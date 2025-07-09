Сборная Украины обнародовала состав на пре-квалификацию чемпионата мира-2027

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис определился с расширенным составом на матчи пре-квалификации к чемпионату мира 2027 года.

Об этом сообщила пресс-служба ФБУ.

Так, в состав попало 22 баскетболиста, в том числе все доступные легионеры.

Состав сборной Украины на пре-квалификацию

Защитники

Александр Ковляр, Будучность, Черногория;

Виталий Зотов, Йонава, Литва;

Иссуф Санон, ВЭФ, Латвия;

Илья Тыртышник, ОраСи Равенна, Италия;

Максим Шульга, Бостон Селтикс, США;

Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США;

Михаил Бублик, Киев-Баскет, Украина.

Форварды

Богдан Близнюк, Йонава, Литва;

Владимир Конев, Днепр, Украина;

Иван Ткаченко, Миттельдойчер, Германия;

Артем Ковалев, Тангеран Хоукс, Индонезия;

Александр Липовый, Колоссос, Греция;

Андрей Войналович, Сабах, Азербайджан;

Вячеслав Бобров, ВЭФ, Латвия;

Владислав Семерич, Индиан Хиллс, США.

Центровые

Максим Кличко, Монако, Франция;

Даниил Сипало, Днепр, Украина;

Ростислав Новицкий, Валмиера, Латвия;

Вячеслав Кравцов, Борнео Хорнбиллз, Индонезия;

Артем Пустовой, Сартрия Муда, Индонезия;

Алексей Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США;

Дмитрий Скапинцев, Рип Сити Ремикс, США.

Национальная команда будет играть в группе A со сборными Словакии и Швейцарии. Две сборные из каждой группы выйдут в основную квалификацию на чемпионат мира.

Начнет сборная Украины выездной игрой в Швейцарии 6 августа. Номинально домашние матчи будут сыграны 9 августа со Словакией и 16 августа против Швейцарии. В последнем матче 20 августа украинцы сыграют в Словакии.

Ранее центровой Максим Кличко поделился своими эмоциями от дебюта за национальную сборную по баскетболу.