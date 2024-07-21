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Молодежная сборная Украины проиграла Румынии в финале чемпионата Европы

Микола Дендак — 21 июля, 22:08
Молодежная сборная Украины проиграла Румынии в финале чемпионата Европы

Мужская сборная Украины U-20 проиграла Румынии в финале чемпионата Европы по баскетболу.

Поединок завершился со счётом 80:58. Украинцы не смогли навязать борьбу и проиграли все 4 четверти. Несмотря на это, выхода в финал хватило для сборной Украины, чтобы получить повышение в дивизион А.

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Чемпионат Европы U-20, Дивизион В
Питешти, Болгария
Финал, 21 июля

Румыния — Украина 80:58 (18:12, 25:18, 21:13, 16:15)

Напомним, сборная Украины заняла первое место на групповом этапе турнира, одержав победы в матчах против Косово, Венгрии, Молдовы и Армении, и потерпев лишь одно поражение от Швеции. В четвертьфинале молодежная команда обыграла Грузию, а в полуфинале одолела Нидерланды.

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