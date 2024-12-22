ЛеБрон в матче с Сакраменто Леня побил еще один рекорд Абдул-Джаббара
ЛеБрон Джеймс
Bleacher Report
Звезда Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс спустя несколько дней превзошел очередное достижение легенды НБА Карима Абдул-Джаббара.
Об этом сообщает лига в соцсетях.
В матче против Сакраменто (103:99) "Король" набрал 32 очка, 7 подборов, 6 передач и 4 перехвата.
Эта игра стала для Джеймса уже 1 510-й, в которой он набрал 10+ очков, что стало новым рекордом НБА. На счету Абдул-Джаббара 1 509 таких игр.
Напомним, что несколько дней назад ЛеБрон Джеймс стал игроком с самым большим количеством сыгранных минут за всю историю НБА.
А после этого достижения 39-летний баскетболист рассказал, как его одноклубники отреагировали на это событие.