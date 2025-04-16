От команд из Сирии и Ливана до Абу-Даби-2025: история Евролиги – самого престижного баскетбольного турнира континента

Подошел к завершению очередной регулярный сезон баскетбольной Евролиги. Он, как всегда, был в чем-то неожиданным, со своими сюрпризами, скандалами и перипетиями.

Поскольку баскетбол значительно проигрывает в узнаваемости футболу, то этот турнир и в Украине, и во всей Европе, привлекает значительно меньше внимания, чем футбольная Лига чемпионов. А зря...

"Чемпион" подготовил историю становления Евролиги, ее этапы формирования, а также угрозы, которые внезапно (или нет) возникли с той стороны Атлантики.

Начало Евролиги: клубы из Африки и Азии, доминация представителей СССР, поиск форматов

В середине 50-х в европейских странах широкий резонанс вызвал Кубок чемпионов – футбольный турнир. Было понятно, что болеть на международных матчах люди хотят не только за футболистов, но и за представителей других видов спорта.

В 1958 году ФИБА решила не придумывать ничего нового. Даже название было почти идентичное – FIBA European Champions Cup (в футболе было European Cup).

Соревноваться должны были чемпионы большинства стран Старого света. И хотя в названии есть слово "European" в первый год были приглашены команды из Сирии и Ливана. В те времена ФИБА не была полноценно структурированной, да и Ливан и Сирия активно сотрудничали с европейскими спортивными структурами. К тому же, эти страны были одними из самых развитых баскетбольных наций Ближнего Востока в то время.

Что говорить, если чемпионат Европы 1949 года прошел в Египте. И победителем стал... Египет. Ну а Сирия и Ливан также были среди участников.

В дальнейшем уже были представители Объединенного арабского союза, Египта, Марокко. И так продолжалось вплоть до 1983 года.

За это время произошло немало скандалов. В частности, в первый сезон франкистская власть Испании не позволила Реалу полететь на полуфинал в Ригу, или африканские команды снимались с соревнований еще до старта турнира или после первого матча (в их защиту стоит сказать, что грешили этим и европейские коллективы).

Первые шесть розыгрышей прошли под доминацией команд из Советского союза: трижды побеждал АСК Рига, дважды ЦСКА и один раз Динамо Тбилиси. С 1964 по 1977 была доминация итальянских команд. За этот период только ЦСКА сумел взять дважды трофей, но из Италии и Испании постоянно был кто-то в финале.

⏳ Tal día como hoy...

🏆 Ganamos nuestra 2ª Copa de Europa

🗓️ 13/04/1965#OTD pic.twitter.com/H7CDB8yZoA — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) April 13, 2025

Сначала формат турнира проводился из двух матчей на вылет. Затем после нокаут-раундов и квалификаций добавили групповой турнир.

Финалы от начала основания проводились разными способами: сначала была классическая двухматчевая дуэль (дома-выезд), а после нескольких лет финал из одного матча проводился на нейтральной территории. Иногда, конечно везло. Например, Реал финал 1967 года против Милана выиграл в Мадриде.

Евролига вводит Финал четырех. Расширение. Дебют Будивельника

Тектонической метаморфозой отметился 1987 год. К турниру все еще допускались только победители национальных чемпионатов (и действующий триумфатор), но решили, что "чемпион чемпионов" должен определяться мини–турниром, в Финале четырех.

Формат предполагал, что четыре команды, дошедшие до этой стадии, сыграют полуфиналы, а затем финал и матч за третье место на арене, которая будет определена еще заранее.

Например, первый Финал четырех прошел в Генте, Бельгия. Хотя чемпион этой страны – Мехелен – выбыл еще в первом раунде.

В 1991 году Евролига расширилась. Во–первых, стран, а значит и чемпионов, на карте Европы стало больше. Однако также было разрешено участвовать наиболее успешным клубам из топовых лиг, которые не сумели получить национальный титул. Произошло и изменение названия. Вместо FIBA European Champions Cup стало FIBA European League.

В сезоне 1991/92 было уже три испанских клуба, два хорватских. В следующем году добавились дополнительные представители Греции и Франции.

