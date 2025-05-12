Грегг Попович: 7 причин величия иконы Сан-Антонио Сперс

2 мая 2025 года стало своего рода черным днем в истории не только Сан-Антонио Сперс – это касается всей НБА и баскетбольного мира.

Организация из Техаса опубликовала заявление, которое, честно говоря, многие ожидали увидеть, но далеко не все были готовы к нему.

Грегг Попович больше никогда не вернется к роли главного тренера Сан-Антонио. Тот самый инсульт в ноябре 2024 года поставил крест на легендарной карьере, которая претендовала на то, чтобы стать еще более великой.

Вы можете как угодно относиться к Поповичу и Сперс, но не признавать статус Грегга просто невозможно – это один из величайших тренеров в истории баскетбола. Но что же делает его такой иконой спорта?

Причина №1: начал карьеру тренера с самого смелого решения в жизни

10 декабря 1996 года произошло ключевое событие в истории Сан-Антонио Сперс – Грегг Попович, который на тот момент занимал должность генменеджера и вице-президента по баскетбольным операциям, уволил главного тренера Боба Хилла.

Не найдя варианта получше, Поп принимает решение поставить самого себя у руля команды – беспрецедентное событие в НБА, которое изменило ход истории.

И хотя первый сезон был провальный (всего 20 побед), это затем позволило САС задрафтовать Тима Данкана, игрока, который будет ассоциироваться с Сан-Антонио наравне с Поповичем.

Следующие годы "шпоры" играли с двумя башнями Данканом и "Адмиралом" Дэвидом Робинсоном, которые в 1999 году принесли Поповичу его первый титул в карьере. Но, что еще более важно, это был первый Кубок Ларри О’Брайена в истории франшизы. И его принес именно генменеджер/вице-президент/тренер Поп.

"Мера того, кто мы есть, – это то, как мы реагируем на то, что идет не по нашему плану", – Грегг Попович.

Причина №2: "рекорды – мое второе имя"

За свои 29 лет у руля Сан-Антонио Попович не мог не переписать на себя пару десятков достижений, которые еще пойди и перебей. И начнем с того, чем закончили предыдущий пункт.

26 июня 1999 года: выиграл первый титул чемпиона НБА для себя и для Сан-Антонио. В Финале в пяти матчах был обыгран Нью-Йорк.

23 апреля 2014 года: третий раз в карьере был признан Тренером года (2003, 2012, 2014). Повторил рекорд Дона Нельсона и Пэта Райли. Среди действующих специалистов в ближайшее время этот результат могут повторить только Майк Браун, Майк Буденхольцер и Том Тибодо.

16 июня 2014 года: выиграл пятый и последний на данный момент для Сан-Антонио титул чемпиона НБА. Как и в случае с первым чемпионством, САС победили в Финале в пяти матчах, в этот раз отомстив Майами Хит за болезненное поражение в легендарной серии годом ранее.

Поп ушел на пенсию с пятью "гайками". За пятнадцать лет он пять раз сделал то, чего до него не могли сделать хотя бы один раз на протяжении тридцати лет.

10 февраля 2015 года: стал девятым тренером в истории НБА, который преодолел планку в 1 000 побед. Причем они с Джерри Слоаном единственные, кто сделал это с одной франшизой.

Сезон-2015/16: привел Сан-Антонио к 67 победам в регулярном сезоне, что стало лучшим результатом в истории организации. Сперс стали только 12-й командой в истории, которая смогла выиграть 67 поединков регулярки. Но тогда это достижение затмил рекорд Голден Стэйт "73-9".

5 февраля 2017 года: выиграл со "шпорами" свой 1 128-й матч в регулярке, превзойдя вышеупомянутое достижение Слоана.

14 апреля 2019 года: добыл свою 1 413-ю победу во главе САС (регулярка + плей-офф). Стал самым побеждающим тренером в истории НБА, побив рекорд Ленни Уилкенса.

28 марта 2021 года: обыграв Чикаго 120:104, добыл 1 300-ю победу в регулярке, стал третьим в истории тренером, преодолевшим данную отметку.

12 марта 2022 года: выиграл свой 1 336-й матч регулярного сезона, побив рекорд Дона Нельсона, у которого он работал ассистентом в Голден Стэйт в период с 1992 по 1994 годы. Поповичу понадобилось на 370 игр меньше.

