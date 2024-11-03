Баньяя выиграл Гран-при Малайзии и сохранил шансы на чемпионство MotoGP

Итальянский гонщик команды Ducati Lenovo Франческо Банья стал победителем Гран-при Малайзии-2024.

Действующий чемпион мира оказался быстрее главного конкурента в общем зачете, Хорхе Мартина. Испанец и итальянец несколько раз обменивались позициями, однако Баньяя все же сумел завоевать первое место на пьедестале почета.

В первой половине дистанции третьим шел шестикратный чемпион мира Марк Маркес, однако он ошибся за 13 кругов до финиша и пропустил вперед Энеа Бастианини.

Эта победа позволила Баньяе сократить отставание от Мартина в общем зачете от Мартина до 24 очков. За победу в гонке дается 25 очков, за второе место 20, третье – 16, четвертое – 13, пятое – 11 и с шестого по 15 дают от 10 до 1 зачетного балла соответственно.

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Напомним, что Мартин выиграл спринт в Малайзии из-за ошибки Франческо Баньяи. Испанский гонщик команды Prima Pramac Racing мог оформить чемпионство уже сегодня, однако решающим этапом по борьбе за чемпионство станет следующее Гран-при.

Ранее стало известно, что чемпионат MotoGP и местные власти решили отменить Гран-при Валенсии в 2024 году из-за сокрушительных наводнений, поразивших регион.

Решение принято с учетом необходимости сосредоточить все ресурсы на восстановлении пострадавших районов, без отвлечения внимания на проведение спортивного события.

По словам спортивного директора серии, финальная гонка сезона может состояться в испанской Барселоне, однако окончательного решения пока нет.