Именно в 1992 дебютировал и украинский представитель. Киевский Будивельник в первом раунде квалификации не имел проблем с венгерской Залакерамией (86:79 в гостях, 99:85 – дома), но путь в групповой этап закрыл итальянский Виртус (210:165 по сумме двух матчей). Шансов было немного. Итальянская лига по силе была если не первой, то второй (после Испании). Виртус затем успешно пройдет групповой этап и вылетит от Реала в 1/4.

Звездами итальянцев, кроме нескольких "сборников", были Предраг Данилович и канадец Билл Веннингтон, который летом уедет в Буллз, чтобы стать, пусть и не сверхважной, но значимой частью второго трипита.

Будивельник в качестве чемпиона Украины еще несколько раз играл в квалификации (даже против самого Панатинаикоса), но до группового этапа так и не добрался.

Раскол на изломе тысячелетий. Два турнира – два чемпиона

Несколько лет назад футбольный мир удивило желание именитых футбольных клубов создать свой "практически закрытый клуб" под названием Суперлига. УЕФА и даже Евросоюз, а также в целом отсутствие одобрения со стороны фанатов, сумели остановить машину, которая даже не начала ехать.

В баскетболе подобное сделать ФИБА не удалось. Клубы также хотели больше автономии, гарантий, и делать продукт, который может и не будет покрывать все затраты, но такой, что можно продать хоть за какие-то деньги.

В 2000 году ULEB (Союз лиг европейского баскетбола) решил организовать собственный турнир, минуя Международную федерацию баскетбола. Партнерство с УЛЕБ имели лиги Испании, Италии, Греции, Бельгии, Португалии, Англии и Швейцарии.

Мягко говоря, получался слабый уровень конкуренции. Однако вопреки воле своих внутренних чемпионатов клубы из Литвы, Хорватии, России, Израиля и Словении выбрали участие в соревнованиях Евролиги. Помогли УЛЕБ и юридические нюансы. В частности, ФИБА не имела прав на использование логотипа или названия "Euroleague".

Впрочем, не все клубы из лиг УЛЕБ хотели ссориться с ФИБА. Например, в турнире FIBA Suproleague остались Панатинаикос, Маккаби Тель–Авив, Летувос Ритас, ЦСКА, Эфес Пилсен. А в новосозданную ушли Олимпиакос, топ–клубы Италии, Испании, Жальгирис, Цибона. УЛЕБ даже нашла итальянско–швейцарских спонсоров, чтобы создать команду на России Санкт–Петербург Лайонс. "Львы" просуществовали всего сезон.

Руководители ФИБА давили, угрожали клубам и судьям, ушедшим в Евролигу, санкциями, пытались найти другие рычаги влияния – тщетно. FIBA Suproleague просуществовала один год. В этом турнире чемпионом стал Панатинаикос, а в главном – Виртус Болонья, который тогда назывался Киндер в честь спонсора.

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Летом 2001 года стороны начали вести переговоры. Они согласились, что теперь за главный турнир будет отвечать УЛЕБ и частная компания ECA (Euroleague Commercial Assets). Тогда же был создан и Еврокубок УЛЕБ, который стал аналогом футбольной Лиги Европы.

Евролига УЛЕБ/Turkish Airlines Euroleague

Следующие 15 лет формат был неизменным: квалификация – групповой этап (четыре группы по шесть или три группы по восемь команд) – Топ–16 (две группы по восемь или четыре по четыре коллектива) – четвертьфинал – Финал четырех.

В квалификационных матчах участвовали и чемпионы, или даже вице–чемпионы чемпионатов со слабым рейтингом. Попробовали свои силы украинские Азовмаш, Донецк, Будивельник, но каждый раз был провал.

Исключением стал сезон–2013/14. Киевский клуб получил wild-card, но завершил выступления после группового этапа: 2 победы за 10 встреч.

В 2008 году ФИБА и УЛЕБ уладили права на название. И теперь Евролига УЛЕБ стала просто Евролигой, что дало возможность "продавать" это спонсорам. Например, сейчас лига именуется Turkish Airlines Euroleague.

