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Скапинцев проведет тренировочный лагерь с основным составом Бостона

Руслан Травкін — 25 сентября, 11:13
Скапинцев проведет тренировочный лагерь с основным составом Бостона
Дмитро Скапінцев
ФБУ

Центровой сборной Украины Дмитрий Скапинцев начнет подготовку к сезону с основным составом Бостона.

Об этом сообщает журналист Джек Саймон в соцсети "Х".

Напомним, недавно украинец подписал с Селтикс контракт по схеме Exibithion 10, он не гарантирует попадание в финальный ростер на регулярный чемпионат.

Последние два сезона Дмитрий играл за выступающего в G-лиге Вестчестер. Зимой он дебютировал за Нью-Йорк Никс, но в НБА сыграл всего 2 игры.

Стоит отметить, что за Селтикс в прошлом сезоне играл Святослав Михайлюк. Команда стала чемпионом НБА.

Дмитро Скапінцев Бостон Селтікс

Дмитро Скапінцев

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