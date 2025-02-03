Смоки Юник - украинский гений американского автоспорта - украинский гений

Среди двадцати легенд автоспорта, которых в 1990 году впервые ввели в Международный Зал славы автоспорта (International Motorsports Hall of Fame) в городе Талладега, штат Алабама, был механик "Смоки" Юник. В украинском сегменте Гугла упоминаний о нем не существует вообще. Поэтому исправляем это недоразумение.

Генри Юник, по прозвищу "Смоки", был сыном украинских иммигрантов, и это выводит его в фокус нашего внимания. А внимания американского ему при жизни хватило с головой. Одним из попсовых показателей его популярности может быть хотя бы то, что он стал прототипом персонажа из известного анимационного фильма "Тачки-3".

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Более красноречивой характеристикой стала цитата из профайла к Залу славы: "Смоки Юник родился с умом механика. Многие называют его механическим гением. Сегодня он считается одним из самых уважаемых механиков в США".

Юник родился в мае 1925 года. По его собственным словам, это произошло в штате Теннесси, но официально местом его рождения считается город Нешамини Фоллз, штат Пенсильвания. Здесь на родительской ферме прошло его детство. Как вспоминал сам наш герой, он имел три имени: Генри, Гарри и Грегори. Однако славу получил как Смоки: причем это прозвище появилось не из-за его пристрастия к курению сигары или трубки из кукурузного початка.

Юный "Смоки"

В 16 лет Генри Юник решил принять участие в гонках на мотоциклах. На тот момент из-за смерти отца он был вынужден оставить школу и управлять фермой. Это дало парню возможность проявить свой талант к импровизации и оптимизации механических решений: например, он построил трактор из останков заброшенного автомобиля. А в свободное время строил мотоциклы и гонял на них.

<Как-то после гонок на полмили на мотоцикле, который очень дымил, Генри и получил свое прозвище – Смоки (копченый). Так его стали называть все... А сигара или трубка вместе с ковбойской шляпой со временем стали его фирменным знаком.

"Смоки" Юник мшф.ком

Имел наш герой еще один талант – придумывать о себе небылицы.

Так, в интервью New York Times рассказывал, что с 1941 года служил в военной авиации летчиком-испытателем, а после того, как Штаты вступили в войну, совершил 50 вылетов на европейских фронтах. Впрочем, официальные военные документы Национального архива США свидетельствуют, что его призвали в январе 1943 года как сварщика. Хотя позже он действительно участвовал в боевых действиях и был награжден медалью.

Смоки служил в армии до февраля 1946 года, затем женился и переехал в город Дейтона Бич, штат Флорида. Как рассказывал Смоки, город очень нравился ему, особенно, когда он наблюдал за ним с воздуха во время тренировочных полетов.

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В 1947 году создал в Дейтоне гараж, где ремонтировали грузовики – "Лучший проклятый гараж в городе". Гараж проработал сорок лет, пока Смоки не закрыл его, заявив, что не осталось хороших механиков.

Спустя год после того, как Смоки Юник начал свой гаражный бизнес в Дейтоне, там состоялись первые гонки серии NASCAR, самые знаменитые гонки на стоковых (серийных) автомобилях. Дейтона, где расположена штаб-квартира NASCAR, стала одной из столиц американских автогонок. Маршалл Тиг, автогонщик и владелец одной из команд NASCAR, пригласил Юника, который уже получил репутацию квалифицированного специалиста, в свою команду. Хотя "Смоки" тогда не разбирался в гонках, он согласился и подготовил машину Hudson Hornets для Герба Томаса, который на ней выиграл гонку Southern 500 в Южной Каролине.

То было начало славной карьеры "Смоки" Юника как механика, дизайнера моторов и шефа команды. За почти двадцать лет он имел 61 старт и восемь побед как владелец штатного автомобиля; одержал более 50 побед как моторостроитель, механик или руководитель бригады серийных автомобилей в 1950-1960-х годах; выиграл два Национальных чемпионата по управлению NASCAR (1951 и 1953, пилот - Герб Томас); дважды признавался механиком года легендарной серии.

