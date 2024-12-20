Леброн превзошел достижение легендарного Абдул-Джаббара
ЛеБрон Джеймс
The Athletic
Звездный форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс установил рекорд НБА по числу сыгранных минут в матчах регулярного чемпионата.
Леброн в матче с Сакраменто превзошел достижение легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству сыгранных минут в истории лиги, добавив еще один большой рекорд своей карьеры.
Теперь на счету 39-летнего нападающего 57 471 минут в матчах регулярного чемпионата НБА, у Абдул-Джаббара осталось 57 446 минут.
Ранее появилась информация, что ЛеБрон Джеймс может соединиться со Стефом Карри в Голден Стейт.