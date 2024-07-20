Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Баскетбол

Молодежная сборная Украины победила Нидерланды и вышла в финал чемпионата Европы

Микола Дендак — 20 июля, 22:17
Молодежная сборная Украины победила Нидерланды и вышла в финал чемпионата Европы

Мужская сборная Украины U-20 победила Нидерланды в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу.

Поединок завершился со счётом 58:70. Украинцы проиграли первую четверть, однако смогли переломить игру и вырвать победу у следующих трех.

Эта победа означает, что сборная Украины получила повышение в дивизион А. В финале Евробаскета-2024 она встретится с Румынией U-20, которая в своем полуфинале одолела сверстников из Финляндии.

Чемпионат Европы U-20, Дивизион В
Питешти, Болгария
1/2 финала, 20 июля

Нидерланды - Украина 58:70 (20:14, 13:20, 11:17, 14:19)

Напомним, сборная Украины заняла первое место на групповом этапе турнира, одержав победы в матчах против Косово, Венгрии, Молдовы и Армении, потерпев лишь одно поражение от Швеции. В четвертьфинале молодежная команда обыграла Грузию.

Євробаскет Збірна Нідерландів Збірна України U-20 Збірна України з баскетболу Чемпіонат Європи

Збірна України з баскетболу

Молодежная сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы
Молодежная сборная Украины вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
Сборная Украины одержала победу над Японией на турнире William Jones Cup
Молодежная сборная Украины победила Венгрию на чемпионате Европы
Молодежная сборная Украины уверенно победила Молдову на чемпионате Европы

Последние новости