Карьера Короля: 40 оттенков Леброна Джеймса

Легендарность спортсмена определяют его результаты, общественная позиция, влияние на людей, успех в бизнесе и многие другие детали. Сегодня свое 40-летие отмечает Леброн Джеймс. Он тот, кто имеет чем похвастаться во многих областях. Иногда и были ошибки, куда же без этого? Однако он единственный, кто не просто приблизился к Майклу Джордану по влиянию на баскетбол, но и имеет полное право спорить с ним за звание GOAT.

Чемпион в честь юбиляра подготовил 40 фактов о форварде Лейкерс. Поскольку он установил бесчисленное количество рекордов, то мы обратили внимание и на события его юности, планов на жизнь вне баскетбола и семьи.

The Chosen One

И пусть эта фраза больше ассоциируется со "Звездными войнами", но 17-летнего Леброна окрестили именно так. И сделал это не кто-либо, а редакция легендарного журнала Sports Illustrated.

LeBron on the cover of Sports Illustrated, 14 years ago to now: pic.twitter.com/ey8nEpxLo0 — SN Ohio (@SN_Ohio) July 19, 2016

Перформанс против победителя Восточной конференции

Сейчас результаты Детройта не вызывают восхищения, но не всегда "поршни" были посмешищем. Пистонс середины 00-х – одна из лучших команд в истории ассоциации. Клуб выиграл чемпионство сезона-04/05, в следующем был финалистом, благодаря результату 53-29 стал победителем Восточной конференции сезона-06/07.

Это сейчас Леброн не испугается матчам плей-офф, но тогда для него был только второй поход за Кубком Ларри О'Брайена. Годом раньше именно Детройт в семиматчевой зарубе выбил Кавальерс.

На этот раз клубы сошлись на стадию позже – Финал Востока. При счете 2:2 в серии Детройт все равно считался фаворитом. В пятом матче коллектив Флипа Сондерса закрыл всю команду Кливленда… но не Леброна.

25 очков подряд в четвертой четверти и овертайме от короля позволили Кавальерс повести 3:2, а в следующем матче закрыть серию. Леброн вышел в первый финал, но Сан-Антонио – извечный соперник Детройта тех лет – не оставил шансов Джеймсу и компании.

Разбил сердца фанатов в прямом эфире

8 июля 2010 года, пожалуй, одна из самых трагических страниц в истории франшизы Кавальерс. Леброн в прямом эфире шоу ESPN под названием The Decision (Решение) объявил, что после 7 лет игры за команду из Огайо решил уйти. Он сказал, что присоединится к Майами. Из идола он мгновенно превратился в предателя. Его футболки жгли на улицах города, болельщики заливали горе алкоголем, а снимали стресс оскорблениями в его адрес в социальных сетях.

Лучший бомбардир в истории лиги

Карим Абдул-Джаббар удерживал звание лучшего бомбардира НБА с 1989 года.

Леброн всерьез не рассматривался в начале карьеры тем, кто сможет превзойти это. Серьезно его начали воспринимать, когда результативность не падала и с наступлением 30-летия, а затем и 35-летия. Джеймс в солидном возрасте, напротив, начал набирать в среднем очков больше, чем в сезоны, когда был моложе.

8 февраля 2023 года во время домашней игры с Оклахомой Леброн сделал это – набрал 38 388 очков и обошел легендарного бигмена. Причем сделал это на его глазах, потому что Карим решил прийти на игру. Он был одним из первых, кто поздравил Джеймса.

Танец с Шакилом О'Нилом

Леброн был шоуменом только на паркете: мощные данки, яркие хайлайты и постеры из-за соперников. Шак – трикстер еще тот, даже вне игровой площадки.

Во время All Star Game 2007 между ними произошла синергия – они идеально дополнили друг друга в танцевальном батле. Шак, конечно, получился победителем, но и молодой Джеймс доказал, что умеет трясти телом.

Леброн хвалит украинца

За клубы НБА выступали 9 украинцев. Александра Волкова Леброн не застал, но поиграть смог только со Святославом Михайлюк. Более того, он даже поддерживал украинца. В частности, оставлял приятные упоминания о нем в соцсети "Х".

Blocked by James!

Этот момент стал одним из самых культовых не только в карьере Леброна, но и за всю историю НБА. И во многом не только благодаря самому баскетболисту, но и комментатору Майку Брину, который идеально передал весь спектр эмоций от этого эпизода.

