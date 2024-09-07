Украинская Суперлига: чего ожидать от нового сезона

Приблизительно через месяц стартует украинская баскетбольная Суперлига. Самый высокий дивизион отечественного баскетбола, как и вообще украинский спорт, переживает не лучшие времена. Впрочем, это логическое объяснение и оно общеизвестно.

В продолжение предварительного тезиса следует добавить то, что в течение какого-то года-полтора Суперлига потеряла еще три известных в Украине коллектива. Сначала, еще в прошлом сезоне, не доиграл чемпионат многократный победитель и призер высшего дивизиона Будивельник.

А в этом году еще до начала Суперлиги стало известно, что в ней не сыграют Прометей и Политехника-Галичина. По всей вероятности, это еще не все потери на этот сезон среди команд. Хотя такие отрицательные новости пока только в формате слухов. К тому же с баскетбольной карты исчезли клубы с многолетней историей, такие как Николаев и Химик.

Кроме этого, фактически, каждый клуб-участник нынешней Суперлиги понес потери и пертурбации в составах. Прежде всего, здесь стоит говорить об американских легионерах, которые в прошлом году играли в Суперлиге. За исключением Маркиза Джексона из Старого Луцка-Университета, скорее всего, больше ни один американец не продолжит выступления за украинские клубы.

Следует особо отметить и игроков, присоединивших к рядам ВСУ. Среди них — форварды Роман Новиков (Черкасские Обезьяны) и его тезка Бондарчук (Днепр). Будут перемены в клубах Суперлиги и среди главных тренеров, но обо всем по порядку.

Днепр

Чемпион сезона-2023 / 24 подходит к этому старту Суперлиги, как и в прошлом году, с наименьшими изменениями и традиционно сбалансированным составом. Упомянутый выше Роман Бондарчук – в рядах ВСУ, Михаил Шкода перешел на административную работу, а опытный Кирилл Натяжко, очевидно, завершил карьеру.

Да, вернулся к тренировкам с командой после тяжелой травмы Сергей Загреба. Впрочем, не стоит забывать, что команда Владимира Коваля сыграет и на международной арене, поэтому может возникнуть потенциальная проблема с ротацией. Впрочем, это все будет зависеть от того, насколько серьезна задача Днепра в Европе.

Пока в контексте усиления Днепра речь идет только о молодых игроках. Впрочем, для того, чтобы защитить титул у команды есть более чем солидный ростер: Тимофеенко, Конев, Закурдаев, Горобченко-старший, Сипало, Колдомасов, Тарасенко, Сорочан. Дубоненко. А еще – ветеран Николай Вильховецкий, также активно поддерживающий форму.

Традиционно одноименная команда из Днепра едва ли не раньше начала подготовку к новому сезону. Клуб уже анонсировал целый ряд товарищеских матчей, чтобы функциональную подготовку закрепить на практике.

Прессслужба ФБУ

Ровно

Серебряный призер прошлогоднего чемпионата, как и днепряне, выполнил едва ли не главную задачу – сохранил ключевых игроков-украинцев. Среди них, в частности, и дебютировавший за национальную сборную Соловьев; капитан Тимощук, мощный форвард Мочалов. Впрочем, не обошлось и без потерь: команду оставил "шутер" Водолазский, а у бигмена Шепелева проблемы со здоровьем и пока его участие в этом сезоне под вопросом.

Что касается легионеров, то по предварительной информации их в расположении ровенчан, как и в прошлом, будет трое. Впрочем, это будет другое трио, не Смит-Джойнер-Гаскинс. Первым жители объявили о подписании защитника Фуллера. Среди интриг по составу команды Переверзия – будет играть в этом сезоне сверхопытный Герасимчук.

Среди новичков экс-капитан Прометея с опытом игры в Суперлиге Дмитрий Головчик. Также с клубом тренируется и экс-игрок ровенчан, Старого Луцка, Харьковских Соколов и других клубов Евгений Коровяков.

В баскетбольном сообществе говорилось о возможных финансовых трудностях в команде, однако пока эта информация на официальном уровне не подтверждена. Ровенчане активно работают над функциональной формой под руководством Дениса Спиридонова. Предварительно команда сыграет товарищеские матчи с Прикарпатье-Говерлой и Старым Луцком.

Дмитрий Головчик Прессслужба ФБУ

Киев-Баскет

Главный тренер киевлян Дмитрий Забирченко рассказал СМИ, что Киев-Баскет фактически укомплектовал свой состав. На данный момент команда нуждается в двух игроках на позиции второго и четвертого номеров. Не исключает наставник и того, что одним из этих игроков будет легионер.

Из прошлогодних игроков с командой тренируются Буренко, Зайцев и Кошеватский. Скорее всего (но есть варианты), что они начнут сезон именно в желто-черной форме. Среди новичков – трио из Политехники-Галичины Сафонов-Смитюх-Карпюк. Также игроком Киев-Баскета стал Денис Клевзуник из Прометея по его пути может пойти и опытный бигмен Сандул.

Точно не будут играть за столичную команду Стародуб, Иванов, Скирю, Заплотинский и Кисильчук. Скорее всего, это касается и Юрченко. После достаточно неприятной имиджевой ситуации с комментариями Байнума и Кисильчука о до сих пор не выплаченных зарплатах в клубе одной из основных задач тренеров и баскетболистов является сконцентрироваться на своей работе и попробовать в новом сезоне, как минимум, снова попытаться зацепиться за топ-3.

