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Сборная Украины обнародовала состав на пре-квалификацию чемпионата мира-2027

Володимир Максименко — 9 июля 2025, 12:32
Сборная Украины обнародовала состав на пре-квалификацию чемпионата мира-2027
ФБУ

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис определился с расширенным составом на матчи пре-квалификации к чемпионату мира 2027 года.

Об этом сообщила пресс-служба ФБУ.

Так, в состав попало 22 баскетболиста, в том числе все доступные легионеры.

Состав сборной Украины на пре-квалификацию

Защитники

  • Александр Ковляр, Будучность, Черногория;
  • Виталий Зотов, Йонава, Литва;
  • Иссуф Санон, ВЭФ, Латвия;
  • Илья Тыртышник, ОраСи Равенна, Италия;
  • Максим Шульга, Бостон Селтикс, США;
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США;
  • Михаил Бублик, Киев-Баскет, Украина.

Форварды

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва;
  • Владимир Конев, Днепр, Украина;
  • Иван Ткаченко, Миттельдойчер, Германия;
  • Артем Ковалев, Тангеран Хоукс, Индонезия;
  • Александр Липовый, Колоссос, Греция;
  • Андрей Войналович, Сабах, Азербайджан;
  • Вячеслав Бобров, ВЭФ, Латвия;
  • Владислав Семерич, Индиан Хиллс, США.

Центровые

  • Максим Кличко, Монако, Франция;
  • Даниил Сипало, Днепр, Украина;
  • Ростислав Новицкий, Валмиера, Латвия;
  • Вячеслав Кравцов, Борнео Хорнбиллз, Индонезия;
  • Артем Пустовой, Сартрия Муда, Индонезия;
  • Алексей Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США;
  • Дмитрий Скапинцев, Рип Сити Ремикс, США.

Национальная команда будет играть в группе A со сборными Словакии и Швейцарии. Две сборные из каждой группы выйдут в основную квалификацию на чемпионат мира.

Начнет сборная Украины выездной игрой в Швейцарии 6 августа. Номинально домашние матчи будут сыграны 9 августа со Словакией и 16 августа против Швейцарии. В последнем матче 20 августа украинцы сыграют в Словакии.

Ранее центровой Максим Кличко поделился своими эмоциями от дебюта за национальную сборную по баскетболу.

Айнарс Багатскіс

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