БК Ровно одолел Кривбасс, Черкасские обезьяны победили Старый Луцк в Суперлиге

В воскресенье, 20 октября, состоялось 2 матча украинской Суперлиги по баскетболу сезона-2024/25.

В частности, БК Ровно реабилитировался за поражение в прошлом туре от Черкасских Мартышек и одолел Кривбасс. Однако что интересно, лучшим игроком стал Михаил Бублик из Кривбасса, в активе которого 19 очков, 5 подборов и 3 перехвата.

В другом поединке встречались Черкасские Мартышки и Старый Луцк. Черкасцы одолели соперника всего в три балла. Что интересно в первую половину игры значительное преимущество имели черкасские обезьяны, однако начиная с 3-й четверти Луцк перехватил инициативу и был близок к камбеку.

Суперлига – регулярный чемпионат

20 октября

Ровно – Кривбасс 69:60 (22:7, 16:9, 18:27, 13:17)

Старый Луцк – Черкасские Обезьяны 68:71 (9:19, 15:18, 23:16, 21:18)

18 октября в Ивано-Франковске состоялся первый матч второй игровой недели Суперлиги, в которой Киев-Баскет обыграл Запорожье. А на следующий игровой день Ровно впервые проиграл в сезоне Суперлиги, Запорожье обыграло Прикарпатье-Говерлу, Старый Луцк уступил Кривбассу.