Затем Кайри Ирвинг забросит трехочковый, который принесет Кливленду его первое и пока что единственное чемпионство. Но это было бы невозможным без уже легендарного блока Джеймса.

Историческая игра с Бронни

Все знали, что это произойдет. Оставался лишь вопрос, когда именно. И НБА, словно специально (что наверняка так и есть), поставила матч Лейкерс в день открытия регулярного сезона.

Леброн все-таки дождался и сыграл со своим сыном не просто в одном поединке, а еще и за одну команду! Они впервые одновременно появились на паркете за 4 минуты до конца второй четверти.

Триумфальное возвращение в Кливленд

Окончательно разругавшись с Эриком Споэльстрой, "Король" принял единственно верное решение – он вернулся домой, в Кливленд. Скажем, что это был "The Decision" версии 2.0.

Разумеется, не все фанаты Кавальерс были рады – кто-то все еще не мог простить ему уход в Майами в 2010 году. Но со временем таких практически не осталось.

Леброн пообещал добыть для Кливленда Кубок Ларри О’Брайена и он сдержал свое слово. В 2016 году Кавс совершили невозможное, отыгравшись в Финале НБА против Голден Стэйт со счета 1-3 и став впервые в своей истории чемпионом.

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8 финалов подряд

2010-е стали десятилетием имени Леброна Джеймса. Создав невероятное трио с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем, "Король" на следующие четыре года застолбил за собой место в Финале НБА.

Поражение от Далласа в 2011 году стало первым испытанием, которое флоридская троица не прошла. Они отыгрались на молодой Оклахоме Дюранта, Уэстбрука и Хардена год спустя. Затем последовала двухлетняя битва с Сан-Антонио, который в 2014 году разрушил ядро своего оппонента.

Вернувшись в Кливленд, Джеймс вернул команду в финальную серию, где Кавс были ежегодным участником с 2015 по 2018 год. И хотя за этот период ЛеБрон взял только одну "гайку", именно ее следует считать самой значимой для него самого.

Олимпийские игры-2024

Парижская Олимпиада прошлого лета стала своего образа лебединой песней Джеймса на международной арене. Во время домашней Олимпиады в 2028 году ему будет уже 43, а на чемпионаты мира он не любит ездить (всего один турнир в Японии в 2006 году, завоевал "бронзу"), да и турнир пройдет за год до ОИ, так что вопрос о возрасте остается актуальным.

Из-за провала сборной США на чемпионате мира-2023 ЛеБрон решил вернуться в национальную команду, завершив свой 12-летний перерыв. Его дуэт со Стефом Карри полностью себя оправдал: два ветерана, окруженные такими же звездами, как и они сами, принесли американцам "золото", а сам Джеймс еще и забрал себе награду MVP.

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Делонте Уэст – "батя" ЛеБрона

Слух, который стал легендой. В 2010 году завирусилась новость о том, что у Делонте Уэста, бывшего одноклубника ЛеБрона, была интрижка с матерью Джеймса. Никто так и не смог предоставить доказательства этого, но шутка про то, что Уэст – отец ЛеБрона, кажется, навсегда засела в памяти фанатов.

Забавно, что этот слух появился во время полуфинальной серии плей-офф Востока между Кливлендом и Бостоном. И судя по всему, это повлияло на Джеймса, чья статистика упала с 32,0 очка (55,7% с игры, 48,6% из-за дуги) в среднем до 21,3 очка (34,0% с игры, 15,4% из-за дуги). К слову, ту серию Кавс проиграли, а ЛеБрон ушел в Майами.

Месть Новицки за насмешку

Во время финальной серии 2011 года Джеймс и Уэйд отметились далеко не самой красивой историей.

Начиная с четвертой игры серии лидер Далласа Дирк Новицки боролся с симптомами гриппа. Для дуэта из Майами это почему-то показалось смешным, поэтому перед пятым матчем они на камеру показательно начали кашлять и улыбаться, издеваясь тем самым над состоянием оппонента.

Что ж, история сама расставила все по своим местам, наказав шутников. Новицки выдал перформанс всей своей карьеры, который принес Маверикс их первое чемпионство, а сам немец заслуженно был признан самым ценным игроком Финала. Суперзвездное трио Хит потерпело фиаско…

48 минут без замен в седьмом матче финала конференции

Май 2018 года стал особенным в карьере ЛеБрона. На седьмой матч финальной серии Восточной конференции против Бостона из-за травмы не смог выйти Кевин Лав.