Максим Сафонов Прессслужба ФБУ

Черкасские Мавпы

Едва ли не главное и точно самое резонансное изменение в составе "обезьян" – потеря главного тренера Артема Слипенчука, не вернувшегося из заграницы. Команду снова возглавил опытный Георгий Ступенчук, имеющий схожий опыт.

Также Черкасских обезьян касались еще как минимум двух резонансных тем. Первая – комментарии экс-игрока команды Романа Новикова, который сейчас служит в ВСУ. Вторая – "дарение" клуба Михаилом Бродским другим "инвесторам".

Как и их "кузены" из Киева Черкассы сумели "поживиться" с распада Прометея: игроками "обезьян" стали Климов, Клебан и Пирогов. А еще в Черкассы приехал еще один многообещающий игрок Назар Холод – один из лидеров юношеской сборной Валерия Плеханова.

"Вожаками" этого молодого общества будут Руслов и Агафонов, которые, скорее всего, продолжат выступления за черкасчан. По предварительной информации, легионеров в "Обезьянах" не будет.

Обезьяны были близки в предыдущем сезоне к медалям. Теперь задача Ступенчука – успокоить игроков и попытаться доказать всем, что потеря Слипенчука будет не такой и роковой.

Дмитрий Клебан Прессслужба ФБУ

Запорожье

Команда Валерия Плеханова тоже активно поработала над усилением. Как и Прикарпатье-Говерла и Старый Луцк-Университет, о которых мы будем писать ниже, Запорожье анонсировал фактически всю команду.

Интересно, что впервые за время полномасштабного вторжения в прифронтовый город приедут легионеры из Штатов – Сами Роу и Сайвон Тейлор. Также ростер команды усилят молодежь Николаевчук, Новиков и Петренко, а еще – габаритный центровый Скир.

В клубном Instagram сообщили, что останутся в Запорожье опытные Максим Никитин, Антон Буц и Андрей Хохоник и молодые надежды украинского баскетбола Ростислав Кабанов, Андрей Величко и Илья Дмитренко

Покинули Запорожье капитан команды Сизов, защитник Быков и форварды Морозов и Холод. Первые трое были системообразующими игроками в игровых взаимодействиях Валерия Плеханова, так что на предсезонной подготовке бело-зеленым будет чем заняться и что наигрывать.

Максим Никитин (с мячом) Прессслужба ФБУ

Прикарпатье-Говерла

Команда Евгения Мурзина едва ли не самая видоизменилась по сравнению с прошлым сезоном. Новичками прикарпатцев стали молодые Иванов, Марков и братья Лемешки. Присоединился к Говерле и один из лидеров прошлогоднего Кривбасса Бречка, защитники Кузнецов и Стародуб, бигмен Роман Морозов.

Не долго "гостили" в Прометее и Кабацюра и Старцев. Дроздов, Чугунов и Аврахов также продолжат выступления за команду. А вот Лесик и Горобченко-младший отправились в Луцк.

Речь шла в контексте Прикарпатья-Говерлы и об опытном Федчуке, впрочем, пока официальной информации на этот счет нет. Уже традиционно для команд Мурзина большое внимание в тренировочном процессе уделяется именно физической подготовке. В этом сезоне у наставника прикарпатцев будет возможность играть с более широкой ротацией. Кто знает, возможно, этот фактор поможет команде посягнуть на лучшие позиции, по сравнению с прошлым чемпионатом.

Игорь Стародуб Прессслужба ФБУ

Старый Луцк-Университет

Команда Дмитрия Чайковского также претерпела существенные изменения по сравнению с прошлым сезоном. Из предыдущего ростера у лучан остались Прозапас, Дюпин, Липовцев, Мусиенко, Глушко и Джексон.

Традиционно в когорте первые фиолетово-желтые анонсировали и новичков. К команде присоединились американцы Тернер и Ридли, эксигровцы Прикарпатья-Говерлы Горобченко и Лесик, а еще один из лидеров высшелигового СумДу Михайлов.

Среди потерь – капитан команды Коцко, бигмены Дейна и Томас. Окончательно неизвестно, продолжит ли свои выступления в команде опытный Кольченко. Никакой официальной информации из клуба на этот счет пока нет.

В конце концов, если бы там не был ростер команды, фактически сформирован и тоже выглядит достаточно боеспособным.

Дмитрий Липовцев Прессслужба ФБУ

БИПА и Кривбасс

Относительно криворожцев и одесситов информации не так уж много. И если в отношении тренеров и потенциальных игроков команд еще можно что-то написать, то дать стопроцентную гарантию, что одни или другие точно сыграют в новом сезоне пока нельзя. Учитывая это, ванговать пока не будем. Как одни, так и другие смогут сформировать состав на Суперлиге при наличии соответствующих финансов.

Если кто-то из этих команд не сыграет в новом сезоне Суперлиги, не исключаем, что ФБУ и другие касательные структуры будут делать все, чтобы увеличить и до того минимальное количество участников. Вероятно, за счет кого-то из высших команд. Вроде Харьковских Соколов или Селф Мэйда.

В целом, за год ситуация в украинском баскетболе существенно не изменилась. Все тот же дефицит кадров и неуверенная ситуация с финансированием команд, большинство из которых, к слову, еще не закрыли зарплатные сведения за предыдущий сезон.

В таких реалиях едва ли не стабильнее, как в игровом, так и в организационном плане выглядит Днепр. Команда Владимира Коваля снова является главным фаворитом на чемпионство. Большинство других команд – плюс-минус одного уровня или с небольшой, не катастрофической разницей в классе. По крайней мере, на бумаге. Как оно будет на самом деле – рассудит игра. В конце концов до старта Суперлиги времени еще хватает.