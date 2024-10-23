Леброн Джеймс впервые сыграл с сыном за Лейкерс в матче лиги

Леброн Джеймс и Бронни Джеймс официально вошли в историю как первый дуэт отца и сына, сыгравшего вместе в игре НБА. Они вышли на паркет в матче с Миннесотой (110:103).

Леброн вышел на матч в старте и сыграл 13 минут. Затем он появился на площадке вместе со своим сыном за 4 минуты до конца второй четверти. Дуэт отца и сына провел на площадке вместе 2:41.

Леброн в сумме сыграл 35 минут, набрав 16 очков и 5 подборов. Бронни провел на паркете 3 минуты, не отличившись набранными очками.

Леброн, Бронни и Лейкерс (1:0) вернутся на паркет в пятницу вечером. Они будут принимать Финикс.

Отметим, что Леброн Джеймс и его старший сын впервые вышли на площадку вместе в предсезонном матче против Санз. Это произошло в 20-й день рождения Бронни.

Леброн, которому в декабре исполнится 40 лет, начал свой 22-й сезон в лиге, что являющется рекордом за всю историю.