Бостон Михайлюка победил Даллас и стал чемпионом НБА

Бостон одержал победу над Далласом в пятом матче финальной серии плей-офф и стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2023/24.

Встреча завершилась со счётом 106:88.

Cелтикс удалось оторваться от своих соперников на 10 очков в конце первой четверти. На протяжении всего поединка кельты держали Маверикс на комфортном расстоянии, а финальная сирена зафиксировала победу Бостона с разницей в 18 очков.

Самым результативным игроком матча стал форвард Селтикс Джейсон Тейтум, набравший 31 очко, 8 подборов и 11 передач.

Украинский защитник Бостона Святослав Михайлюк сыграл на площадке всего 38 секунд. За это время сделал один подбор.

НБА - плей-офф

Финал, 18 июня

Бостон — Даллас 106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21)

(Счет 4:1)

Следовательно, Бостон выиграл 17-е чемпионство в истории клуба и установил новый рекорд НБА по этому показателю. У Лос-Анджелес Лейкерс 16 трофеев.

Михайлюк стал вторым украинцем в истории, ставшим чемпионом лиги. До этого это удавалось только Стасу Медведенко, ставшему двукратным победителем НБА в составе Лейкерс в 2001 и 2002 годах.