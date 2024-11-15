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"Санта Барбара" бывает короткой. Украина проиграла Бразилии в драматической битве за финал

Денис Шаховець — 15 ноября 2024, 15:05
Санта Барбара бывает короткой. Украина проиграла Бразилии в драматической битве за финал
Асоціація пляжного футболу України

Женская сборная Украины по пляжному футболу сыграла третий матч на элитном турнире Neom Beach Soccer Cup в Саудовской Аравии. Со счетом 4:5 "сине-желтые" уступили команде Бразилии. Подопечные Юрия Клименко дважды вели в счете, но не удержали положительный результат.

Первые три минуты – вязкий футбол без голевых моментов. А уже на третьей украинки открыли счет. Вратарь Терех сделала верховую передачу на Клипаченко, Анастасия в касание воздухом набросила мяч на ворота, а Руслана Дячук ценой повреждения в борьбе заставила защитницу ошибиться – автогол в пользу украинок.

Анастасія Терех (у червоному), Анастасія Кліпаченко та Юлія Костюк

Анастасія Терех (у червоному), Анастасія Кліпаченко та Юлія Костюк

Ассоциация пляжного футбола Украины

Через минуту наших девушек спасла перекладина – бразильянки заметно завелись после пощечины. В середине тайма Юлия Костюк грубо остановила нападающую. Штрафной с близкого расстояния – Анастасия Терех совершила блестящий сейв! А дальше снова гол Украины. Костюк мощно пробила со среднего расстояния – момент удара вратарь упустила – 2:0!

Через несколько минут случился вратарский гол от Леле – точно под стойку почти с центра площадки – и уже 2:1. Незадолго до первого перерыва Анастасия Терех снова спасла после близкого штрафного удара. Потом Ирина Бавзенюк головой пробила, мяч катился в ворота, однако застрял в песке у стойки.

Второй тайм начался с атак южноамериканок, но первый момент создали украинские девушки – удар со штрафного от Костюк – чуть выше рамки. Над перекладиной просвистел мяч и после "бисиклеты" от Дячук.

В середине второго периода Бразилия таки догнала. Терех отразила дальний удар, но добила Сильвина – 2:2. А потом и Барбара вывела желтых вперед. Капитан ударила издалека с лёта – Терех не среагировала. Впрочем, отчаивалась наша голкипер недолго. Собралась, настроилась и… сравняла счет! Анастасии на славу удался её коронный вратарский выстрел – 3:3 перед третьим таймом! И чем это не Санта Барбара!?

Ассоциация пляжного футбола Украины

В заключительной 12-минутке уже на 4-й секунде украинки вышли вперед. Дальний удар под перекладину удался Александре Скибиной. Этот сериал был далек от завершения, потому что уже через несколько секунд – 4:4. Терех не рассчитала траекторию – мяч дугой залетел в её ворота.

Дальше сюжет несколько успокоился, однако в середине периода Украина снова пропустила. Дами прорвалась флангом, уложила на песок вратаря и покатила мяч в ворота. Завершающий штурм украинской команде не удался. В итоге – 4:5.

Украина заняла в группе 3-е место, поэтому в субботу, 16 ноября, сыграет против англичанок в матче за 3-4 места. Испания и Бразилия встретятся в финале.

Время проведения матчей определится вечером, после завершения всех поединков турнира.

Напомним, в первом матче Украина уступила первому номеру мирового рейтинга – сборной Испании (1:6), а во втором туре одолела Англию (4:2).

Neom Beach Soccer Cup, 3-й тур
Саудовская Аравия

Украина – Бразилия 4:5

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