По этой причине Джеймс был вынужден провести на паркете все 48 минут игрового времени. И провел он их феноменально: 35 очков, 15 подборов, 9 передач и победа 87:79.

56 очков в 20 лет против Торонто, зарождение ЛеБронто

Кто же мог подумать, что именно тогда 20-летний Джеймс станет прародителем баскетбольного мема под названием ЛеБронто.

20 марта 2005 года ЛеБрон набрал 56 очков в матче с Рэпторс, установив новый рекорд Кливленда по количеству набранных очков в одной игре. И с того момента канадский коллектив стал регулярным клиентом "Короля".

61 очко – рекорд карьеры

В этом году Джеймс отмечал 10-летний юбилей того, как он установил личный рекорд результативности в отдельно взятой игре.

3 марта 2014 года, в свой последний сезон в составе Майами, ЛеБрон забросил 61 очко в кольцо Шарлотт. Это стало как его личным рекордом, так и рекордом для всей франшизы Хит. Удивительно, как за 10 лет ЛеБрон так и не смог улучшить этот показатель.

Инвестиции в футбол

Баскетбол – главная спортивная любовь ЛеБрона. Но он не ограничивается лишь одним видом, его заинтересовало нечто довольно экзотическое для США.

Начиная с 2011 года, Джеймс владеет долей в футбольном клубе Ливерпуль (Англия). А летом 2022 года Милан (Италия) получил новых владельцев в виде RedBird Capital Partners.

При чем здесь Милан? Все дело в том, что в той сделке также участвовал лос-анджелесский инвестиционный фонд Main Street Advisors, одним из инвесторов которого является Джеймс. Кто знает, может в будущем он захочет купить акции в еще одном великом европейском клубе?

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Чемпионство в "бабле"

Во время пандемии коронавируса Лейкерс обыграли Майами в Финале НБА в "бабле" в Орландо и тем самым догнали Бостон по количеству чемпионских титулов.

Но для определенного круга фанатов эта "гайка" Брона всегда будет со звездочкой, словно это не полноценное чемпионство. "Считайте, что у Джеймса не четыре титула, а три с половиной".

Ф ирменный томагавк

Никуда не деться от сравнений с Майклом Джорданом. У Ем Джея был свой фирменный данк, который затем стал логотипом его бренда, а у ЛеБрона есть свой – томагавк.

Особенно забавно было, когда Джеймс забил томагавк в игре с Шарлотт, глядя прямо на Джордана, который в тот момент сидел на скамейке Хорнетс.

Идеальный семьянин

ЛеБрон Джеймс находится под прицелом СМИ практически всю свою сознательную жизнь. Но кто-то может вспомнить хотя бы один скандал, связанный с его семьей, в котором он был выставлен в плохом свете?

Джеймс женат на Саванне, с которой они вместе со школьных времен. Они воспитывают двоих сыновей, Бронни и Брайса, и дочь Жури. И никто не скажет, что он плохой семьянин.

Instagram ЛеБрона Джеймса

Спасатель Малибу в реальной жизни

В марте 2020 года Кармело Энтони рассказал, как во время отдыха на Багамских островах с Крисом Полом и Дуэйном Уэйдом ЛеБрон Джеймс спас его жизнь.

Мело выпрыгнул из лодки, но течение было таким сильным, что начало уносить его. Леброн заметил это, прыгнул за другом и спас его.

"ЛеБрон просто выпрыгнул из лодки. Он вытащил меня из воды и тем самым спас жизнь в тот день. Ценю это. Он спас меня", - сказал Энтони.

Cavs Nation

Желание владеть собственным клубом НБА

Как только НБА заговорила о потенциальном расширении, сразу же появились слухи о создании команд до тут, то там. Но один вариант стоит особняком. Причем это даже не слух.

Джеймс никогда не скрывал, что он хотел бы однажды стать владельцем клуба НБА (по стопам Джордана). Особенно его привлекает вариант с созданием команды в Лас-Вегасе. На это претендует и Шакил О’Нил, который спустя время выразил готовность разделить правление командой с ЛеБроном. Посмотрим, дойдет ли все это до реальных шагов, если лига объявит о расширении.

