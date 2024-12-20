Леброн превзошел достижение легендарного Абдул-Джаббара

Звездный форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс установил рекорд НБА по числу сыгранных минут в матчах регулярного чемпионата.

Об этом сообщает NBA.

Леброн в матче с Сакраменто превзошел достижение легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству сыгранных минут в истории лиги, добавив еще один большой рекорд своей карьеры.

Теперь на счету 39-летнего нападающего 57 471 минут в матчах регулярного чемпионата НБА, у Абдул-Джаббара осталось 57 446 минут.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the NBA's all-time leader in TOTAL MINUTES PLAYED in the regular season! pic.twitter.com/XsiKE57OjB — NBA (@NBA) December 20, 2024

Ранее появилась информация, что ЛеБрон Джеймс может соединиться со Стефом Карри в Голден Стейт.