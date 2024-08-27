Хорнер: Ред Булл повезло, что Макларен неудачно стартовали в начале сезона

Руководитель команды Формулы 1 Рэд Булл Кристиан Хорнер прокомментировал конкуренцию с Маклареном.

Его слова передает издание Sky Sports.

"Нам повезло, что Макларен не совсем удачно выступали в начале года, так что у нас есть запас в 70 очков, но он может уменьшиться довольно быстро. Замечательно, что это лишь вторая победа Ландо Норриса на этом болиде. Но он хорошо ведет, обретает уверенность, и мы вынуждены чем-то отвечать. Мы привыкли к соревнованиям за чемпионство в течение многих лет, поэтому будем копать глубже, и бороться со всем, что имеем в течение оставшихся девяти гонок", — сказал специалист.

Отметим, что в настоящее время конкуренция между Ред Булл и Макларен обостряется, ведь в Кубке конструкторов разница в очках составляет всего 30 (434 и 404 соответственно), а в личном зачете пилотов Ландо приблизился к Максу Ферстаппену на 70 очков (295 и 225).

На гонке в Зандворте, ставшей 200-й для нидерландца, он приехал вторым с отставанием в почти 23 секунды от Норриса, несмотря на то, что первые 18 кругов был лидером на трассе. Это уже пятая гонка подряд, на которой пилот Ред Булл не может завоевать первенство. Последней победой Ферстаппена на Гран-при стала Испания.