняется дольше. А для меня, как спортсмена, то я не почувствовал большой разницы. Мне не было особого значения в какой группе я буду стартовать - или по предыдущей системе, или по новой.

Посмотрим, как будут в конце сезона отзываться об этом нововведении, но, как по мне, новая система приносит больше позитива, чем негатива.

– Возможно, ты слышал отзывы других спортсменов-иностранцев?

– Слышал о нареканиях только перед сезоном, когда разные команды высказывались негативно по этому поводу. Но сейчас никто ничего не комментирует - все работают в тех условиях, которые есть.

– Ты – постоянный гость Рождественской гонки. Однако путь до Гельзенкирхена далек. Не выматывает ли тебя дорога, и не сказывается ли это негативно на тебе? Ведь пропустив этот старт ты имел бы больше времени на восстановление перед вторым триместром...

– Да, тяжелый путь. Но мы, спортсмены, особенно украинцы, уже привыкли к долгим переездам. Еженедельно мы преодолеваем немалые расстояния между городами, которые принимают этапы Кубка мира. Зато эта гонка дает хорошие положительные эмоции. Ты на нее совсем по другому настраиваешься - психологически значительно легче. Находясь здесь, в этой атмосфере, где тебя хорошо встречают и поддерживают, ты заряжаешься на следующие этапы. И ощущение после переезда нивелируется.

К тому же у тебя есть возможность представить свою страну на этих, не побоюсь этого слова, престижных соревнованиях. Нас приглашают каждый год. Украина - одна из 9 стран, которая представлена на этой шоу-гонке. И это круто, ведь за тобой, как за украинцем, следят десятки тысяч людей как на стадионе, так и у телеэкранов.

– А чем стратегия на Рождественской гонке отличается от одиночной смешанной эстафеты на Кубке мира?

– В Гельзенкирхене огромный вес имеют стрельба и скорострельность. Потому что круг относительно короткий, очень много поворотов, и ты должен их тщательно отрабатывать. Поэтому ты не имеешь той скорости, как на Кубке мира. Вследствие коротких кругов и большого количества огневых рубежей без запасных патронов, вес каждого промаха возрастает. Поэтому во время Рождественской гонки важно быстро и четко отрабатывать на огневых рубежах.

С Юлей мы обсудили тактику на гонку и старались тщательно работать именно над этим аспектом. В первой гонке нам это удалось очень неплохо, мы стали третьими, и по трассе тоже удавалось отыгрывать. Во второй уже было труднее: и у меня и у Юли на огневых рубежах не сложилось, поэтому и результат был не так хорош.

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– Второй год подряд ты инициируешь сбор средств в помощь Украине. На самом деле не так много спортсменов, особенно ведущих, выступающих на международном уровне, самостоятельно организуют сборы, или же вообще приобщаются к подобным инициативам. Почему для тебя это важно?

– Потому что как гражданин Украины я должен помогать своей стране. А еще потому, что я хочу это делать. И если я вижу возможность что-то организовать и как-то помочь - я это сделаю. Представляя Украину на международной арене, я понимаю как можно привлечь средства и конвертировать их в помощь.

В прошлом году я разыгрывал свои номерки с этапов Кубка мира. В этом году идей стало больше, амбиции выросли, поэтому я нашел возможность привлечь спортсменов из других стран, чтобы расширить географию сбора. И тем самым я напоминаю миру, что у нас продолжается война, что Украина нуждается в помощи.

– Как биатлонисты реагируют на твои предложения? Есть ли такие, которые не отвечают и игнорируют?

– Конечно, есть такие, которые не отвечали, оставляя сообщения без ответов, не читали сообщения или отказывали. Но кто эти люди - я не буду называть. Пусть украинцы видят за кого еще, кроме нас, надо болеть. Но хочу сказать, что процент тех, кто отказывает, меньше по сравнению с теми, кто соглашается.

Я хочу еще раз вспомнить тех, кто уже поддержал сбор - это Себастьян Саммуэльссон, которому я написал первым. Он сразу ответил согласием. А потом принес три биба - все, что имел с начала сезона. Затем Симон Эдер подписал номерок, а затем предложил свои соревновательные костюмы! У меня отличная коммуникация с Эндре Стрёмсгеймом, он и сейчас продолжает выступать с сине-желтой шторкой на винтовке и без лишних вопросов согласился поддержать идею. Я благодарю их, а также других спортсменов, которые уже откликнулись на мое предложение, и которые откликнутся в будущем.

– Дмитрий, а интересуются ли иностранцы темой войны в Украине? Ведь фраза "в Украине сейчас война" вызывает недоумение у немалого количества людей за рубежом.

– Интересуются. Конечно, не так много, как в предыдущие годы, но интересуются, спрашивают. Пожалуй, больше всего вопросов я слышу от норвежцев. Они по особому проявляют заинтересованность. Неоднократно мы общались на тему войны, и я вижу, что они следят за ситуацией и в курсе новостей. Я приятно удивлен их осведомленностью. Из других стран спортсмены также спрашивают - Швеция, Германия... Журналисты также подходят и интересуются: в начале декабря я давал интервью немецкому телеканалу, где рассказывал о войне. Но особенно отмечаю именно норвежцев.

– Не было ли опасения, что на сбор не откликнутся? Все-таки с каждым месяцем донаты собирать все сложнее...