Неуважение к Леброну

Есть такие люди, и в профессиональном спорте они, конечно же, тоже есть, которые хотят самоутвердиться за счет других. Либо же выйти на новый уровень популярности за счет более звездной персоны.

Так произошло и с Леброном, который за все время своей многолетней карьеры становился объектом нападок со стороны соперника по той или иной причине.

Лэнс Стивенсон дул ему в ухо в плей-офф, пытаясь вывести из себя, Айзея Стюарт с разбитой бровью хотел ответить тем же, Энес Кантер (который теперь еще и Фридом) "уничтожал" его за избегание серьезных политических тем, а Диллон Брукс… это Диллон Брукс.

Нападки Колби Ковингтона

Одним из самых ярых противников Леброна стал боец ММА Колби Ковингтон. Поклонник Дональда Трампа не раз и не два критиковал баскетболиста за его непоследовательность в политических вопросах.

Недавно Ковингтон вновь подлил масла в огонь, напомнив о цитате Джеймса про уже скандально известные вечеринки рэпера Diddy. ЛеБрон старается никак не реагировать на Колби, который наверняка еще что-нибудь выдаст в будущем.

Любовь к вину

Хотя спорт и алкоголь у многих кажутся несочетаемыми, Джеймс считает иначе. До 30 лет он холодно относился к вину, но после преодоления этого рубежа он вошел во вкус и теперь не видит свою жизнь без него.

В мае этого года он даже посетил матч Кливленда и Бостона с бутылкой вина, которую он пытался спрятать под стулом.

Школа I Promise в Акроне

ЛеБрон Джеймс никогда не забывает о родных местах. В 2018 году в Акроне, штат Огайо, баскетболист и его семейный благотворительный фонд открыли школу с направленностью на детей с плохой успеваемостью.

Джеймс VS Трамп

С каждым годом Леброн становился все более узнаваемым. Влияние позволило ему публично говорить не только о баскетболе, но и о чем-то другом, чем-то общественно важном.

Все больше внимание уделялось благотворительности и политике. Леброн – сторонник демократической партии, поэтому он последовательно выступает против Дональда Трампа. Их перепалки заканчивают с разным успехом, даже с оскорблениями в сторону друг друга. Однако для Трампа вообще не проблема ссориться с баскетболистами.

Metahuman

За всю историю НБА только Джерри Вест получал MVP финала, когда его команда не стала чемпионом. Леброн, наверное, был ближе всего, чтобы повторить этот подвиг. Король старался на все 100%: 35,8 очка, 13,3 подбора и 8,8 передачи.

Голден Стейт тогда только начинал свое восхождение, поэтому таких показателей не хватило для победы над еще молодыми и "голодными" воинами. Вероятно, статистика Леброна была бы иной, будь Ирвинг и Лав, но другие звезды Кавальерс из-за травм пропускали финальные матчи.

Леброн в тренде

В начале 10-х уже большую часть времени молодежь посвящала сиденью за гаджетами в социальных сетях. Чтобы не просто делиться фотографиями и мыслями начали возникать разные челенджи. Первым и самым хайповым стал Харлем Шейк. Лучше всех среди спортивных команд мира он удался Майами Хит.

Крис Андерсон полностью оправдал свою кличку "Birdman", но флекс от сегодняшнего юбиляра тоже запомнился.

"Я продолжу твое наследие"

Смерть Коби Брайанта стала трагедией для всей лиги. Больше всего она ударила по сердцу фанатам Лейкерс. Через несколько часов после гибели легенды калифорнийцев Леброн отреагировал следующими словами.

"Я еще не готов, но вот я начинаю. Когда я пытаюсь, что-то здесь написать, я снова начинаю плакать, думая о тебе, племяннице Джиджи и нашей дружбе. Я люблю тебя, большой друг! Пожалуйста, дай мне силы с небес!" – написал Джеймс в Instagram

Через полгода Лейкерс становятся чемпионами, Леброн – MVP финала.

CINEMA

Чтобы доказать свою разноплановость, Джеймс снялся в 2015 году в замечательной комедии "Девушка без комплексов", где сыграл самого себя. Фильм получил положительные рецензии, похвалили и игру баскетболиста.





Похоже, это еще больше внушило ему веру в то, что надо осваивать и эту часть бизнеса. К сожалению, Космический Джем с Леброном и в помине не стал таким же культовым, как аналогичный фильм с Майклом Джорданом.

