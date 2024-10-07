Леброн Джеймс впервые сыграл с сыном за Лейкерс

Леброн Джеймс и его старший сын впервые вышли на площадку вместе. Леброн и Бронни сыграли вместе в предсезонном матче против Финикс Санз, который команда проиграла со счетом 114-118.

Леброн и Бронни стали первым дуэтом отца и сына, сыгравшего в одной игре НБА одновременно. Об этом сообщает Yahoo Sports. Символично, что это произошло в 20-й день рождения Бронни.

Джеймс-младший вышел на площадку во второй четверти. Он не набрал очков, сделал два подбора за 13 минут, реализовав 0 из 1 трехочковых. Это была его вторая предсезонная игра этой осенью. В пятницу он набрал два очка, сделал одну подборку и одну передачу в игре против Миннесоты Тимбервулвз.

Леброн в матче с Санз дебютировал в предсезонке. Через 16 минут он набрал 19 очков, сделал пять подборов и отдал четыре передачи.

Отметим, что Лейкерс выбрали Бронни под общим 55-м номером на драфте в начале этого лета после одного сезона в Университете штата Калифорния. Джеймс-младший подписал с Лейкерс четырехлетний контракт на сумму 7,9 миллиона долларов, что является чрезвычайно редким явлением для игрока, выбранного во втором раунде драфта.

Этой осенью Леброн, которому в декабре исполнится 40 лет, готовится начать свой 22-й сезон в лиге, что является рекордом за всю историю.