Бойкот чемпионов, перепалки с Леброном, пренебрежение от топтренеров: сложные отношения Трампа и НБА

Совсем скоро, 5 ноября, пройдут выборы президента США. За пост главы государства борются представительница Демократической партии Камала Гаррис и Дональд Трамп от республиканцев.

Казалось, а какую связь они имеют к НБА? Начнем с самого очевидного: баскетболисты – это тоже избиратели. Менее очевидно: звезды спорта – это лидеры мнений, которые оказывают влияние, к их советам прислушиваются, за ними следят.

Да, конечно, Гаррис и близко не Барак Обама, регулярно посещающий матчи НБА и не скрывающий свою любовь к баскетболу. Тем не менее, политика не чужда этому виду спорта. Она родилась в Окленде. Именно здесь с 1971 по 2019 год играл Голден Стэйт. Камала признавалась, что всегда поддерживала спортивные команды города, поэтому симпатизировала "воинам" еще до того, как это стало мейнстримом.

Более того, в 2021 году Уорриорз посвятили Камали видео на собственном ютуб-канале и даже вручили именную джерси в честь того, что она стала первой женщиной в должности вице-президента в истории страны.

Она активно получает поддержку от других баскетболистов. В частности, в сентябре Гаррис стала гостем подкаста All the Smoke, ведущими которого являются экс-игроки ассоциации Мэтт Барнс и Стивен Джексон. Возможно, звезды НБА не так "громко" ее поддерживали бы, но конкурент Гаррис по разным причинам им чужд.

Трикстер Трамп еще в первую каденцию получал немало критики от американских представителей этого вида спорта. Вместо поисков примирения он пользовался фразой "Иду на вы" князя Святослава. Дональд проявлял гордость, игнорировал или пытался ответить жестко.

Трамп и чемпионы

Среди американцев очень много поклонников спорта. Они имеют невероятное уважение к своим профессиональным лигам: НБА, НФЛ, МЛБ и НХЛ. Чемпионы с главным трофеем имеют право посетить резиденцию лидера страны.

Традиция берет начало еще с 1924 года, когда Келвин Кулидж пригласил в честь триумфаторов Мировой серии по бейсболу Вашингтон Сенаторз. Из-за "Великой депрессии", Второй мировой войны и других проблем на постоянной основе это не всегда удавалось делать. В классическом виде визиты чемпионов профессиональных лиг возобновились при президентстве республиканца Рональда Рейгана. Оборвались во времена правления именно Трампа.

Да, были единичные случаи у других президентов. За председательство Буша-младшего несколько игроков победителя Супербоула-2007 Индианаполис Кольтс бойкотировали визит из-за боевых действий в Ираке. Вратарь чемпионов НХЛ-2012 Бостон Брюинз Тим Томас был недоволен политикой правительства Обамы, поэтому не пришел вместе с коллективом.

Но Трамп переплюнул их всех. Победители НФЛ-2018 Филадельфия Иглс большинством состава отказались – Трамп отменил встречу. Годом ранее несколько игроков Нью-Ингленд Петриотс, в том числе и суперзвезда Том Брэди, также проигнорировали приглашение на встречу с руководителем страны.

Отвечали отказом некоторые представители бейсбольного Бостон Ред Сокс и хоккейного Вашингтон Кэпиталз, но с баскетболом у одиозного политика не сложилось больше всего.

Голден Стэйт в сезоне 2016/17 завоевал второй титул за три года. Команда невероятно популярна на Родине, их называют теми, кто изменил этот вид спорта. Баскетболисты не очень хотят идти на встречу – намекают об этом журналистам, пишут сообщения в аккаунтах соцсетей. Дональд, вероятно, привык к уважению, поэтому решил действовать в резкой манере – сам отменил визит (а потом, как указано выше, повторит такое действие через год в сторону Филадельфии Иглз) Виновником такого решения он назвал Стефена Карри.