Звезда команды Шутинг Старз

Леброн еще с юных лет начал приносить своим командам победы. Скромная баскетбольная команда Шуттинг Старз несколько лет подряд без особых проблем выигрывала чемпионат штата.

В прошлом году вышел фильм "Shooting Stars" об успехах школы. Продюсером выступил Джеймс, а со-продюсером Теренс Винтер ("Подпольная империя", "Клан Сопрано"). Фильм также нельзя назвать удачным. Не помогло и то, что Джетт Ховард сыграл молодого Кармело Энтони, а Скут Хендерсон исполнил роль Ромео Тревиса.

Ромео был тогда едва ли не лучшим другом. Он тоже дорос до уровня профессионального баскетболиста. В сезоне 2013/14 стал вице-чемпионом Украины вместе с Химиком, но лучшее его время прошло во Франции, где он попадал в разные символические сборные и стал MVP финала-2017/18.

Американский футбол

Кроме баскетбола, Леброну хорошо давался и американский футбол. Его тренеры верили, что атлетизм парня поможет ему стать отличным ресивером. Все-таки выбор пал на баскетбол. И это здорово.

Footage of high school LeBron James playing high school football 🐐 pic.twitter.com/CbEd1IFWEN — Football’s Greatest Moments (@FBGreatMoments) December 13, 2024

Мессия

В сезоне 2002/03 Кливленд показал позорные 17-65. Команда не выходила в плейоф 6 лет подряд. Конечно, такие результаты отражали желание людей ходить на матчи. Всего 41 домашнюю игру посетило 471 тысяча зрителей – это был самый плохой показатель ассоциации.

В первый сезон Леброн результаты улучшились до 35 побед. Еще больше улучшилась посещаемость – 749 тысяч и девятое место среди всех команд.

Доброкачественная опухоль

Летом 2009 года баскетболист перенес 5-часовую операцию по удалению доброкачественной опухоли в районе челюсти. Ничего серьезного не было. Ее нашли еще весной, но операцию отложили до окончания сезона.

Первый чернокожий мужчина на обложке Vogue

В марте 2008 года Леброн Джеймс попал на обложку легендарного журнала о моде Vogue.

Казалось бы, ну что тут такого? Все просто: на тот момент он стал первым достигшим этого афроамериканцем. Да и вообще, на тот момент за 116-летнюю историю издания только трое мужчин полуали такую честь. Перед ним это удалось актерам Ричарду Гиру и Джорджу Клуни.

Тако во вторник

Леброн любит тако. Его несколько раз замечали во время отдыха с этим блюдом мексиканской кухни. В своих соцсетях нередко форвард выкладывал видео, где поедает это блюдо и выкрикивает фразу Taco Tuesday. Впоследствии ему захотелось закрепить за собой это изречение. Летом 2019 года он подал заявку в Бюро патентов и товарных знаков США (USPTO).

Ему ответили отказом, потому что фраза уже широко используется в обществе и является "общим изречением", которое нельзя зарегистрировать как уникальную торговую марку.

GOAT уважает другого GOATа

Джеймс фанатов от Майкла Джордана. Именно в его честь он и взял №23 себе на джерси.

Возможно, он бы и выступал всю карьеру под этим игровым номером, но этому помешал сам Майкл. Нет, он не сказал: "Довольно". Просто Майами закрепил за Его воздушностью эти цифры еще задолго до прихода Леброна.

Пришлось выкручиваться. Выбор пал на №6. Ведь 6 октября родился первенец Леброна Бронни Джеймс.

Релакс под мультики

Кроме Бронни есть еще сын Брайс и дочь Жюри. Когда они были маленькими, звездный баскетболист любил смотреть с ними мультики. Он всегда включал им "Тома и Джерри", поскольку это его любимый мультсериал детства.

Хроносу подходят часы

Леброн сегодня 40, а он все еще неподвластен времени. Но имеет слабость к тому, что указывает на его текучесть – часы. В частности, он имеет партнерскую договоренность со швейцарской фирмой Audemars Piguet.

К примеру, украинские магазины имеют ценовой диапазон 8-10 тысяч гривен за часы Audemars Piguet Royal Oak Offshore Lebron James Leather, которые сделаны в коллаборации с ним.