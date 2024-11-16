Анастасия в Букингемском дворце. Голы вратаря помогли Украине одолеть Англию в триллере за бронзу

Сборная Украины в последнем матче Neom Beach Soccer Cup в Саудовской Аравии обыграла команду Англии со счетом 5:4 и заняла итоговое третье место.

В первом тайме – невиданная голевая феерия – 5 забитых мячей на двоих. Мирослава Выпасняк порадовала классной боковой "бисиклетой", а Александра Скибина переправила мяч в ворота с близкого расстояния – 2:0.

Англичанки отыгрались, однако потом пропустили еще раз – гол на счету Анастасии Бавзенюк. Но до первого перерыва соперницы сократили отставание – 3:2!

Второй тайм – полная противоположность. Игра почти без моментов, немало борьбы. В середине периода британки чуть не сравняли – спасла крестовина после дальнего удара. Англичанки завелись, играли жестко, в одном из эпизодов Ирину Дубицкую после толчка соперницы остановил рекламный щит. А потом соперницы заработали пенальти и его реализовали – 3:3! Продолжение вчерашней Санта Барбары!?

Становилось все горячее – удар Юлии Костюк приняла на себя перекладина. А уже на первой секунде следующего периода Костюк сыграла как искусная защитница и выбила мяч головой из угла ворот. Дальше с обеих сторон было много фолов, но все еще без голов.

А ближе к середине тайма снова вратарский гол забила Анастасия Терех – помог рикошет от песка! Однако сразу же, разыгрывая из центра, Букингем оформила хет-рик и тем самым заставила уже Анастасию доставать мяч из собственной сетки – 4:4! Такому закрученному сюжету позавидовал бы и Шерлок Холмс...

Ближе к завершению матча Терех достала из-под поперечины классный удар своей визави. Британки пытались вытеснить максимум из растерянности и усталости украинок. Но наши девушки снова перевернули игру, и снова забила Анастасия Терех. В этот раз случиться голу помогла наша нападающая, которая "закрыла" голкипера.

После песчаного отскока "сине-желтых" снова спасла перекладина, а затем сыграл на руку и финальный свисток. 5:4 – украинские девушки возвращаются из Красного моря с бронзовым загаром.

Neom Beach Soccer Cup, бронзовый финал

Саудовская Аравия

Украина – Англия 5:4

Напомним, в элитном турнире Neom Beach Soccer принимали участие 4 национальные сборные. Бразилия и Испания сыграют в финале.

На групповой стадии украинки проиграли Испании (1:6), переиграли англичанок (4:2) и уступили Бразилии (4:5).

В мировом рейтинге сборная Украины завершает год на 5-й позиции.