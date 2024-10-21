Определились символическая сборная и MVP второй недели Суперлиги

Определена символическая сборная и MVP второй недели украинской Суперлиги по баскетболу.

Об этом сообщила пресс-служба лиги.

18-20 октября было сыграно шесть матчей регулярного чемпионата – в Ивано-Франковске и Луцке.

По итогам сыгранных матчей определена символическая пятерка игровой недели, в которую вошли представители четырех клубов. В сборной тура представлены сразу два игрока Черкасских Мавп, который стал единственным клубом, прошедшим игровой уикенд без поражений и возглавивший турнирную таблицу национального первенства.

Символическая сборная Суперлиги

Павел Буренко (Киев-Баскет, 1 матч) – 26 очков, 5 подборов, 4 передачи (РЭ 20)

Михаил Бублик (Кривбасс, 2 матча) – 22.0 очка, 5.5 подбора, 3.0 передачи, 3.0 перехвата (РЭ 14.0)

Назар Холод (Черкасские Мавпы, 2 матча) – 10.5 очка, 5.5 подбора, 2.0 передачи (РЭ 11.5)

Максим Никитин (Запорожье, 2 матча) – 23.0 очка, 8.0 подбора (РЭ 23.0)

Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы, 2 матча) – 15.0 очка, 11.0 подбора, 7.0 передачи (РЭ 28.5).

MVP недели признан центровой Черкасских Мавп Андрей Агафонов . Бигмен продемонстрировал лидерскую игру в обоих матчах уикенда, став главным героем во встречах против Ровно (14 очков, 12 подборов, 6 передач, РЭ 27) и Старого Луцка (16 очков, 10 подборов, 8 передач, РЭ 30).

18 октября в Ивано-Франковске состоялся первый матч второй игровой недели Суперлиги, в которой Киев-Баскет обыграл Запорожье. А на следующий игровой день Ровно впервые проиграл в сезоне Суперлиги, Запорожье обыграло Прикарпатье-Говерлу, Старый Луцк уступил Кривбассу.

В воскресенье, 20 октября, состоялось 2 матча. В частности, БК Ровно реабилитировался за поражение в прошлом туре от Черкасских Мавп и одолел Кривбасс. В другом поединке Черкасские Мавпы победили Старый Луцк.