1 ноября 2024 года: победив Юту Джаз 106:88, выиграл свой последний матч в карьере. На следующий день у него случится инсульт…

Эта победа стала 1 419-й в регулярке и 1 589-й в общем – больше, чем у кого-либо еще. Грегг ушел на вынужденную пенсию с процентом побед в регулярке 62,1%.

К тому же, на счету Поповича 170 триумфов в рамках плей-офф – третий результат в истории после Фила Джексона и Пэта Райли.

"Это самое важное в моей жизни. Мои внуки могут пойти куда подальше. Что я буду делать, когда выйду на пенсию, какое вино буду пить – все это меркнет в сравнении, когда я думаю о том, сколько у меня побед. Надеюсь, я смогу тренировать достаточно долго, чтобы выиграть больше, чем кто-либо", – Грегг Попович про свой рекорд побед.

П ричина №3: чемпионские титулы в трех десятилетиях

История Национальной баскетбольной ассоциации видела множество великих тренеров, которые не раз и не два приводили свои команды к чемпионскому титулу.

Среди них были такие долгожители, как Фил Джексон, Ред Ауэрбах, Джон Кундла, Пэт Райли, Чак Дэйли. В этот список безусловно попадает и Грегг Попович. Но только икона Сан-Антонио сумел выдать уникальный результат, который не покорился его легендарным предшественникам.

Поп стал первым тренером в истории НБА, который стал чемпионом в трех разных десятилетиях. Причем он буквально запрыгнул в последний вагон этого достижения со своим первым титулом в 1999 году. Да, у САС еще была бы попытка в 2000-м году, но там, как мы все помним, были уже другие герои, прямиком из Лос-Анджелеса.

Маріо Елі, Кобі Браянт та Стів Керр Getty Images

Интересно, что среди действующих тренеров есть те, кто в потенциале могут повторить рекорд Поповича. Главным кандидатом на это, естественно, считается ученик Грегга Стив Керр. Но для этого наставнику Голден Стэйт нужно дождаться 2030-х годов.

К числу кандидатов также можно отнести достаточно молодых Тайрона Лю и Эрика Споэльстру, а также уже 65-летнего Рика Карлайла – у всех есть титул в одном десятилетии, прошлом. Нельзя не записать в этот список молодого Джо Маззуллу – кто знает, как будет развиваться его карьера в дальнейшем.

"Я никогда не стремился стать королем бала. Моей целью было делать правильные вещи и доводить дело до конца", – Грегг Попович.

Причина №4: невероятная и неповторимая стабильность

Начиная со своего первого полноценного сезона-1997/98, через всю 19-летнюю карьеру Тима Данкана и прайм Кавая Леонарда, Грегг Попович сделал Сан-Антонио неизменным участником плей-офф НБА.

Если все остальные команды могли внезапно пропустить постсезон, то Сперс не делали этого на протяжении 22 лет подряд. Перед стартом каждой регулярки можно было закладываться на один исход – техасцы точно будут участниками плей-офф.

Это по-настоящему выдающееся достижение, представляющее собой неповторимую и невероятную стабильность, которую привнес Попович, сделав ее стандартом в Сан-Антонио.

Тім Данкан, Тоні Паркер та Ману Джинобілі Getty Images

Но что может сделать этот факт еще более значимым и феноменальным? Например, то, что все эти 22 года Сперс выходили в плей-офф, имея 50+% побед в регулярке. То есть, команда никогда не была участником постсезона с отрицательным балансом выигрышей.

Серия прервалась лишь в сезоне-2019/20, во второй кампании без Кавая, который на тот момент уже успел сделать Торонто чемпионом и подписаться с Клипперс.

"Возможно, для многих людей это много значит, но я не зацикливаюсь на прошлом. Это совершенно не важно. Важно то, что ты делаешь то, что должен делать, а затем двигаешься дальше, но смотреть в прошлое не очень полезно. Все успехи, которых мы добились, связаны с тем, что у нас были отличные игроки", – Грегг Попович.

Причина №5: наставник половины тренеров НБА

Грегг Попович – самый настоящий крестный отец многих тренеров НБА. Из-под его крыла вышли более 20 действующих и бывших наставников и менеджеров, которые, к тому же, тоже становились чемпионами.

Стив Керр, Майк Браун, Име Удока, Сэм Прэсти, Майк Буденхольцер, Куин Снайдер, Монти Уильямс, Элвин Джентри, Винни Дель Негро, Жак Вон, Дэнни Ферри, Бретт Браун, Шон Маркс, Эвери Джонсон – этот список можно было бы продолжать до бесконечности, что лишь лишний раз подчеркивает влияние Попа на лигу и на то, в каком направлении она развивается.

