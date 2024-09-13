Определился состав участников Суперлиги в сезоне-2024/25

Исполком Федерации баскетбола утвердил регламент чемпионата Украины в Дивизионе А (Суперлига) сезона 2024/25.

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Соревнования будут проведены в два этапа: на первом этапе команды сыграют три круга по туровой системе календаря в формате баблов. На втором этапе, как и в прошлом сезоне, команды определят чемпиона Украины по плейофу.

Подтвердили свое участие в следующем сезоне 9 клубов:

Днепр (Днепр)

Ровно (Ровно)

Киев-Баскет (Киев)

Черкасские Обезьяны (Черкассы)

Запорожье (Запорожье)

Прикарпатье-Говерла (Ивано-Франковск)

Старый Луцк-Университет (Луцк)

БИПА (Одесса)

Кривбасс (Кривой Рог)

Напомним, чемпионом в прошлом сезоне стал Днепр.

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Накануне Киев-Баскет вернул в состав опытного украинского игрока.