Перес продлил контракт с Ред Буллом

Мексиканский гонщик Серхио Перес продлил контракт с австрийской командой Формулы-1 Рэд Булл.

Об этом сообщила пресс-служба СБ.

Перес пролонгировал действующее соглашение на два года.

"С момента присоединения к команде в конце 2020 года Чеко провел свои самые успешные сезоны в Формуле 1, завершив сезон 2023 года на втором месте в чемпионате пилотов, когда впервые в истории команда финишировала на первой-второй позициях в чемпионате мира. Набранные очки Серхио способствовали за серии. двух Кубков конструкторов Oracle Red Bull Racing в 2022 и 2023 годах.

На счету 34-летнего Чеко пять побед в гонке с Oracle Red Bull Racing, 29 подиумов и три поул-позиции, включая первую поул-позицию для мексиканского гонщика. Пилот, родившийся в Гвадалахаре, получил прозвище "Король улиц" и "Министр обороны Мексики" после его выдающегося вклада в первый титул чемпиона мира Макса Ферстаппена в Абу-Даби в 2021 году. Чеко стал самым успешным мексиканцем в истории Формулы 1", - говорится в заявлении Ред Булл.

¡Vamos Checo! 🇲🇽



We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract ✍️



Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 4, 2024

Напомним, на предыдущем Гран-при Монако Перес завершил гонку уже на первом круге, попав в аварию с пилотами команды Хаас.