Грегг Попович та його вихованці Yahoo! Sports

Конечно, далеко не все его подопечные оказались успешными тренерами или управленцами, это очевидно. Но Грегг сделал для всех них самое главное – дал им шанс и место в лучшей лиге мира, где выживает сильнейший. И недавно он предоставил возможность проявить себя еще одному воспитаннику. Хоть и вынужденно, но Митч Джонсон под покровительством Поповича постарается продолжить дело великого наставника.

"Тим Данкан ничего не смыслит в тренерском деле. Я даже не знаю, зачем я его нанял. Он приносил мне зарплату в течение 19 лет, так что я был вроде как обязан ему", – Грегг Попович.

Причина №6: построил одну из лучших организаций НБА

Когда при вас начинают говорить о Сан-Антонио (интересно, как часто подобное происходит в повседневной жизни?), вы автоматически представляете у себя в голове Поповича и семейную атмосферу, которая царит на "AT&T Центре".

Грегг годами строил организацию, которой можно гордиться и ставить в пример всем остальным. И теперь после ухода на работу во фронт-офис, он будет стараться сохранить все то, что он формировал.

Попович старался привить всем принципы, которые впоследствии стали заимствовать другие франшизы:

подбор единомышленников: группа игроков и тренеров с единым настроем и целями;

максимальная отдача на обеих половинах площадки: не готов работать на команду – тебя в ней не будет;

тренер для тебя как отец (или дед): максимально семейная атмосфера, но ты всегда слушаешься тренера (при этом он не редко прислушивался к своим игрокам);

владелец и фронт-офис выражают постоянную, последовательную поддержку тренеру, который получил больше власти.

Грегг Попович Getty Images

Клубная культура Сперс многими возводилась (некоторыми все еще возводится) в абсолют. Вы практически никогда не слышали о скандалах и конфликтах внутри организации. Никто не будет спорить, что их не было. Но то, что САС долгое время считаются одной из самых семейных франшиз, говорит о многом.

"Игроки считали, что Поп заботился о них как о личности в первую очередь, а не как о баскетболистах. Для Попа никогда не был важен только баскетбол. Он ценит семью – детей, жену, – и это помогает проникнуться доверием", – сказал Терри Портер, который провел три сезона под руководством Поповича.

Сан-Антонио – далеко не самый привлекательный рынок для свободных агентов. А потому клуб может полагаться только на драфт и обмены. Но это никак не отменяет того факта, что большинство баскетболистов лиги хотели когда-нибудь поработать с Поповичем. Об этом говорили и ЛеБрон Джеймс, и Коби Брайант. Можно только представить, в каких игроков они бы превратились под руководством Попа. Хотя, казалось бы, куда уж лучше…

"Я бы не был здесь, если бы не Тим Данкан. Я бы играл в какой-то лиге пьяниц где-нибудь в Америке, был бы толстым и все еще пытался бы играть в баскетбол или тренировать. Но я стою здесь только из-за него", – Грегг Попович.

Причина №7: законодатель трендов

Руководя командой на протяжении 29 лет, ты неизбежно столкнешься с тем, что все соперники будут знать, во что ты играешь и как тебя остановить. К этому также относится кризис идей, который бывает у всех без исключения.

Это происходило и с Сан-Антонио Грегга Поповича, особенно это было заметно в конце 2000-х и начале 2010-х, где случались обидные, но закономерные вылеты в плей-офф. Показательным оказался провал в серии с Мемфисом в 2011-м году, после которого критики успели похоронить всех: Поповича, Данкана и Сан-Антонио в его виде, в котором клуб находился.

Но Поп не был бы собой, если бы на него повлияла вся та грязь, которая вылилась на техасцев, с призывами к перестройке. Он послал всех этих «доброжелателей» на три буквы и совершил революцию, которую потом завершил небезызвестный Уорделл Стефен Карри.

Грегг Попович та Стеф Каррі Getty Images

Попович всегда был сторонником командного баскетбола с движением мяча и помощью ролевиков, на этом строилась его философия. И при этом он просто ненавидел трехочковые. Когда случился печально известный вылет от Мемфиса, Поп понял – его идеи больше не работают. Иронично, но именно к игре с дальними бросками перешели "шпоры" в следующем сезоне.