"Смоки" Юник (справа) Хотрод

Достижения Юника трудно переоценить. Не имея формального образования, он считался лучшим мастером дизайна автомобильных двигателей.

Изобрел подвижный защитный барьер для гоночной трассы: это был один из девяти национальных патентов, которые он имел. Разработал инновационные двигатели обратного вращения и системы охлаждения обратного потока.

Он первым использовал крыло на гоночной машине с открытыми колесами для увеличения прижимной силы (Инди, 1962). Он работал с технологией потокового стенда для головок цилиндров и впускных отверстий на своем устройстве для тестирования двигателей Smoketron. Он руководил усилиями NASCAR для трех заводских спонсоров; Chevrolet (1955 и 1956), Ford (1957 и 58) и Pontiac (1959-1963).

"Смоки" Юник Хотрод

Среди патентов, имел, в частности: переменное передаточное число усилителя рулевого управления, свеча зажигания с удлиненным наконечником и система охлаждения с обратным потоком. В 1961 году он также разработал пневмодомкраты для стандартных автомобилей, хотя NASCAR и не разрешил их использование.

Смоки также вошел в историю автогонок, как непревзойденный мастер различных хитростей, с помощью которых обходил строгие правила и технические ограничения NASCAR. В частности использовал такие инновации, как смещённое шасси, фальшполы, спойлеры на крыше, впрыск закиси азота и другие модификации, часто в соответствии с буквой правил, однако не с их духом.

Самая известная история Смоки произошла во время гонки Daytona 500 в 1968 году.

Он привез свой сильно модифицированный Chevy Chevelle на техническую проверку, и официальные лица гонок исследовали каждый дюйм автомобиля, ища нарушения. Даже топливный бак вытащили, чтобы осмотреть. Смоки получил список из девяти нарушений, которые необходимо было исправить, прежде чем автомобиль мог принять участие в гонках. "Да лучше десять", – проговорил Смоки перед тем, как прыгнуть в машину и уехать, оставив свой топливный бак все еще лежать на земле!

"Смоки" Юник

Фокус здесь был прост: правила указывают максимальный объем топливного бака, но ничего не говорят о топливопроводах. Юник построил 11-футовую (3-метровую) катушку из трубок диаметром 2 дюйма (5 сантиметров) для топливопровода и таким образом добавил около 5 галлонов США (18 литров) к топливному объему автомобиля. Спустя много лет заявил, что этого эпизода никогда не было: мол, это была просто история, которая стала фольклором, хотя некоторые люди клянутся, что видели это собственными глазами.

Постепенно NASCAR ослабил свои правила, и идеи Юника, особенно в области аэродинамики, стали нормой, что помогло сделать NASCAR таким, каким он является сегодня.

Покинул NASCAR в 1970 году с ощущением выполненной миссии. В то время он не осознавал, насколько его работа повлияет на следующее поколение конструкторов.

Смоки Юник стал членом более 30 Залов славы, включая Международный зал славы автоспорта и Зал славы автоспорта Америки, многие его двигатели, инструменты и личные вещи выставлены в музеях, включая Смитсоновский.

В 1960-х и 1970-х годах Юник писал колонку "Скажи, Смоки" для журнала Popular Science, в которой отвечал на письма читателей относительно механических условий, влияющих на их автомобили, и технических вопросов относительно производительности. Также писал для журнала Circle Track.

В последние годы жизни страдал от многочисленных болезней, главной из которых была лейкемия.

В 2000-м он сказал в интервью:

"У меня диагностировали все, кроме беременности. Наконец, где-то месяц назад, я взял все лекарства и выбросил их в мусорное ведро. И сказал врачу: "Я покончил с этим дерьмом". Если я умру, я умру. Больше не говорите со мной об этом".

Смоки Юник жил на собственных условиях, не особо заботясь о правилах или авторитете, и именно так он решил жить в последние дни.

Умер гениальный механик 9 мая 2001 года в Дейтона Бич в возрасте 77 лет. У него остались жена Марджи, трое сыновей – Смоки-младший, Сэм и Стив и девять внуков. В июле того же года вышла его автобиография "Лучший проклятый гараж в городе: Мир по версии Смоки".