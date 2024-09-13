Определился состав участников Суперлиги в сезоне-2024/25
ФБУ
Исполком Федерации баскетбола утвердил регламент чемпионата Украины в Дивизионе А (Суперлига) сезона 2024/25.
Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Соревнования будут проведены в два этапа: на первом этапе команды сыграют три круга по туровой системе календаря в формате баблов. На втором этапе, как и в прошлом сезоне, команды определят чемпиона Украины по плейофу.
Подтвердили свое участие в следующем сезоне 9 клубов:
- Днепр (Днепр)
- Ровно (Ровно)
- Киев-Баскет (Киев)
- Черкасские Обезьяны (Черкассы)
- Запорожье (Запорожье)
- Прикарпатье-Говерла (Ивано-Франковск)
- Старый Луцк-Университет (Луцк)
- БИПА (Одесса)
- Кривбасс (Кривой Рог)
Напомним, чемпионом в прошлом сезоне стал Днепр.
Накануне Киев-Баскет вернул в состав опытного украинского игрока.