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Этап MotoGP в Валенсии отменили из-за сокрушительных наводнений, унесших более 200 жизней

Володимир Клепач — 2 ноября, 11:15
Этап MotoGP в Валенсии отменили из-за сокрушительных наводнений, унесших более 200 жизней
MotoGP

Чемпионат MotoGP и местные власти решили отменить Гран-при Валенсии в 2024 году из-за сокрушительных наводнений, поразивших регион. Решение принято с учетом необходимости сосредоточить все ресурсы на восстановлении пострадавших районов, без отвлечения внимания на проведение спортивного события.

Об этом сообщает официальный сайт MotoGP.

MotoGP выражает солидарность с валенсийской общиной, понесшей значительные потери, и уже работает с местными властями для определения наилучших способов поддержки. Вместо проведения соревнований организация решила направить усилия для поддержки существующих фондов помощи, чтобы обеспечить необходимую помощь пострадавшим.

Сбор средств начнется во время Гран-при Малайзии и продлится до финала сезона, который пройдет на новой локации. Дата и место будут объявлены в ближайшее время.

Валенсийский этап чемпионата мира должен стать последним в сезоне и состояться 15-17 ноября.

Ранее сообщалось, что матч 12 тура чемпионата Испании между Валенсией и мадридским Реалом, который должен был состояться 2 ноября, перенесли из-за непогоды.

Шторм Dana, вызвавший масштабные наводнения в Испании, привел к гибели не менее 205 человек. Практически все они из провинции Валенсия.

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