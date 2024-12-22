ЛеБрон в матче с Сакраменто Леня побил еще один рекорд Абдул-Джаббара

Звезда Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс спустя несколько дней превзошел очередное достижение легенды НБА Карима Абдул-Джаббара.

Об этом сообщает лига в соцсетях.

В матче против Сакраменто (103:99) "Король" набрал 32 очка, 7 подборов, 6 передач и 4 перехвата.

Эта игра стала для Джеймса уже 1 510-й, в которой он набрал 10+ очков, что стало новым рекордом НБА. На счету Абдул-Джаббара 1 509 таких игр.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the NBA's all-time leader in 10+ POINT GAMES! pic.twitter.com/eBiTwyhkf7 — NBA (@NBA) December 21, 2024

Напомним, что несколько дней назад ЛеБрон Джеймс стал игроком с самым большим количеством сыгранных минут за всю историю НБА.

А после этого достижения 39-летний баскетболист рассказал, как его одноклубники отреагировали на это событие.