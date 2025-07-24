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Сергей Гладырь – о карьере, переходе от выступлений на паркете к тренерству, работе в сборной Украины

Руслан Травкін — 24 июля 2025, 12:00
facebook.com/MonacoBasket/
Сергей Гладырь – о карьере, переходе от выступлений на паркете к тренерству, работе в сборной Украины

За всю историю украинского баскетбола замечательную карьеру в Европе построили несколько игроков. Сергей Гладырь – один из них.

Уже продолжительный период времени он работает ассистентом тренера в топовом клубе Евролиги – Монако, а буквально несколько недель назад Сергей стал помощником Айнарса Багатскиса в сборной Украины.

"Чемпион" решил спросить у одного из лучших баскетболистов в истории Украины о его карьере, вспомнили выступления в Летней лиге НБА, а также узнали о сложностях от перехода из амплуа игрока к тренерству. Конечно, уделили внимание и подготовке "сине-желтых" к матчам преквалификации чемпионата мира.

Начало карьеры. Выступления в Испании и Франции. Игра в Летней лиге

 Вы прошли путь от выступлений за МБК Николаев до игры в чемпионатах Испании и Франции  топовых европейских лигах. Какой переход был самым сложным  географический или ментальный?

Прежде всего самое сложное было ментально. Мне был 21 год. Я не говорил на испанском, в клубе мало кто говорил на английском. Я был один – не было друзей, знакомых. Надо было начинать жить практически с нуля. Ментально в начале было сложно.

Франция мне понравилась не сразу, а вот Испания пришлась по душе практически моментально. Понравилось жить там.

 Уже в 17 лет начали пробиваться в первую команду МБК Николаев. Может припомните, какие легионеры клуба того периода запомнились вам больше всего?

Первым легионером у нас был Ямче Тибо (камерунец, который в Украине также играл за Львовскую Политехнику – прим.). Это еще 2004 или 2005 год.

Физически он был очень сильный – настоящий зверь. Очень высоко прыгал, быстро бежал. Это все что помню про него. Это было давно, когда я только начинал тренироваться с первой командой. 

А вот именно легионер, с которым уже понравилось играть, это был Джарриус Джексон (после ухода из МБК Николаев Джексон играл в Италии 6 сезонов и в 2011 году стал MVP Кубка – прим.) Он прошел университет Техас Тек. В Украине перед приходом в МБК Николаев играл за Химик.

Мы называли его JJ. Вот он был действительно хороший игрок. С ним было комфортно на паркете – нравилось играть рядом.

Сергей Гладырь во время игры за Манресу. 2012 год.
Сергей Гладырь во время игры за Манресу. 2012 год.
BAXI Manresa

 На протяжении карьеры удалось выходить против многих топов европейского баскетбола. Назовите трех самых неприятных оппонентов за карьеру?

– За 4 года в Испании таких людей хватало. Я играл в Лиге чемпионов, Еврокубке, в Евролиге с Нантером играл, но сложнее всего было играть с Пит Микелом из Барселоны. Он был самым неудобным соперником.

Индивидуально против него было очень тяжело. Он физически сильнее, прекрасно играл в лоу-посте. Такой был неудобен не только для меня, но и вообще для всех.

Хочу также вспомнить Серхио Юля из Реала. Очень быстрый, отличный бросок, спортивно наглый. И такой упрямый, настырный. Против него было сложно, но в то же время интересно – нравилось с ним соревноваться.

Вообще за карьеру играл против большого количества хороших и сильных игроков, но вот эти двое точно запомнились.

 Вы  один из немногих украинцев, которые были выбраны на драфте НБА. В Летней лиге вы играли даже в 2013 году. Были ли какие-то, скажем так, тесные контакты с командами НБА?

– Я был и в 2010 году, и в 2013-м. После драфта первые несколько лет клуб действительно поддерживал со мной связь. Это логично – если команда тебя выбирает, она заинтересована. В первые два года ко мне приезжали скауты чуть ли не ежемесячно. Мы с ними ходили на ужин, они что-то рассказывали, задавали вопросы. Но, видимо, не увидели того прогресса, который хотели.

