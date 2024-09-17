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Отец Переса попал в больницу после аварии мексиканца на Гран-при Азербайджана

Андрій Яросименко — 17 сентября, 13:22
Отец Переса попал в больницу после аварии мексиканца на Гран-при Азербайджана
Серхіо Перес
Getty images

Отец мексиканского пилота Формулы-1 команды Ред Булл Серхио Переса, Антонио Гарибай Перес, был госпитализирован после аварии своего сына во время Гран-при Азербайджана.

Об этом сообщает Heraldodemexico.

Согласно информации, 65-летнего бывшего политика обнаружили без сознания в своей ванной комнате и срочно доставили в больницу в Мехико. Оказалось, что у Переса предынфарктное состояние.

Представительство больницы сообщает, что его состояние сейчас в норме, но пока не разглашается, до сих пор ли он в стационаре, или уже уехал домой.

Сам Антонио Гарибай также прокомментировал свое состояние, находясь в больнице.

"Все произошло после аварии. Возможно, это произошло из-за шока, что мой сын попал в нее. Врачи уже проверяют мое сердце, чтобы понять, почему я потерял сознание", – сказал Перес.

Напомним, на Гран-при Азербайджана в Баку из-за аварии с Карлосом Сайнсом Серхио Перес занял 17-ю позицию. Ранее дирекция этапа вынесла решение по данному инциденту.

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