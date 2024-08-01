Уитли, после 18 лет у Ред Булл, станет новым руководителем Audi
Спортивный директор Ред Булл Джонатан Уитли покинет команду, чтобы стать новым руководителем Audi.
Об этом идет речь на официальных ресурсах Формулы-1.
57-летний специалист покинет австрийскую команду в конце 2024 года.
Уитли работал в Ред Булл с 2006 года. Он внес весомый вклад в завоевание шести Кубков конструкторов и семи титулов чемпиона мира среди пилотов, сначала как руководитель команды, а затем как спортивный директор.
Напомним, бывший руководитель Феррари Маттиа Бинотто занял должности операционного и технического директора Audi.