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ЛеБрон в матче с Сакраменто Леня побил еще один рекорд Абдул-Джаббара

Олексій Погорелов — 22 декабря 2024, 09:22
ЛеБрон в матче с Сакраменто Леня побил еще один рекорд Абдул-Джаббара
ЛеБрон Джеймс
Bleacher Report

Звезда Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс спустя несколько дней превзошел очередное достижение легенды НБА Карима Абдул-Джаббара.

Об этом сообщает лига в соцсетях.

В матче против Сакраменто (103:99) "Король" набрал 32 очка, 7 подборов, 6 передач и 4 перехвата.

Эта игра стала для Джеймса уже 1 510-й, в которой он набрал 10+ очков, что стало новым рекордом НБА. На счету Абдул-Джаббара 1 509 таких игр.

Напомним, что несколько дней назад ЛеБрон Джеймс стал игроком с самым большим количеством сыгранных минут за всю историю НБА.

А после этого достижения 39-летний баскетболист рассказал, как его одноклубники отреагировали на это событие.

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Леброн Джеймс

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