Сергей Гладырь – о карьере, переходе от выступлений на паркете к тренерству, работе в сборной Украины

За всю историю украинского баскетбола замечательную карьеру в Европе построили несколько игроков. Сергей Гладырь – один из них.

Уже продолжительный период времени он работает ассистентом тренера в топовом клубе Евролиги – Монако, а буквально несколько недель назад Сергей стал помощником Айнарса Багатскиса в сборной Украины.

"Чемпион" решил спросить у одного из лучших баскетболистов в истории Украины о его карьере, вспомнили выступления в Летней лиге НБА, а также узнали о сложностях от перехода из амплуа игрока к тренерству. Конечно, уделили внимание и подготовке "сине-желтых" к матчам преквалификации чемпионата мира.

Начало карьеры. Выступления в Испании и Франции. Игра в Летней лиге

– Вы прошли путь от выступлений за МБК Николаев до игры в чемпионатах Испании и Франции – топовых европейских лигах. Какой переход был самым сложным – географический или ментальный?

– Прежде всего самое сложное было ментально. Мне был 21 год. Я не говорил на испанском, в клубе мало кто говорил на английском. Я был один – не было друзей, знакомых. Надо было начинать жить практически с нуля. Ментально в начале было сложно.

Франция мне понравилась не сразу, а вот Испания пришлась по душе практически моментально. Понравилось жить там.

– Уже в 17 лет начали пробиваться в первую команду МБК Николаев. Может припомните, какие легионеры клуба того периода запомнились вам больше всего?

– Первым легионером у нас был Ямче Тибо (камерунец, который в Украине также играл за Львовскую Политехнику – прим.). Это еще 2004 или 2005 год.

Физически он был очень сильный – настоящий зверь. Очень высоко прыгал, быстро бежал. Это все что помню про него. Это было давно, когда я только начинал тренироваться с первой командой.

А вот именно легионер, с которым уже понравилось играть, это был Джарриус Джексон (после ухода из МБК Николаев Джексон играл в Италии 6 сезонов и в 2011 году стал MVP Кубка – прим.) Он прошел университет Техас Тек. В Украине перед приходом в МБК Николаев играл за Химик.

Мы называли его JJ. Вот он был действительно хороший игрок. С ним было комфортно на паркете – нравилось играть рядом.

Сергей Гладырь во время игры за Манресу. 2012 год. BAXI Manresa

– На протяжении карьеры удалось выходить против многих топов европейского баскетбола. Назовите трех самых неприятных оппонентов за карьеру?

– За 4 года в Испании таких людей хватало. Я играл в Лиге чемпионов, Еврокубке, в Евролиге с Нантером играл, но сложнее всего было играть с Пит Микелом из Барселоны. Он был самым неудобным соперником.

Индивидуально против него было очень тяжело. Он физически сильнее, прекрасно играл в лоу-посте. Такой был неудобен не только для меня, но и вообще для всех.

Хочу также вспомнить Серхио Юля из Реала. Очень быстрый, отличный бросок, спортивно наглый. И такой упрямый, настырный. Против него было сложно, но в то же время интересно – нравилось с ним соревноваться.

Вообще за карьеру играл против большого количества хороших и сильных игроков, но вот эти двое точно запомнились.

– Вы – один из немногих украинцев, которые были выбраны на драфте НБА. В Летней лиге вы играли даже в 2013 году. Были ли какие-то, скажем так, тесные контакты с командами НБА?

– Я был и в 2010 году, и в 2013-м. После драфта первые несколько лет клуб действительно поддерживал со мной связь. Это логично – если команда тебя выбирает, она заинтересована. В первые два года ко мне приезжали скауты чуть ли не ежемесячно. Мы с ними ходили на ужин, они что-то рассказывали, задавали вопросы. Но, видимо, не увидели того прогресса, который хотели.

В Летней лиге 2010 года я играл где-то по 5 минут в каждой половине. В 2013-м меня снова пригласили, но тогда я уже сам разочаровался – и поэтому перестал думать об НБА.

– А почему разочаровались?