В 2009 году состоялся еще один важный шаг. 13 клубов получили гарантированные лицензии А: Реал, Барселона, Баскония, Монтепаски Сиена, Лоттоматика Рома, Олимпиакос, Панатинаикос, ЦСКА, Эфес Пилсен, Фенербахче, Жальгирис, Маккаби Тель–Авив.

Выдача лицензий была основана на основе спортивных результатов, наличии спонсоров, доходах от продаж телетрансляций и средней посещаемости домашних матчей. Символично, что через несколько лет оба итальянских клуба обанкротились.

Нынешний формат Евролиги

Все эти годы между УЛЕБ и ФИБА то возникали, то затихали разногласия и скандалы.

В июле 2015 года Международная ассоциации баскетбола предприняла еще одну попытку взять под опеку Евролигу, пытаясь убедить восемь команд с лицензией А играть в новом соревновании, организованном ФИБА. Это предложение было единогласно отклонено клубами Евролиги. В октябре ФИБА объявила о запуске баскетбольной Лиги чемпионов. Организаторы хотели видеть 16 лучших команд, которые будут играть два круга, а затем плейоф.

Параллельно руководство Евролиги договорилось о 10–летнем контракте с IMG – компанией, которая коммерчески представляет различные события и является независимым производителем и дистрибьютором спортивных и развлекательных мероприятий

По условиям контракта Евролиге предстояло стать более закрытым турниром. Вскоре был выпущен пресс–релиз, где было указано, что начиная с чемпионата 2016–2017 участие будут принимать только 16 клубов, которые будут играть в формате регулярного чемпионата. Восьмерка лучших выйдет в постсезон, а победители плейоф определят сильнейшего в традиционном Финале четырех.

Большую часть мест отдали командам с лицензией А (Анадолу Эфес, Баскония, ЦСКА, Барселона, Фенербахче, Маккаби Тель–Авив, Милан, Олимпиакос, Панатинаикос, Реал Мадрид и Жальгирис).

Остальные путевки доставались чемпиону Еврокубка, обладателям вайл–кард, и лучшим клубам из ассоциированных с УЛЕБ чемпионатов (победители Бундеслиги, Адриатической Лиги, Лиги ВТБ)

Впоследствии Евролига расширилась до 18 участников. Лицензии А получили французский АСВЕЛ и Бавария.

То есть, если клуб имеет лицензию А, но неудачно выступит в чемпионате, то он не вылетит из Евролиги? Совершенно верно.

Например, в прошлом сезоне Баскония финишировала лишь девятой в испанском первенстве, но в этом году все равно играет в Евролиге.

Олимпиакос в середине 00–х дважды финишировал восьмым в греческой лиге, но из Евролиги не вылетал. Да что там, "легенды" из–за конфликта с Федерацией баскетбола Греции не играли в сезоне–2019/20 в чемпионате страны, но выступали в Евролиге.

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Ожидается, что вскоре турнир расширится до 20, а то и 22 команд. Постоянную лицензию хотят получить сербские клубы, во Франции в последние годы появились Париж и Монако, а главным пассионарием для расширения выступает... баскетбольный клуб Дубай.

Шейхи создали команду, которая заявилась в Адриатическую лигу, поскольку "с нуля" брать в Евролигу никто не может – надо хотя бы год поиграть и достичь определенных успехов в ассоциированной лиге.

Сотрудничество углубляется. В частности, в этом году впервые в истории Финал четырех пройдет за пределами Старого света – событие примет город Абу–Даби.

Также не стоит забывать о клубах из РФ. ЦСКА после полномасштабного вторжения выбросили из лиги, но не забрали лицензию А. Этот "титул" дает не только стабильное участие в Евролиге, но и право голоса. Ну и ключевое: спонсорские, телевизионные и прочие организационные детали согласовывают именно клубы с лицензией. Остальные – права голоса не имеют.

