Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Баскетбол

Определился состав участников Суперлиги в сезоне-2024/25

Олександр Булава — 13 сентября, 16:45
Определился состав участников Суперлиги в сезоне-2024/25
ФБУ

Исполком Федерации баскетбола утвердил регламент чемпионата Украины в Дивизионе А (Суперлига) сезона 2024/25.

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Соревнования будут проведены в два этапа: на первом этапе команды сыграют три круга по туровой системе календаря в формате баблов. На втором этапе, как и в прошлом сезоне, команды определят чемпиона Украины по плейофу.

Подтвердили свое участие в следующем сезоне 9 клубов:

  • Днепр (Днепр)
  • Ровно (Ровно)
  • Киев-Баскет (Киев)
  • Черкасские Обезьяны (Черкассы)
  • Запорожье (Запорожье)
  • Прикарпатье-Говерла (Ивано-Франковск)
  • Старый Луцк-Университет (Луцк)
  • БИПА (Одесса)
  • Кривбасс (Кривой Рог)

Напомним, чемпионом в прошлом сезоне стал Днепр.

Читайте также :
Фото Колонка Украинская Суперлига: чего ожидать от нового сезона

Накануне Киев-Баскет вернул в состав опытного украинского игрока.

Суперліга

Суперліга

Днепр обыграл Старый Луцк в товарищеском матче
Украинская Суперлига: чего ожидать от нового сезона
Киев-Баскет объявил о переходе Сафонова
Черкасские Мавпы подписали перспективного украинского центрового
Старый Луцк подписал американского форварда

Последние новости