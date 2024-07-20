Молодежная сборная Украины победила Нидерланды и вышла в финал чемпионата Европы

Мужская сборная Украины U-20 победила Нидерланды в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу.

Поединок завершился со счётом 58:70. Украинцы проиграли первую четверть, однако смогли переломить игру и вырвать победу у следующих трех.

Эта победа означает, что сборная Украины получила повышение в дивизион А. В финале Евробаскета-2024 она встретится с Румынией U-20, которая в своем полуфинале одолела сверстников из Финляндии.

Чемпионат Европы U-20, Дивизион В

Питешти, Болгария

1/2 финала, 20 июля

Нидерланды - Украина 58:70 (20:14, 13:20, 11:17, 14:19)

Напомним, сборная Украины заняла первое место на групповом этапе турнира, одержав победы в матчах против Косово, Венгрии, Молдовы и Армении, потерпев лишь одно поражение от Швеции. В четвертьфинале молодежная команда обыграла Грузию.