– Ну смотрите, я уже четыре года провел в Испании. Мне было 25 лет. Я не считал себя еще полностью сформированным, но уже имел определенный опыт. И надеялся получить шанс.

15-20 минут в какой-то игре, чтобы реально себя показать. А так – дали 5 минут. А это же Летняя лига, туда все приезжают проявить себя. Большого времени я не получил, и понял что команде я уже не сильно интересен.

Я разочаровался, что даже не дали шанса проявить себя. Поэтому после того я сильно не мечтал о ещё какомто шансе получить контракт от команды НБА.

– Завершили карьеру игрока в 31 год из-за проблем с коленями. Это было личное решение "не добивать" или врачи уже уговаривали или намекали, что стоит закончить?

– Нет, врачи не отговаривали, но предупреждали о серьезных последствиях.

Но я завершил карьеру по собственному желанию. Закончился контракт с Монако – его продлевать не собирались. Играть несколько матчей в неделю, ежедневные тренировки – было бы сложно.

🙌 Un immense merci à Sergiy Gladyr, notre Gladiator, pour ces 3 années formidables au sein de la #RocaTeam ! 👏 3 Leaders Cup glanées, des médailles de bronze et d'argent en BCL et de nombreux tirs de folie, dont seul notre sniper en a le secret... 🎯

Au nom de l'ASM : MERCI ! pic.twitter.com/lEnYs0bBM7 — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 20, 2018

Но – самое главное – я уже не хотел переходить в команду уровнем ниже. А так как я уже не мог играть на уровне Еврокубка, поэтому и решил завершить карьеру.

К тому же, у меня был разговор с Сашей Обрадовичем и руководством Монако. Я попросил дать мне шанс начать свою тренерскую карьеру именно в Монако. Они согласились. Вот так все и началось.

Взгляд на нынешнюю сборную Украины. Воспоминания об успешном Евробаскете-2013 и выступлении на ЧМ-2014

– Вы много лет были лидером сборной Украины. Как изменилась атмосфера в команде с того времени, как вы были игроком, до сегодняшнего дня – когда начали работать в штабе?

– Я бы не сказал, что как-то изменилась. Все то же самое. Игроки приезжают, общаются, работают. Молодежь выкладывается. Например, когда я начинал играть за сборную, то было больше возрастных игроков. Сейчас такой один – Слава Кравцов.

Вячеслав Кравцов и Сергей Гладырь fiba.basketball/en/players/154814

Сейчас из всех игроков Суперлигу представляет Миша Бублик, скоро еще Даниил Сипало из Днепра подъедет. В наши времена почти все были из Суперлиги, но тогда Суперлига украинская была значительно сильнее. Из иностранных чемпионатов там Лищук Сергей только приезжал, но из Валенсии, топового клуба Европы. Я также из испанской лиги. Были натурализованные игроки, а сейчас – нет

А так, то все то же самое. Стараются, работают ребята.

– По вашему мнению, какие сильные стороны нынешнего поколения сборников?

– Их желание показать себя. Для меня это сильная сторона, когда игрок хочет проявить себя, когда имеет желание становиться лучше.

Желание выкладываться на полную – это сильная сторона. Баскетболисты выкладываются на тренировках. Иногда не все получается, но в желании им точно не откажешь.

У нас сейчас не полный состав, не все доехали: у кого-то сложный сезон, кто-то без контракта, кто-то залечивает травму. Надеюсь, что как-то удастся собрать весь ростер.

– Изучаете ли как-то сейчас сборные Словакии и Швейцарии, или пока подготовка фокусируется на чем-то другом?

– По состоянию на сейчас мы больше внимания уделяем себе, ведь времени на подготовку не так и много. Хотим быть готовы и тактически, и физически.

Нам надо сначала разобраться, что мы сами будем делать, а не другая команда. Поэтому сейчас больше времени уделяем себе.

Cергей Гладырь fiba.basketball/en/players

– Не могу не вспомнить триумфальный успех Евробаскета-2013. Что стало главной причиной того рекордного в истории сборной Украины результата? Работа Фрателло, настрой игроков?