В Летней лиге 2010 года я играл где-то по 5 минут в каждой половине. В 2013-м меня снова пригласили, но тогда я уже сам разочаровался – и поэтому перестал думать об НБА.

– А почему разочаровались?

– Ну смотрите, я уже четыре года провел в Испании. Мне было 25 лет. Я не считал себя еще полностью сформированным, но уже имел определенный опыт. И надеялся получить шанс.

15-20 минут в какой-то игре, чтобы реально себя показать. А так – дали 5 минут. А это же Летняя лига, туда все приезжают проявить себя. Большого времени я не получил, и понял что команде я уже не сильно интересен. 

Я разочаровался, что даже не дали шанса проявить себя. Поэтому после того я сильно не мечтал о ещё какомто шансе получить контракт от команды НБА.

 Завершили карьеру игрока в 31 год из-за проблем с коленями. Это было личное решение "не добивать" или врачи уже уговаривали или намекали, что стоит закончить?

Нет, врачи не отговаривали, но предупреждали о серьезных последствиях.

Но я завершил карьеру по собственному желанию. Закончился контракт с Монако – его продлевать не собирались. Играть несколько матчей в неделю, ежедневные тренировки – было бы сложно.

Но – самое главное – я уже не хотел переходить в команду уровнем ниже. А так как я уже не мог играть на уровне Еврокубка, поэтому и решил завершить карьеру. 

К тому же, у меня был разговор с Сашей Обрадовичем и руководством Монако. Я попросил дать мне шанс начать свою тренерскую карьеру именно в Монако. Они согласились. Вот так все и началось. 

Взгляд на нынешнюю сборную Украины. Воспоминания об успешном Евробаскете-2013 и выступлении на ЧМ-2014

 Вы много лет были лидером сборной Украины. Как изменилась атмосфера в команде с того времени, как вы были игроком, до сегодняшнего дня  когда начали работать в штабе?

Я бы не сказал, что как-то изменилась. Все то же самое. Игроки приезжают, общаются, работают. Молодежь выкладывается. Например, когда я начинал играть за сборную, то было больше возрастных игроков. Сейчас такой один – Слава Кравцов.

Вячеслав Кравцов и Сергей Гладырь
Вячеслав Кравцов и Сергей Гладырь
fiba.basketball/en/players/154814

Сейчас из всех игроков Суперлигу представляет Миша Бублик, скоро еще Даниил Сипало из Днепра подъедет. В наши времена почти все были из Суперлиги, но тогда Суперлига украинская была значительно сильнее. Из иностранных чемпионатов там Лищук Сергей только приезжал, но из Валенсии, топового клуба Европы. Я также из испанской лиги. Были натурализованные игроки, а сейчас – нет

А так, то все то же самое. Стараются, работают ребята.

– По вашему мнению, какие сильные стороны нынешнего поколения сборников?

Их желание показать себя. Для меня это сильная сторона, когда игрок хочет проявить себя, когда имеет желание становиться лучше.

Желание выкладываться на полнуюэто сильная сторона. Баскетболисты выкладываются на тренировках. Иногда не все получается, но в желании им точно не откажешь.

У нас сейчас не полный состав, не все доехали: у кого-то сложный сезон, кто-то без контракта, кто-то залечивает травму. Надеюсь, что как-то удастся собрать весь ростер.

– Изучаете ли как-то сейчас сборные Словакии и Швейцарии, или пока подготовка фокусируется на чем-то другом?

По состоянию на сейчас мы больше внимания уделяем себе, ведь времени на подготовку не так и много. Хотим быть готовы и тактически, и физически.

Нам надо сначала разобраться, что мы сами будем делать, а не другая команда. Поэтому сейчас больше времени уделяем себе.

Cергей Гладырь
Cергей Гладырь
fiba.basketball/en/players

 Не могу не вспомнить триумфальный успех Евробаскета-2013. Что стало главной причиной того рекордного в истории сборной Украины результата? Работа Фрателло, настрой игроков?