"Визит в Белый дом считается большой честью для команды-чемпиона. Стефен Карри колеблется, поэтому приглашение отменяется", – написал Трамп.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

"Воины" не пришли всей командой. Через год Голден Стэйт снова взял Кубок Ларри О'Брайена. За это время в отношениях между ними ничего не изменилось, поэтому чемпион НБА обошелся без диалога с Президентом второй год кряду.

Трамп и Леброн Джеймс

Новак Джокович, Роджер Федерер, Льюис Гамильтон, Криштиану Роналду, Том Брэди, Тайгер Вудс, Лионель Месси – это спортсмены, которые при желании могли бы повторить историю Владимира Зеленского. На Родине у них невероятный рейтинг доверия, поддержки и восхищения. В Соединенных штатах кто такой Леброн Джеймс, вероятно, знает даже интересующийся баскетболом, как рядовой житель Украины скибобингом или петанком. Его имя знают все, поскольку он не только переписывает рекорды, но и имеет сильную общественную позицию.

Так сложилось, что, когда Джеймс выигрывал титулы, Трамп не был президентом. Вернее был, но "бабл" в Орландо завершился за несколько месяцев до победы Байдена. Правда, с Байденом также встретиться не удалось – весной 2021 года массовые встречи было сложно организовать из-за COVID-19.

Однако отсутствие побед не помешало звездному баскетболисту начинать конфронтации с законно избранным лидером государства. Леброн не сумел промолчать о решении Трампа проигнорировать Голден Стэйт.

"Посещение Белого дома было честью к твоему появлению там", - писал Джеймс в сентябре 2017 года.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) September 23, 2017

На этом история не утихла, а даже разрослась. Через год Леброн дал интервью журналисту Дону Лемону. Спортсмен подверг критике действия президента. Трамп в твиттере написал: "Джеймс дал интервью самому глупому человеку мира. Лемон сумел сделать так, чтобы Леброн на его фоне выглядел умным".

Еще больший резонанс вызвало движение Black Lives Matter. Президент США обвинял звезд НБА в "политизации" спорта, когда они преклоняли колено перед играми в честь солидарности с активистами. Джеймс говорил, что ему важно бороться за справедливость и он не собирается молчать.

Другим краеугольным камнем стала стрельба в городе Кеноша, Висконсин. Полиция при задержании афроамериканца Джейкоба Блейка применила огнестрельное оружие. Лидер Лейкерс всерьез рассматривал бойкот матчей для привлечения внимания по поводу насилия со стороны правоохранительных органов. Президенту это не нравилось. В интервью он говорил, что спортсмены, намекая на Джеймса, берут на себя слишком много.

Конечно, подобные перепалки завершились тем, что Леброн открыто поддержал Джо Байдена на выборах 2020 года. Не изменилось мнение легендарного игрока и сейчас – за 5 дней до выборов он открыто заявил, что поддерживает Камалу Гаррис.

What are we even talking about here?? When I think about my kids and my family and how they will grow up, the choice is clear to me. VOTE KAMALA HARRIS!!! pic.twitter.com/tYYlTmQS6e — LeBron James (@KingJames) October 31, 2024

Трамп и Грайнер

Чемпионки WNBA вообще ни разу не появлялись для символической встречи с президентом в стенах Белого дома, когда председательствовал успешный бизнесмен. Но самый большой скандал, с которым был связан политик, это обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

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Она регулярно после сезона в Америке ездила играть в Россию. Здесь нет ничего удивительного. В европейском женском баскетболе, особенно в чемпионатах России, Турции и Испании, зарплата баскетболисток больше, чем получают игроки WNBA. 17 февраля 2022 года Бриттни была задержана в аэропорту Москвы, поскольку в картриджах для электронных сигарет было обнаружено гашишное масло. Впоследствии ее приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей, на тот момент – около 16 000 долларов.

Вернуться домой в США Бриттни смогла всего 8 декабря 2022 года. Между странами произошел обмен заключенными – ее обменяли на криминального преступника Виктора Бута.

Чтобы "подколоть" Байдена и демократов трампистам и их лидеру много не нужно. Вместо критики России за столь суровое наказание известной спортсменки Дональд начал "бросать искры" в сторону власти.

