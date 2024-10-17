Черкасские Мавпы назначили нового главного тренера

Новым главным тренером баскетбольного клуба Черкасские Мавпы стал 25-летний специалист Дмитрий Нагорный.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Ранее команду к сезону готовил Георгий Ступенчук.

Сообщается, что изменения в тренерском штабе были приняты после консультаций и внутренних оценок результатов подготовки к сезону, а также учитывая достижения Дмитрия Нагорного как молодого перспективного специалиста.

Дмитрий Нагорный воспитанник баскетбольной школы черкасского клуба. В последние годы работал в тренерском штабе команды Суперлиги.

Черкасские Мавпы на старте Суперлиги обыграли Запорожье 90:80 и уступили Днепру 63:82. Следующие матчи команда под руководством нового тренера сыграет против Ровно и Старого Луцка 19-20 октября, а 24-25 октября против Прикарпатья-Говерлы и Киев-Баскета.