Сборная Украины обнародовала состав на пре-квалификацию чемпионата мира-2027
Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис определился с расширенным составом на матчи пре-квалификации к чемпионату мира 2027 года.
Об этом сообщила пресс-служба ФБУ.
Так, в состав попало 22 баскетболиста, в том числе все доступные легионеры.
Состав сборной Украины на пре-квалификацию
Защитники
- Александр Ковляр, Будучность, Черногория;
- Виталий Зотов, Йонава, Литва;
- Иссуф Санон, ВЭФ, Латвия;
- Илья Тыртышник, ОраСи Равенна, Италия;
- Максим Шульга, Бостон Селтикс, США;
- Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США;
- Михаил Бублик, Киев-Баскет, Украина.
Форварды
- Богдан Близнюк, Йонава, Литва;
- Владимир Конев, Днепр, Украина;
- Иван Ткаченко, Миттельдойчер, Германия;
- Артем Ковалев, Тангеран Хоукс, Индонезия;
- Александр Липовый, Колоссос, Греция;
- Андрей Войналович, Сабах, Азербайджан;
- Вячеслав Бобров, ВЭФ, Латвия;
- Владислав Семерич, Индиан Хиллс, США.
Центровые
- Максим Кличко, Монако, Франция;
- Даниил Сипало, Днепр, Украина;
- Ростислав Новицкий, Валмиера, Латвия;
- Вячеслав Кравцов, Борнео Хорнбиллз, Индонезия;
- Артем Пустовой, Сартрия Муда, Индонезия;
- Алексей Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США;
- Дмитрий Скапинцев, Рип Сити Ремикс, США.
Национальная команда будет играть в группе A со сборными Словакии и Швейцарии. Две сборные из каждой группы выйдут в основную квалификацию на чемпионат мира.
Начнет сборная Украины выездной игрой в Швейцарии 6 августа. Номинально домашние матчи будут сыграны 9 августа со Словакией и 16 августа против Швейцарии. В последнем матче 20 августа украинцы сыграют в Словакии.
Ранее центровой Максим Кличко поделился своими эмоциями от дебюта за национальную сборную по баскетболу.