"Что это за сделка? Обменять баскетболистку на "Торговца смертью". Какой непатриотический позор для США!" – заявлял он.

"Никто не заключает соглашения лучше, чем Байден. Мы получили баскетболистку женской НБА, ненавидящей Америку, а Россия – международного торговца оружием", - с сарказмом писал в соцсети "Х" его сын Дональд-младший.

Такие слова еще больше разозлили баскетбольное комьюнити США по отношению к Трампу.

Трамп и другие звезды НБА

Другие представители ассоциации – от игроков, владельцев и даже целых команд – также не в восторге от высказываний претендента на победу на выборах-2024.

Один из факапов Трамп допустил во время дебатов с Гаррисом. Он в очередной раз критиковал проблемы с миграцией, заявив, что живущие во Флориде гаитяне едят кошек и собак.

Такой тезис заставил отреагировать даже пресс-службу Майами Гит. В этом городе достаточно большую часть жителей составляют этнические латиноамериканцы.

"Наш клуб и его сотрудниками, как и город в целом, являются разнообразной смесью ярких культур, включая многих членов нашей гаитянской общины. Ошибочные представления о них обидны.

К сожалению, это делает невинных людей объектами оскорбительных речей и физических угроз", - говорилось в официальном сообщении клуба из Флориды.

Марк Кьюбан долгое время был владельцем Далласа Маверикса. Раньше бизнесмен ничего плохого не говорил о Дональде, но в последние годы отношения между ними испортились.

"На самом деле я сначала даже поддерживал Дональда (имеется в виду еще 2016 год – прим.), но потом узнал его лучше", – признавался Кьюбан в интервью другому контроверсионному представителю Республиканской партии Вивеку Рамасвами.

Один из самых богатых американцев не открыл деталей, что именно подразумевал под "узнал его лучше", но этой осенью Кьюбан не делал никаких заявлений в поддержку своего бывшего коллеги в списках Forbes.

MVP НБА-1993 и участник легендарной Dream Team Чарльз Баркли не в восторге от политического деятеля. Он обвинял экс-президента в расизме, а также говорил, что лично готов избивать афроамериканца, который будет ходить по улицам с плакатами в поддержку Трампа.

Протесты Black Lives Matter заставили выступить с критикой в адрес тогдашнего президента Кевина Дюранта, Криса Пола, Джамала Мюррея (хоть он и канадец), Джейлена Брауна и других. Крис Пол три месяца назад снялся в ролике в поддержку Гарриса для Мишель Обамы.

Трамп не раз резко говорил не самые лучшие слова в сторону трансгендеров и других представителей ЛГБТ. Сын бывшей звезды НБА Двейна Уэйда в 15-летнем возрасте заявил отцу, что чувствует себя девушкой.

"Три года назад Зайон пришел домой и сказал: Я хочу поговорить с тобой, я готов сделать шаг вперед и жить так, как я хочу. Хочу, чтобы ты называл меня "она". Наша работа – слушать нашего ребенка, помогать ему во всем и уважать его решение", – признавался Уэйд.

Трехкратный чемпион НБА нередко акцентирует внимание на том, что не хочет видеть главным человеком страны того, кто не уважает и не заботится о таких как его сын.

В середине июля на Трампа произошло покушение. Как показали опросы, ему это добавило рейтинг. Сестра форварда Бостона Элла Горфорда считала, что это инсценировка.

"Сомневаюсь, что секретная служба позволила бы ему позировать открыто так долго, как он это делал, будь в толпе настоящий стрелок... Я не стала бы исключать, что команда Трампа могла это инсценировать. Окружение Трампа уже использует эти изображения, чтобы прославить его", – написала девушка.

Анна Горфорд и дальше не скрывала своей не любви к лидеру Республиканской партии. В начале октября в комментарии под новостью, связанной с Трампом, она назвала его "абсолютным психопатом".

Трамп и легенды тренерского цеха

Недавно наставник Милвоки Док Риверс призвал людей хорошо думать о своем выборе во время голосования. Опытного специалиста огорчил факт, что на выборах-2020 за Трампа проголосовали 80 млн. земляков.