– Были волнения. Поэтому у меня возникла идея с привлечением иностранных спортсменов, чтобы мотивировать донатить. Но я не только призываю людей делать взносы, я даю возможность получить что-то взамен. И для многих это ценные призы, эксклюзивные, их нигде не купишь. Поэтому этот сбор особенный - если ты фанат биатлона, ты можешь выиграть что-то от своего кумира.

Я рада, что ведущие украинские спортивные медиа активно напоминают о сборе. И большое спасибо всем, кто присоединяется не только донатом, но и распространением. Это также помогает наполнять банк. Хотелось бы также, чтобы во время трансляций хотя бы иногда звучала информация об этой инициативе, ведь не вся зрительская аудитория подписана на мои соцсети. Я уверен, что это даст свое положительное влияние.

– Под одним из сообщений популярного медийного ресурса в соцсетях, где рассказывали о твоем сборе, было очень много хейта, что ты выбрал фонд Сергея Притулы. Можешь ли ты аргументировать почему именно этот фонд, и почему именно это направление?

– В прошлом году я выбрал милитарное направление от благотворительного фонда "Вернись живым" для украинских снайперов. В процессе сбора я также видел негативные комментарии. В этом году я собираю с благотворительным фондом Сергея Притулы на укрытие для детей в Харьковской области. Как видим, это тоже кому-то не нравится. Я не могу всем угодить. У любого фонда есть свои сторонники и хейтеры.

Я выбрал этот фонд из-за того, что он известен в Украине и потому, что в нем было гуманитарное направление. Для меня это было важно. Хотя украинцы активно поддерживают ВСУ, доля помощи, которая идет на гуманитарные инициативы, обычно меньше. С другой стороны, во время прошлогоднего сбора на нужды армии, я заметил, что иностранные доноры не так активно участвовали в этом процессе. Поэтому я решил, сосредоточиться на гуманитарном проекте, который поможет привлечь больше поддержки из-за рубежа. И оказался прав. В то же время я благодарен украинцам, которые продолжают поддерживать различные направления, несмотря на их специфику.

– Есть ли персонально у тебя сумма, которую ты бы хотел собрать до конца сезона?

– Чем больше, тем лучше. И сейчас вижу, что темпы лучше, чем в прошлом году. И это меня радует. Уверен, мы превзойдем сумму, которую собрали во время прошлогоднего сбора!

– Дмитрий, приоткрой тайну. На биб короля биатлона (Йоханнеса Бё - прим.) болельщикам следует ожидать?

– Могу точно сказать, что готовлю кое-что эксклюзивное, в том числе и с его участием! Уверен, всем понравится. А что касается биба, то я приложу все усилия, чтобы в ближайшем будущем порадовать хорошей новостью.

– Вернемся к соревновательным делам. Ты отмечал, что этот сезон промежуточный на пути к Олимпиаде. Какое именно влияние эта глобальная цель имеет непосредственно на этот соревновательный сезон?

– Подготовка к Олимпийским играм уже сейчас влияет на этот сезон. Как? У меня нет той максимальной скорости на трассе, которая могла бы быть в начале сезона при условии подвода к стартам. Из-за того, что проработан большой объем, у меня нет нужного ощущения скорости. Мы не готовимся от старта к старту, постепенно набирая скорость. Мы с прицелом работаем на то, что главные соревнования не в этом сезоне, а в следующем.

Но, конечно, мы понимаем, что Кубок мира и чемпионат мира очень важны, и мы не пренебрегаем ими. Мы также стараемся здесь показывать хорошие результаты и работать на высоком уровне.

– Планируешь ли ты пропускать какие-то гонки или этапы в этом сезоне?

– Этапы Кубка мира до чемпионата мира я пропускать не планирую. Возможно, не буду бежать какие-то одиночные гонки. Но это все будет зависеть от результатов и состояния моей подготовки в каждый конкретный день.

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– Основная команда постоянный участник чемпионата Европы. Ожидать ли твоего участия в этом году?

– Полноценно точно нет. Возможно, в какой-то одной гонке.

– Сейчас мужская сборная Украины находится на 5-м месте в Кубке наций. Насколько реально удержаться до конца сезона на этой позиции, имея представительство в четыре атлета?

– Если стабильность в результатах трех спортсменов останется на том же уровне, как на первых трех этапах Кубка мира, то мы сможем удержать. Но нам нужен четвертый человек для эстафеты: во время эстафеты в Хохфильцене мы потеряли очень много очков. Поэтому при наличии четвертого надежного человека в эстафете, и при наличии трех стабильно высоких результатов в личных гонках на Кубке мира, мы сможем удержать это место. Это реально.

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– Дмитрий, твое сотрудничество с Санитрой рассчитано до конца Олимпийских игр 2026?

– Я думаю, что мы продолжим сотрудничество до конца сезона 2025/26. Поскольку мы вместе разработали стратегию на два сезона и запланировали подготовку к Олимпиаде, то логично продолжить сотрудничество вместе как минимум до конца Игр. Конечно, это зависит от результатов по итогам этого сезона, от финансирования и от возможностей. Надеюсь, это сотрудничество продолжится.

– А что дальше? Раздумываешь ли ты над своим будущим после Игр?

– Конечно, о будущем все думают, и я в том числе думал, и очень много. Но основная цель - это Олимпийские игры. А как дальше будет – увидим. Не могу с уверенностью ответить о своем будущем после Олимпиады.