– Все сложилось наилучшим образом, чтобы мы дошли туда, где мы оказались. Во-первых, тренер высокого уровня. Причем он привез с собой ассистентов – и чем больше у тебя ассистентов, тем больше у тебя информации. А ассистенты у него также были очень опытные.

Команда химия тогда была на невероятно высоком уровне. Мы очень много времени проводили вместе. Мы вместе ходили ужинать. Вечером после тренировки могли играть в карты.

Была даже традиция. Во время Евробаскета мы жили в маленьком отеле – все на первом этаже. Уже не помню, кто именно это начал. История такая: кто-то приходит и говорит: "Кто хочет в Макдональдс?". Все такие: "Я! Я тоже!".

Макдональдс был недалеко. Пока шли, обсуждали все процессы, где можно улучшиться, как сыграть эффективнее. То есть даже в свободное время мы становились командой и обсуждали баскетбол.

Третьим фактором стала уверенность, которую мы получили во время тренировочного процесса и товарищеских матчах. Мы во время товарищеского турнира в Польше обыграли поляков, хотя там за 10 или 15 секунд до конца проигрывали 4 очка. С того момента мы почувствовали, что можем побеждать любого соперника.

Сергей Гладырь против Богдана Богдановича fiba.basketball/en/players/154814

– За время ваших выступлений удалось поиграть в сборной с легионерами – Пухом Джетером и Стивеном Берттом. Они не филонили, не было такого, что мы иностранцы, можем немного расслабиться?

– И Пух, и Стив – они сумасшедшие в плане игры. Они фанаты баскетбола, любили эту игру, да и сейчас любят баскетбол.

Ну и тот факт, что все игроки, которые приехали, на тренировках пахали. У них не было шансов не работать на максимум, глядя, как украинские ребята выкладываются.

– В 2014 году сборная Украины впервые сыграла на чемпионате мира. Чем запомнился тот турнир, который проходил в Испании?

– Запомнился досадным – не вышли в четвертьфинал. Я сломал ногу в игре с Финляндией. Причем где-то лет пять об этом не знал. Врач потом говорит: "Вы ломали ногу". Я отвечаю: "Да нет". А он: "Вот, смотрите – здесь неправильно срослось".

Игра против Финляндии (поражение – 76:81) была во втором туре. Я уверен: если бы не моя травма, то на групповом этапе мы бы уступили только сборной США.

Перед первым матчем против Доминиканской Республики (победа Украины – 72:62) у нас был определенный мандраж. А вот на финнов мы уже выходили очень уверенно. Но моя травма... Этот случай и по команде морально ударил, и пришлось адаптироваться тактически. Да, потом мы обыграли Турцию (64:58), но проиграли США (71:95) и Новой Зеландии (61:73).

Начало тренерства. Вызовы в новой роли. Спанулис и Обрадович

- Насколько трудно было переключиться с роли игрока на ассистента тренера? Что было самым неожиданным в новой роли?

– Самым сложным было – и очень долгое время – это переключиться с игрока на тренера в голове. Вот, как бы объяснить... Там комплекс всего: еще несколько месяцев назад ты с ними играл на площадке, сидел в раздевалке – а теперь ты тренер.

Во-первых, и они тебя воспринимают как игрока, особенно те, с кем ты еще играл. Во-вторых, и самому было трудно измениться. Общаться с ними уже не так близко, не шутить, не вести свой дружеский trashtalk – тренеры себе такого позволить не могут (улыбается – прим.). Поэтому немного времени надо было, чтобы привыкнуть.

А так, то ничего не удивило. Я знал, что меня ожидает на тренировках: увеличится количество часов при подготовке, придется делать определенный скаутинг. Я ожидал это.

- Вы работаете в штабе одного из самых ярких молодых тренеров Европы – Василиса Спанулиса. Как выглядит его ежедневная работа? Что вас в нем поразило больше всего?

– Баскетбол для него – это все. Есть такое слово competitive (соревновательный – прим.) – вот это о нем. Его желание побеждать просто невероятное.

Он пришел и с первого дня говорил: "Мы выиграем Евролигу. Не в этом году – так в следующем". Competitive – это про него: соперничество с желанием выиграть.

