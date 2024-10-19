БК Ровно впервые проиграл в сезоне Суперлиги, Запорожье обыграло Прикарпатье-Говерлу, Старый Луцк уступил Кривбассу

В субботу, 19 октября, Запорожье обыграло Прикарпатье-Говерлу, одержав первую победу в сезоне Суперлиги. Матч завершился со счётом 67:58.

Рекордные в сезоне 31 очко и 9 подборов в матче в свой актив записал Максим Никитин, реализовавший 6 из 8 трехочковых. 17 очков у Ростислава Кабанова. В Прикарпатье-Говерле самым результативным стал Сергей Старцев с 24 очками.

Запорожье в четвертом матче сезона одержало свою первую победу, Прикарпатье-Говерла проиграла все свои три матча.

Еще один поединок провели Ровно и Черкасские Мавпы. Победу со счетом 72:68 праздновал черкасский коллектив, а это поражение стало для ровенского клуба первым в текущем сезоне.

В заключительном матче игрового дня БК Кривбасс победил Старый Луцк-Университет. Игра завершилась со счетом 79:74 в пользу гостей из Кривого Рога.

Самым результативным игроком матча стал защитник Михаил Бублик (25 очков). Дабл-дабл на счету центрового победителей Эдди Ханта (16 очков + 10 подборов). У волынян дабл-дабл записал на свой счет Степан Лесик (16+11).

Суперлига – регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, 18 октября

Прикарпатье-Говерла – Запорожье 58:67 (16:14, 15:17, 13:21, 14:15)

Прикарпатье-Говерла: Чугунов 14+6, Старцев 24, Дроздов 9, Морозов 0+7 – 5 потерь, Кузнецов 4+5 – 5 потерь

Запорожье: Кабанов 17, Хохоник 2+9 передач, Никитин 31+9, Дмитренко 5, Величко 5, Буц 5+7

Ровно – Черкасские Мавпы 68:72 (26:16, 13:22, 16:17, 13:17)

Ровно: Соловьев 12+1, Мочалов 12+6, Фуллер 10+3, Тимощук 10+5, Поносов 10, Бизли 6+9, Браун 4+12

Черкасские Мавпы: Агафонов 14+12, Кошеватский 11+3, Холод 10+8, Марченко 9+6 Клебан 7+8, Пирогов 7+4

Старый Луцк – Кривбасс 74:79 (25:19, 11:17, 15:20, 23:23)

Старый Луцк: Лесик 16+11, Ридли 16+8, Джексон 13+4 передачи

Кривбасс: Бублик 25+6, Ловингс 22+5, Хант 16+10

18 октября в Ивано-Франковске состоялся первый матч второй игровой недели Суперлиги, в которой Киев-Баскет обыграл Запорожье.