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Уитли, после 18 лет у Ред Булл, станет новым руководителем Audi

Владислав Уткін — 1 августа, 16:48
Уитли, после 18 лет у Ред Булл, станет новым руководителем Audi

Спортивный директор Ред Булл Джонатан Уитли покинет команду, чтобы стать новым руководителем Audi.

Об этом идет речь на официальных ресурсах Формулы-1.

57-летний специалист покинет австрийскую команду в конце 2024 года.

Уитли работал в Ред Булл с 2006 года. Он внес весомый вклад в завоевание шести Кубков конструкторов и семи титулов чемпиона мира среди пилотов, сначала как руководитель команды, а затем как спортивный директор.

Напомним, бывший руководитель Феррари Маттиа Бинотто занял должности операционного и технического директора Audi.

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