Все сложилось наилучшим образом, чтобы мы дошли туда, где мы оказались. Во-первых, тренер высокого уровня. Причем он привез с собой ассистентови чем больше у тебя ассистентов, тем больше у тебя информации. А ассистенты у него также были очень опытные.

Команда химия тогда была на невероятно высоком уровне. Мы очень много времени проводили вместе. Мы вместе ходили ужинать. Вечером после тренировки могли играть в карты.

Была даже традиция. Во время Евробаскета мы жили в маленьком отеле – все на первом этаже. Уже не помню, кто именно это начал. История такая: кто-то приходит и говорит: "Кто хочет в Макдональдс?". Все такие: "Я! Я тоже!".

Макдональдс был недалеко. Пока шли, обсуждали все процессы, где можно улучшиться, как сыграть эффективнее. То есть даже в свободное время мы становились командой и обсуждали баскетбол.

Третьим фактором стала уверенность, которую мы получили во время тренировочного процесса и товарищеских матчах. Мы во время товарищеского турнира в Польше обыграли поляков, хотя там за 10 или 15 секунд до конца проигрывали 4 очка. С того момента мы почувствовали, что можем побеждать любого соперника.

Сергей Гладырь против Богдана Богдановича
Сергей Гладырь против Богдана Богдановича
fiba.basketball/en/players/154814

 За время ваших выступлений удалось поиграть в сборной с легионерами  Пухом Джетером и Стивеном Берттом. Они не филонили, не было такого, что мы иностранцы, можем немного расслабиться?

– И Пух, и Стив – они сумасшедшие в плане игры. Они фанаты баскетбола, любили эту игру, да и сейчас любят баскетбол.

Ну и тот факт, что все игроки, которые приехали, на тренировках пахали. У них не было шансов не работать на максимум, глядя, как украинские ребята выкладываются.

– В 2014 году сборная Украины впервые сыграла на чемпионате мира. Чем запомнился тот турнир, который проходил в Испании?

– Запомнился досадным – не вышли в четвертьфинал. Я сломал ногу в игре с Финляндией. Причем где-то лет пять об этом не знал. Врач потом говорит: "Вы ломали ногу". Я отвечаю: "Да нет". А он: "Вот, смотрите – здесь неправильно срослось".

Игра против Финляндии (поражение – 76:81) была во втором туре. Я уверен: если бы не моя травма, то на групповом этапе мы бы уступили только сборной США.

Перед первым матчем против Доминиканской Республики (победа Украины – 72:62) у нас был определенный мандраж. А вот на финнов мы уже выходили очень уверенно. Но моя травма... Этот случай и по команде морально ударил, и пришлось адаптироваться тактически. Да, потом мы обыграли Турцию (64:58), но проиграли США (71:95) и Новой Зеландии (61:73).

Начало тренерства. Вызовы в новой роли. Спанулис и Обрадович

- Насколько трудно было переключиться с роли игрока на ассистента тренера? Что было самым неожиданным в новой роли?

– Самым сложным было – и очень долгое время – это переключиться с игрока на тренера в голове. Вот, как бы объяснить... Там комплекс всего: еще несколько месяцев назад ты с ними играл на площадке, сидел в раздевалке – а теперь ты тренер.

Во-первых, и они тебя воспринимают как игрока, особенно те, с кем ты еще играл. Во-вторых, и самому было трудно измениться. Общаться с ними уже не так близко, не шутить, не вести свой дружеский trashtalk – тренеры себе такого позволить не могут (улыбается – прим.). Поэтому немного времени надо было, чтобы привыкнуть.

А так, то ничего не удивило. Я знал, что меня ожидает на тренировках: увеличится количество часов при подготовке, придется делать определенный скаутинг. Я ожидал это.

- Вы работаете в штабе одного из самых ярких молодых тренеров Европы  Василиса Спанулиса. Как выглядит его ежедневная работа? Что вас в нем поразило больше всего?

– Баскетбол для него – это все. Есть такое слово competitive (соревновательный – прим.) – вот это о нем. Его желание побеждать просто невероятное.

