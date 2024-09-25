Скапинцев проведет тренировочный лагерь с основным составом Бостона

Центровой сборной Украины Дмитрий Скапинцев начнет подготовку к сезону с основным составом Бостона.

Об этом сообщает журналист Джек Саймон в соцсети "Х".

Напомним, недавно украинец подписал с Селтикс контракт по схеме Exibithion 10, он не гарантирует попадание в финальный ростер на регулярный чемпионат.

Последние два сезона Дмитрий играл за выступающего в G-лиге Вестчестер. Зимой он дебютировал за Нью-Йорк Никс, но в НБА сыграл всего 2 игры.

Official Celtics training camp roster pic.twitter.com/SdDa4vHOYD — Jack Simone (@JackSimoneNBA) September 24, 2024

Стоит отметить, что за Селтикс в прошлом сезоне играл Святослав Михайлюк. Команда стала чемпионом НБА.