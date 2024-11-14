Забивает Дуда – победа будет. Украина одолела Англию на престижном турнире

Женская сборная Украины по пляжному футболу сыграла второй поединок на элитном турнире Neom Beach Soccer Cup в Саудовской Аравии. Со счетом 4:2 украинки одолели команду Англии, идущую на четвертой позиции мирового рейтинга.

Первую возможность забить имели англичанки уже на первой секунде. Удар после розыгрыша из центра поля из-под перекладины достала Анастасия Терех. Далее Руслана Дячук заработала перспективный штрафной удар, но прошить с близкого расстояния вратаря соперниц не смогла. Украинки чуть не пропустили со штрафного почти от ворот соперника – мяч дугой опустился на перекладину.

На седьмой минуте команда Юрия Клименко открыла счет. Маргарита Юрасова в пределах правил атаковала вратаря и защитницу, не дала им разыграть мяч, отпасовала на Выпасняк, а Мирослава поразила уже пустые ворота. "Сине-желтые" имели немало шансов забить еще, но пропустили на последней секунде тайма: Барон-Кларк из центра поля классным ударом левой вогнала мяч под перекладину – 1:1.

В начале второго тайма Терех нанесла свой коронный вратарский удар, её визави перевела мяч на угловой. А после его розыгрыша мяч в ворота переправила Снежана Воловенко – 2:1. Правда, немного помогла случайность, ведь мяч ударился в стойку, потом во вратаря, и только затем закатился в рамку.

Во втором периоде наши девушки забили еще раз. Юлия Костюк решилась на дальний удар, а Бакингем головой срезала мяч в свои ворота. Кстати, автора гола партнерши во время матча зовут "Дуда", поскольку девичья фамилия Юлии Костюк – Дударчук.

Ассоциация пляжного футбола Украины

Третий период начался с дальнего удара английского вратаря – Терех перевела мяч на угловой. А через минуту англичане снова забили зрелищный гол. После диагональной передачи Эванс в падении пяткой хитро пробила мимо Терех. Но через мгновение уже 4:2. Анастасия Клипаченко низом пробила почти из центра, а осмотр голкиперу закрыла наша нападающая. Кстати, Клипаченко – глава комитета женского футбола УАФ. Но, как видим, удачно совмещает офис и площадку.

До финальной сирены команды обменялись моментами, но счет не изменился – 4:2 по украинкам!

Neom Beach Soccer Cup

Саудовская Аравия

Украина – Англия 4:2

Напомним, в первом матче Украина уступила первому номеру мирового рейтинга – сборной Испании (1:6), а команда Бразилии победила Англию (4:2). В пятницу, 15 ноября, в 13:45 по киевскому времени украинки будут противостоять бразильянкам, которые сегодня еще сыграют против испанок.

Отметим, что участие в турнире принимают четыре команды: Украина, Испания, Бразилия и Англия. Согласно формату соревнований, третья и четвертая команды квартета разыграют третье место, а первая и вторая будут соревноваться за главный трофей. Финалы пройдут в субботу, 16 ноября.