Но самыми большими критиками являются легенды лиги Стив Керр и Грегг Попович. Коуч Сперс годами разными аргументами, шутками и даже оскорблениями ставит под сомнение адекватность 45-го президента США. Недавно именитый специалист на пресс-конференции 11 минут обсуждал его действия и поступки.

"Он жалкий, он маленький, он нытик. Мы все это знаем. Вы бы не позволили ему ухаживать за своими детьми, вы бы не наняли его, если бы у вас был малый бизнес. Хотите ли вы, чтобы этот человек был в твоем бизнесе?" Без вариантов", – резюмировал тогда Попович.

Стив Керр во время карьеры игрока успел поиграть под руководством Поповича. Вряд ли они в начале 00-х серьезно обсуждали политику, но сейчас их взгляды на движение страны одинаковы. Керр – сторонник ценностей демократов. Его также пугает возможный возврат в овальный кабинет довольно непредсказуемого Трампа.

Недавно тренер Уорриоз даже посетил Демократический национальный съезд, где назвал не только причины, почему хочет победы Гаррис, но и рассказывал о недостатках ее оппонента. Керр в завершение заявил, что после подсчета голосов они смогут попрощаться с Дональдом Трампом, сказав ему "спокойной ночи", повторив культовое празднование Стефена Карри (Night Night).

"In the words of the great Steph Curry, we can tell Donald Trump... night night!"



Steve Kerr at the Democratic National Convention 🤣pic.twitter.com/HcGs9jv4UQ — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 20, 2024

На покушение он среагировал и близко не так как Анна Горфорд. Популярный тренер назвал это ужасающим эпизодом.

Поддержка Трампа – это фрики, чудаки и бойцы UFC

Говорят, что противоположности притягиваются. Во взаимоотношениях между магнатом и игроками в баскетболе все наоборот. Его поддерживают те, кто похож на него поведением: чудаки, эксцентричные и эпатажные личности.

Деннис Родман пять раз выигрывал чемпионство и трижды ломал свой половой член. Также он известен по роману с певицей Мадонной, удивительным стилем одежды, окраской волос и дружбой с Ким Чен Ином.

Лучший "ребаундер" в истории НБА давно дружит с республиканцем, поэтому еще в 2015 году выразил ему свою поддержку.

"Мы знакомы уже много лет. Америке не нужен очередной политик, ей нужен бизнесмен как мистер Трамп", – написал он.

В 2018 году Трамп и Ким Чен Ин встретились лично. Деннис слишком эмоционально отреагировал на это. Бывший стартер легендарных Чикаго Буллз конца 90-х сказал, что "теперь счастлив" и расплакался. За все эти годы риторика "червяка" не изменилась – он до сих пор поддерживает миллиардера и все его действия.

Ройс Уайт был выбран на драфте-2012 под высоким №16. Карьера не задалась из-за страха перелетов. В лиге, где за пять месяцев команды проводят 82 игры, с такой психологической проблемой задержаться сложно.

Вскоре он завершил карьеру и нашел себя в политике. Дверь в это направление ему открыл Стив Беннон. Беннон – политолог, активист, он помогал штабу Трампа на выборах-2016. Диалоги во время подкастов повлияли на взгляды и риторику бывшего баскетболиста. Он горячо поддерживает Трампа и даже является кандидатом от республиканцев на должность сенатора штата Миннесоты.

Среди действующих игроков Национальной баскетбольной ассоциации Гаррис не поддерживает Джонатан Айзек. Он афроамериканец, но не согласен со взглядами BLM. Форвард Орландо признавался, что ему больше симпатизируют консервативные взоры и идеи Трампа.

Большинство известных бойцов UFC, напротив, достаточно активно выступаю за возвращение бывшего предпринимателя на пост главы страны. Особенно дружеские отношения он имеет с президентом по продвижению Дэйной Уайтом. Колби Ковингтон из-за своего уважения к Трампу вызвал Леброна в октагон и постоянно носил мерч с надписью "Make America Great Again". Дастин Порье, Хорхе Масвидаль, Тито Ортис и другие бойцы тоже давно определились со своим фаворитом.