Он пришел и с первого дня говорил: "Мы выиграем Евролигу. Не в этом году – так в следующем". Competitive – это про него: соперничество с желанием выиграть.

Спанулис – невероятный трудоголик. Много просматривает матчей, мало спит. Работает постоянно. У него все вокруг баскетбола. Здесь все понятно: человек много раз побеждал в Евролиге, был MVP, один из лучших в истории турнира.

facebook.com/MonacoBasket

 Долгое время вы сотрудничали с Сашей Обрадовичем. Чем он выделялся, что скажете о нем?

– Саша – настоящий трудоголик. Он засыпал у компьютера с тетрадью в руках, просыпался – и сразу снова за компьютер: просматривать матчи, делать записи, анализировать.

Он подмечал любой момент. Саша обращал внимание на каждую деталь. Я у него научился шире смотреть. У Саши очень острый баскетбольный ум. Он – очень грамотный специалист технически и тактически.

 Монако  амбициозный проект. Вы приходили игроком, когда коллектив только набирал обороты. Могли ли представить тогда, что из крепкого участника Лиги чемпионов клуб дойдет до статуса гранда Евролиги?

– Верил. Конечно, верил. Я понимал, что к этому все будет идти. Амбиции были – сначала у одного руководителя, потом у другого. Они были вовлечены в проект максимально.

Каждый год менеджмент проводил отличную работу. Поэтому и логично, что успехи Монако становились все лучше и лучше.

- Монако мог стать вторым представителем чемпионата Франции, который побеждал в Евролиге (Лимож в 1993 году  прим.) Что именно, по вашему мнению, не хватило команде, какой-то недонастрой или что-то другое?

– Да ну, какой недонастрой? (улыбается – прим.) Финал Евролиги! Возможно, немного перегорели. Хотя даже не это. Не хочу ничего выдумывать – потому что это будет выглядеть как excuse – оправдание.

Мы проиграли, прежде всего, из-за определенной неопытности. Из нашей команды в финале Евролиги никто не играл, кроме главного тренера. Но он играл еще как игрок. А Шарунас Ясикявичюс, насколько помню, уже в четвертый раз играл в финале. И в шестой раз в Финале четырех.

Финал – это всегда отдельная история. Надо иметь опыт. Надо уметь что-то подсказать, что-то понять самим игрокам на паркете – не дрогнуть в определенные моменты. Да, у Монако игроки высокого уровня, но опыта именно таких матчей немного не хватило.

 Финал четырех проходил в Абу-Даби. Как вам организация события, перелет не утомил команду?

– Когда летишь на Финал четырех – клуб делает все, чтобы команда чувствовала себя комфортно. И перелет, и отель – все было на высоком уровне.

Было 40, а то и 45 градусов тепла. Побыл пять минут на улице – и уже надо где-то заходить, потому что можно получить солнечный удар. В зал ездили автобусом, в гостинице сидели под кондиционерами. На улице время проводить было сложно.

Зал мне понравился. Организация – также. Нам присылали планировку арены – смотрел, все выглядело непонятно. За одним кольцом вообще была какая-то стена.

Но прилетели, прошлись, посмотрели, и все понравилось. Большой, просторный зал, оформлен красиво. Освещение – замечательное. Шоу – на уровне. Ожидания и реальность не совпали. Из минусов – только жара.

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Дело в том, что у нас совершенно разные расписания. Мы почти не пересекаемся с молодежной командой. Основная команда – это постоянные выезды на матчи Евролиги. То есть времени поговорить в тренировочном зале практически нет.

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Сергей Гладырь – воспитанник МБК Николаев. Выступал также за Манресу (Испания), Фуэнлабраду (Испания), Нантер (Франция), Нанси (Франция), а с 2015 по 2019 год был игроком Монако.

Из индивидуальных наград можно отметить триумф в конкурсе трехочковых на Матче звезд 2009 года в украинской Суперлиге. В 2010 и 2011 годах Сергей выигрывал конкурс дальних бросков чемпионата Испании, а в 2017-м украинец получил MVP Кубка французской лиги. 