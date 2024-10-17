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Формула-1 отменит бонусное очко за самый быстрый круг со следующего сезона

Руслан Травкін — 17 октября, 20:58
Формула-1 отменит бонусное очко за самый быстрый круг со следующего сезона
x.com/F1

Со следующего сезона пилоты Формулы-1 не получат дополнительный балл за лучший круг во время гонки.

Об этом сообщает RacingNews365.

Эта поправка к регламенту соревнований была утверждена по итогам последнего заседания Всемирного совета ФИА.

Правило действовало с 2019 года. Дополнительное очко мог получить пилот, который покажет лучший результат на круге во время гонки, а также финиширует в десятке лучших.

Система распределения очков 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (в топ-10) не претерпела изменений. Было решено, что зачетная зона не будет расширена до 12 места.

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Напомним, в эти выходные после месячной паузы состоится Гран-при США. Чемпион подготовил анонс этого события.

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