Леброн станет первым в истории США баскетболистом-знаменосцем на Олимпийских играх

Легендарный американский баскетболист Леброн Джеймс станет флагоносцем США на церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.

Об этом сообщила пресс-служба американской сборной.

Леброн станет первым баскетболистом в истории, который будет нести знамя США на Олимпийских играх. До этого в американском баскетболе эту роль исполняли только женщины – Дон Стейли (2004) и Сью Берд (2020).

Отмечается, что 39-летний баскетболист, являющийся двукратным золотым призером Олимпийских игр, был избран путем голосования других спортсменов из США, которые примут участие в Играх в Париже. Церемония открытия состоится 26 июля.

Напомним, в недавнем товарищеском матче сборная США по баскетболу одолела Южный Судан. Для них это четвертая подряд победа в товарищеских матчах в рамках подготовки к Играм-2024.

Олимпийский турнир пройдет с 27 июля по 10 августа. Напомним, США - победитель последних четырех баскетбольных турниров на Олимпиаде. Готовит команду в Париж тренерский штаб во главе со Стивом Керром (Голден Стейт).