Спанулис – невероятный трудоголик. Много просматривает матчей, мало спит. Работает постоянно. У него все вокруг баскетбола. Здесь все понятно: человек много раз побеждал в Евролиге, был MVP, один из лучших в истории турнира.

facebook.com/MonacoBasket

– Долгое время вы сотрудничали с Сашей Обрадовичем. Чем он выделялся, что скажете о нем?

– Саша – настоящий трудоголик. Он засыпал у компьютера с тетрадью в руках, просыпался – и сразу снова за компьютер: просматривать матчи, делать записи, анализировать.

Он подмечал любой момент. Саша обращал внимание на каждую деталь. Я у него научился шире смотреть. У Саши очень острый баскетбольный ум. Он – очень грамотный специалист технически и тактически.

– Монако – амбициозный проект. Вы приходили игроком, когда коллектив только набирал обороты. Могли ли представить тогда, что из крепкого участника Лиги чемпионов клуб дойдет до статуса гранда Евролиги?

– Верил. Конечно, верил. Я понимал, что к этому все будет идти. Амбиции были – сначала у одного руководителя, потом у другого. Они были вовлечены в проект максимально.

Каждый год менеджмент проводил отличную работу. Поэтому и логично, что успехи Монако становились все лучше и лучше.

- Монако мог стать вторым представителем чемпионата Франции, который побеждал в Евролиге (Лимож в 1993 году – прим.) Что именно, по вашему мнению, не хватило команде, какой-то недонастрой или что-то другое?

– Да ну, какой недонастрой? (улыбается – прим.) Финал Евролиги! Возможно, немного перегорели. Хотя даже не это. Не хочу ничего выдумывать – потому что это будет выглядеть как excuse – оправдание.

Мы проиграли, прежде всего, из-за определенной неопытности. Из нашей команды в финале Евролиги никто не играл, кроме главного тренера. Но он играл еще как игрок. А Шарунас Ясикявичюс, насколько помню, уже в четвертый раз играл в финале. И в шестой раз в Финале четырех.

Финал – это всегда отдельная история. Надо иметь опыт. Надо уметь что-то подсказать, что-то понять самим игрокам на паркете – не дрогнуть в определенные моменты. Да, у Монако игроки высокого уровня, но опыта именно таких матчей немного не хватило.

– Финал четырех проходил в Абу-Даби. Как вам организация события, перелет не утомил команду?

– Когда летишь на Финал четырех – клуб делает все, чтобы команда чувствовала себя комфортно. И перелет, и отель – все было на высоком уровне.

Было 40, а то и 45 градусов тепла. Побыл пять минут на улице – и уже надо где-то заходить, потому что можно получить солнечный удар. В зал ездили автобусом, в гостинице сидели под кондиционерами. На улице время проводить было сложно.

Зал мне понравился. Организация – также. Нам присылали планировку арены – смотрел, все выглядело непонятно. За одним кольцом вообще была какая-то стена.

Но прилетели, прошлись, посмотрели, и все понравилось. Большой, просторный зал, оформлен красиво. Освещение – замечательное. Шоу – на уровне. Ожидания и реальность не совпали. Из минусов – только жара.

– Владислав Семерич был в структуре команды. Максим Кличко сейчас есть. Обращались ли они к вам за советами, или может сами как-то им помогали?

–В предсезонке перед сезоном-2024/25 Макс был с нами. Немножко с ним поработал, говорили. Владислав – нет. Он сразу ушел в молодежную команду.

Дело в том, что у нас совершенно разные расписания. Мы почти не пересекаемся с молодежной командой. Основная команда – это постоянные выезды на матчи Евролиги. То есть времени поговорить в тренировочном зале практически нет.

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Сергей Гладырь – воспитанник МБК Николаев. Выступал также за Манресу (Испания), Фуэнлабраду (Испания), Нантер (Франция), Нанси (Франция), а с 2015 по 2019 год был игроком Монако.

Из индивидуальных наград можно отметить триумф в конкурсе трехочковых на Матче звезд 2009 года в украинской Суперлиге. В 2010 и 2011 годах Сергей выигрывал конкурс дальних бросков чемпионата Испании, а в 2017-м украинец получил MVP Кубка французской лиги.