Долгие годы Попович выступал против трехочковых бросков, называя их "скучными" и утверждая, что "это не баскетбол". Но он знал, что ему придется приспосабливаться. И впоследствии Грегг ввел в игру Сан-Антонио два важных аспекта: использование преимуществ трехочковых из угла (вспоминаем примеры Брюса Боуэна, Дэнни Грина, Мэтта Боннера) и разработка способов обороны от этих самых трехочковых из угла.

"Он был первопроходцем. Аналитика не была по-настоящему важной, пока Поп не начал говорить Брюсу Боуэну, чтобы он бросал только из угла. Он создал такое нападение: если ты собираешься дабл-тимить Тима Данкана, ты получишь свободный трехочковый бросок из угла. И теперь НБА помешана на трехочковых из угла", – сказал Нейт МакМиллан.

Но успех не пришел сразу. Сначала Сан-Антонио не хватило сил на Оклахому в 2012 году, затем только спасительный подбор Криса Боша и легендарный трехочковый Рэя Аллена отобрал у Сперс титул. И лишь в 2014 году "шпоры" вновь стали чемпионами, еще и сделали это в доминирующем стиле, одолев все тот же Майами с ЛеБроном, Уэйдом и Бошем.

"Часть его гениальности заключается в том, что он всегда умел адаптироваться. "Шпоры" всегда были в авангарде того, каким будет следующий стиль игры. Вначале они набрасывались на вас с двумя большими и контролировали игру в обороне. Затем, когда трехочковая линия стала оказывать большее влияние, они стали побеждать вас движением мяча между игроками, что было просто блестящим баскетболом. И этот поворот произошел незаметно", – сказал Эрик Споэльстра, чей Майами дважды встречался с САС в Финале НБА.

Но и это было еще не все. Попович стал первым, кто начал использовать лоад менеджмент своих звезд.

Впервые это произошло в ноябре 2012 года, когда перед последним матчем выездного турне из шести игр он отправил домой всех своих звезд: Паркера, Данкана, Джинобили и Грина.

Остроты ситуации добавило то, что матч с Майами транслировался на ТВ. В итоге зрители получили не битву двух равных команд, а ЛеБрона, Уэйда и Боша против Бориса Диао, Тьяго Сплиттера, Нандо Де Коло та Патти Миллса.

"Я был там в качестве ТВ-аналитика, и когда я увидел, что он делает, я сразу понял, что это было сделано в двух направлениях. Во-первых, это был средний палец лиге. Типа, не составляйте такое расписание и не заставляйте нас играть четвертый матч за пять ночей. А во-вторых, это была психологическая игра. Если они обыграют Майами своей второй командой, это будет огромным ударом для Хит. А если они проиграют, то какая разница? Это был новаторский шаг, потому что сегодня мы уже не проводим четыре игры за пять ночей. Лига действительно усовершенствовала расписание, и все это началось с Попа", – сказал Стив Керр.

Грегг Попович та Стів Керр Getty Images

Ныне покойный комиссар НБА Дэвид Стерн был в ярости. Сан-Антонио получили штраф в размере 250 тысяч долларов за "неуважение к лиге и болельщикам".

Забавно, но даже без ключевых игроков Сперс едва не победили – матч завершился со счетом 105:100, причем команда Поповича проигрывала всего одно очко за 13 секунд до конца.

"Как я могу описать эту победу? Это хорошая победа. Я не знаю, как можно описать победу. Это лучше, чем поражение. Я не пытаюсь придраться или что-то в этом роде, я просто не знаю, как вы описываете победы", – Грегг Попович.

Влияние Поповича на лигу никогда не ослабнет. Он построил свой дом (Сан-Антонио), посадил не одно дерево (революции в игре) и вырастил множество сыновей и даже дочь (поколения игроков, которые стали тренерами + Бекки Хэммон).

За 29 лет Грегг сделал все, и он собирался сделать еще больше, получив в свое распоряжение Виктора Вембаньяму и Де’Аарона Фокса. Но проклятый инсульт, к сожалению, поставил крест на его планах по еще одному, финальному шестому титулу чемпиона НБА.

Он все еще может выиграть его, но уже в статусе управленца, с которого и началось его длительное путешествие по баскетболу вместе с Сан-Антонио, за которым мы все очень внимательно следили и за которое мы все бесконечно ему благодарны.