Будущие перспективы. Флорентино Перес и НБА

Поскольку все больше звезд Национальной баскетбольной ассоциации являются выходцами из Европы, а сама Евролига продемонстрировала, что проект, если и не прибыльный, то по крайней мере и не сильно убыточный, руководители НБА все чаще смотрят на этот рынок.

"Баскетбол – второй по популярности вид спорта в Европе. Он очень популярен. Это сотни миллионов болельщиков. Примерно 15% игроков НБА сейчас из Европы. Пять из последних шести наших MVP были европейцами. Но, я думаю, существует огромный разрыв между уровнем интереса к этому виду спорта и уровнем управления по сравнению с Северной Америкой", – сказал Адам Сильвер в недавнем интервью.

Лицензии у Реала и Барселоны с Евролигой истекают в 2026 году. Вероятно, стороны не согласятся на продление, ведь может возникнуть своя лига, причем под патронатом НБА.

Флорентино Перес был главным инициатором основания футбольной Суперлиги. Им двигала возможность зарабатывать деньги, поэтому неудивительно, что он, хоть пока что и не публично, является тем, кто желает, чтобы "бланкос" перешли в новую лигу.

НБА имеет миллиардные доходы в течение последних десятилетий, поэтому новая организация может быть убыточной в целом, но коммерческий успех главной лиги мира позволит перекрывать расходы с головой. Что говорить, если доход ассоциации позволяет финансировать G–лигу, WNBA и Basketball Africa League.

Более того – НБА ведет переговоры с организациями... которых еще не существует. Они хотят видеть команду из Манчестера или аналог ПСЖ, активно ища выходы на представителей этих клубов.

Барселона без Реала не захочет быть в Евролиге. Известно, что новая лига хочет видеть команды из Милана и Берлина (не обязательно нынешняя Альба).

И хоть каких–то значимых шагов в сторону NBA Europe еще не сделано, все–таки дыма без огня не бывает. Никто не исключает, что вскоре Евролига сильно изменится. Есть выражение: "Все что нас не убивает – делает сильнее". Но здесь больше подходит цитата из серии фильмов "Горец" – "Останется только один".

Потеря клубов–брендов и более привлекательная финансовая сделка от конкурентов может повторить тот трюк, который УЛЕБ сделала в начале века с ФИБА.

Отметим, что для создания новой лиги в Европе под эгидой Национальной баскетбольной ассоциации требуется одобрение со стороны владельцев всех 30 нынешних клубов Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинские баскетболисты в Евролиге

В первые сезоны "отдельной" Евролиги звездой был Григорий Хижняк, который по итогам сезонов 2000/01 и 2001/02 стал лучшим по блок–шотам.

Euroleague Basketball bows its head upon learning that former EuroLeague star shot-blocker Grigorij Khizhnyak has passed away at age 44. — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 5, 2018

Затем пальму первенства на долгие годы перехватил Артур Дроздов, выступавший шесть сезонов (2000-2006) в составе французского По–Ортеза. Форвард считался одним из самых зрелищных игроков турнира благодаря своим слэм–данкам.

Различные попытки закрепиться в клубах имели Вячеслав Кравцов (ЦСКА), Владимир Герун (Барселона) и Артем Пустовой (Барселона), но особых успехов не показали.

В начале 90–х Александр Волков стал бронзовым призером в составе Панатинаикоса, а через год в составе другого гранда греческого баскетбола – Олимпиакоса – дошел до финала.

Возможно, он бы имел бы дальнейшие успехи, но большая история травм заставила в 31 год повесить кроссовки на гвоздь.

Отличные шансы попасть в Евролигу имел уже Прометей. Украинская команда в сезоне–2022/23 стала полуфиналистом Еврокубка.

За последний год была информация, что клубы Евролиги заинтересованы в украинских исполнителях: Санон мог стать игроком Барселоны, Михайлюка связывали с грандами турнира.

По состоянию на сейчас в Евролиге украинских баскетболистов нет. За молодежную команду Монако выступает Максим Кличко, однако за основной состав центровой не дебютировал.

Ну и, конечно, несколько игроков получили опыт выступлений в самом престижном турнире континента во время игры за Азовмаш, Донецк и Будивельник.